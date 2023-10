Pedro Acosta (3.º): "Não conseguiu recuperar o atraso".

Após uma corrida tática sem riscos desnecessários, Pedro Acosta garantiu o 3º lugar em Motegi, aumentando ainda mais a sua vantagem no Campeonato do Mundo. Com uma vantagem de 50 pontos, ele está no caminho certo para o título.

Com um terceiro lugar no Grande Prémio do Japão, Pedro Acosta aumentou a sua liderança na classificação do Campeonato do Mundo em mais onze pontos e tem agora 50 pontos de vantagem sobre o rival Tony Arbolino e 93 sobre o terceiro classificado Jake Dixon - quando ainda faltam seis corridas. Apesar de ainda não estar nada decidido, o piloto da equipa Red Bull KTM Ajo está claramente no caminho certo para o campeonato do mundo.

Acosta arrancou da segunda linha da grelha de partida em Motegi na quarta posição, ficou preso e teve de cair para a sexta posição. Em poucas voltas, voltou a subir para a terceira posição, enquanto o seu rival Tony Arbolino não estava entre os dez primeiros. Acosta não correu mais riscos e garantiu o terceiro lugar no pódio com uma vantagem de dois segundos sobre Jake Dixon, o quarto classificado, atrás de Somikat Chantra e Ai Ogura, da Honda Asia, que celebraram uma dobradinha indiscutível.

"Dissemos antes da corrida que era importante ultrapassar as primeiras voltas e depois converter o bom ritmo num bom final. Acosta não precisa de lutar pela vitória em todas as corridas, é muito mais importante conseguir pontos em todas as corridas", resumiu o satisfeito chefe de equipa Aki Ajo.

"Depois de ter sido apanhado no início e ter ficado para trás, não consegui alcançar os líderes", descreveu Acosta. "Mas um pódio no Japão é um bom resultado, especialmente depois de um fim de semana que não correu como gostaríamos, mas em que ainda fomos competitivos. Vamos trabalhar para melhorar ainda mais para a próxima corrida, na Indonésia, dentro de duas semanas."

Resultado da corrida de Moto2, Motegi (1.10.):

1º Chantra, Kalex, 19 Rdn em 35:19.273 min.

2º Ogura, Kalex, + 1,353 seg.

3º Acosta, Kalex, + 3,080

4º Dixon, Kalex, + 5,065

5º Salac, Kalex, + 10,492

6º Gonzalez, + 12,961

7º Ramirez, Kalex, + 14.352

8º Canet, Kalex, + 16.360

9. v/d Goorbergh, Kalex, + 17,692

10º D. Binder, Kalex, + 19.405

11º Arbolino, Kalex, + 20.661

12º Roberts, Kalex, + 20.809

13º Lopez, Boscoscuro, + 21.303

14º Guevara, Kalex, + 21,477

15º Baltus, Kalex, + 24.032

Classificação do Campeonato do Mundo de Moto2 após 14 de 20 corridas:

1º Acosta, 252 pontos. 2. Arbolino 202. 3. Dixon 159. 4. Canet 124. 5. Lopez 119. 6. Chantra 114. 7. Salac 108. 8. Vietti 106. 9. Gonzalez 104. 10. Ogura 95. 11. Aldeguer 88. 12. Garcia 76. 13. Lowes 74. 14. Arenas 61. 15. roberts 60. 16. baltus 48. 17. j. alcoba 33. 18. d. binder 28. 19. bendsneyder 22. 20. ramirez 20. 21. foggia 18. 22. v/d goorbergh 17. 23. tulovic 12. 24. pasini 11. 25. guevara 8. 26. kelly 1.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Kalex, 345 pontos. 2º Boscoscuro 162. 3º Forward 1.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Red Bull KTM Ajo, 313 pontos. 2º Elf Marc VDS Racing 276. 3º Idemitsu Honda Team Asia 209. 4º Beta Tools SpeedUp 207. 5º Pons Wegow Los40, 200. 6º Inde GASGAS Aspar 167. 7º QJMOTOR Gresini Moto2, 141. 8º Fantic Racing 106. 9º Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 104. 10. Italtrans Racing 78. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 40. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 22. 14. Onlyfans American Racing 20. 15. Forward Team 1.