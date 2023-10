Championnat Moto2 2024 : dernières places à attribuer

Cette semaine, le team Liqui Moly Husqvarna Intact GP a annoncé officiellement que Darryn Binder se verrait accorder une deuxième saison de Moto2. En revanche, Lukas Tulovic doit céder sa place et son successeur sera Senna Agius, 18 ans, leader du championnat d'Europe Moto2. En effet, le prétendant au titre de champion du monde Moto3 Ayumu Sasaki quitte l'équipe allemande pour le Yamaha VR46 Master Camp Team, comme nous l'avions annoncé. Cela a d'ailleurs été officiellement confirmé ce week-end à Motegi.

En revanche, l'ambitieux pilote Master Camp-Kalex Manuel Gonzalez (désormais neuvième du championnat du monde) rejoint Gresini Racing et devient le coéquipier d'Albert Arenas (le champion du monde Moto3 de 2020 vient de Red Bull KTM Ajo).

L'équipe Fantic Racing s'était en fait séparée avant le GP du Japon de l'Espagnol Borja Gomez, sans espoir, dont on dit qu'il n'a pas livré la dot promise. C'est pourquoi le nouveau champion du monde MotoE, Mattia Casadei, participera aux courses restantes aux côtés de Celestino Vietti chez Fantic. Comme Vietti, le vainqueur de Spielberg, s'est blessé au bassin en Inde, Gomez a tout de même repris du service à Motegi.

On ne sait pas encore qui sera au volant du Fantic en 2024, aux côtés de la nouvelle recrue Arón Canet. Fabio Di Giannantonio reste lui aussi un prétendant, bien qu'il ait déclaré à Motegi : "Pour le moment, la priorité et l'objectif principal sont de rester en MotoGP. Mais clairement, s'il n'y a plus de places disponibles, nous envisagerons d'autres options".

Stefano Bedon, le principal dirigeant de l'équipe Fantic, et le nouveau team manager Roberto Locatelli, champion du monde 125 cm3 en 2000, aimeraient engager le jeune Fermin Aldeguer, 18 ans, champion d'Europe Moto2 en 2021. Casadei pourrait également être mis à contribution s'il obtient des résultats intéressants lors des courses outre-mer.

Le propriétaire de l'équipe Speed-up, Luca Boscoscuro, a toutefois déclaré à SPEEDWEEK.com au Japon : "Nous continuerons à courir avec Alonso Lopez et Fermin Aldeguer en 2024".

Mais Aldeguer envisage de partir, car il estime que la machine de Boscoscuro n'est pas compétitive sur toutes les pistes, contrairement à la Kalex.

Aldeguer n'aurait pu quitter l'équipe Speed-up sans problème que si aucun pilote Boscoscuro ne s'était classé dans le top 5 du championnat du monde cet été. Mais Lopez, qui a déjà terminé trois fois troisième et une fois deuxième cette année, se maintient à la cinquième place du championnat du monde après 14 Grands Prix.

"Mais si Aldeguer veut partir, on ne pourra pas l'arrêter de force", a déclaré un chef de team adverse.

La nouvelle équipe MT Helmets - MSi-Moto2 de Teo Martín, qui était jusqu'à présent engagée dans le championnat du monde Moto3, a repris pour 2024 les places en Moto2 de Sito Pons et, en plus, les deux places en championnat du monde MotoE.

Le propriétaire de l'équipe, Teo Martín, voulait faire monter son pilote phare de Moto3, Diogo Moreira, mais celui-ci a déjà signé chez Italtrans pendant la pause estivale. MTHelmets-MSi a donc opté pour l'éminent duo de pilotes Ai Ogura, vice-champion du monde Moto2 en 2022, et Sergio Garcia, vice-champion du monde Moto3 en 2022.

Au sein du Honda Asia Team de Hiroshi Aoyama, Ai Ogura sera remplacé par l'Indonésien Mario Aji, jusqu'ici pilote de Moto3.

Chez le team néerlandais RW Racing, on sait que le duo Barry Baltus (B) et Zonta van den Goorbergh (NL) continuera avec Kalex, même si le nouveau contrat de van den Goorbergh, sixième du GP d'Inde à seulement 17 ans, n'est pas encore signé.

La grille de départ Moto2 2024

Red Bull KTM Ajo

Celestino Vietti, Deniz Öncü (Kalex)



Liqui Moly Husqvarna IntactGP Factory Racing

Darryn Binder, Senna Agius (Kalex)



Pertamina Mandalika SAG

Bo Bendsneyder, Jaume Masiá (Kalex)



QJMotor Team Gresini Moto2

Manuel Gonzalez, Albert Arenas (Kalex)



Forward Racing

Alex Escrig ? Yerah Ruiz ? Sean Dylan Kelly ? (Forward)



Fieten Olie RW Racing GP

Barry Baltus, Zonta van den Goorbergh (Kalex)



MTHelmets MSI Team

Ai Ogura, Sergio Garcia (Kalex)



Italtrans Racing Team

Dennis Foggia, Diogo Moreira (Kalex)



Beta Tools Speed Up Racing

Alonso Lopez, Fermin Aldeguer (Boscoscuro)



Fantic Racing

Arón Canet, Fabio Di Giannantonio ? Mattia Casadei ? (Kalex)



Tensite Aspar GASGAS Team

Jake Dixon, Izan Guevara (Kalex)



OnlyFans American Racing

Joe Roberts, Rory Skinner (Kalex)



Idemitsu Honda Team Asia

Somkiat Chantra, Mario Aji (Kalex)



Elf Marc VDS Racing

Filip Salač, Tony Arbolino (Kalex)



Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp Team

Ayumu Sasaki, ? (Kalex)

La grille de départ Moto2 2023

Red Bull KTM Ajo

Albert Arenas, Pedro Acosta (Kalex)



Liqui Moly Husqvarna IntactGP Factory Racing

Lukas Tulovic, Darryn Binder (Kalex)



Pertamina Mandalika SAG

Bo Bendsneyder, Taiga Hada (Kalex)



QJMotor Team Gresini Moto2

Filip Salač, Jeremy Alcoba (Kalex)



Forward Racing

Alex Escrig, Marcos Ramirez (Forward)



Fieten Olie RW Racing GP

Barry Baltus, Zonta v/d Goorbergh (Kalex)



Pons Wegow Los40

Aron Canet, Sergio Garcia (Kalex)



Italtrans Racing Team

Dennis Foggia, Joe Roberts (Kalex)



Beta Tools Speed Up Racing

Alonso Lopez, Fermin Aldeguer (Boscoscuro)



Fantic Racing

Celestino Vietti, Borja Gomez (Kalex)



Tensite Aspar GASGAS Team

Jake Dixon, Izan Guevara (Kalex)



OnlyFans American Racing

Sean Dylan Kelly, Rory Skinner (Kalex)



Idemitsu Honda Team Asia

Somkiat Chantra, Ai Ogura (Kalex)



Onze Marc VDS Racing

Sam Lowes, Tony Arbolino (Kalex)



Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp Team

Manuel González, Kohta Nozane (Kalex)