Campo Moto2 2024: ultimi posti ancora disponibili

Numerosi posti sono in via di definizione nel Campionato del Mondo Moto2 per il 2024. SPEEDWEEK.com offre una panoramica della situazione attuale del mercato dei trasferimenti.

Questa settimana, il Team Liqui Moly Husqvarna Intact GP ha annunciato ufficialmente che a Darryn Binder sarà concessa una seconda stagione in Moto2. Lukas Tulovic, invece, dovrà lasciare il suo posto: il suo successore sarà il 18enne Senna Agius, leader del Campionato Europeo Moto2. Come riportato, Ayumu Sasaki, candidato al titolo mondiale Moto3, lascerà la squadra tedesca per il Team Yamaha VR46 Master Camp. La notizia è stata confermata ufficialmente nel fine settimana a Motegi.

L'emergente pilota Master Camp Kalex Manuel Gonzalez (attualmente nono nel Campionato del Mondo), invece, passerà al Gresini Racing e diventerà compagno di squadra di Albert Arenas (il Campione del Mondo Moto3 2020 proviene dalla Red Bull KTM Ajo).

Il team Fantic Racing, in realtà, prima del GP del Giappone si era separato dallo spagnolo senza speranza Borja Gomez, che si dice non abbia mantenuto la dote promessa. Pertanto, il nuovo campione del mondo della MotoE Mattia Casadei correrà le restanti gare al fianco di Celestino Vietti alla Fantic. Tuttavia, poiché il vincitore di Spielberg Vietti ha subito un infortunio al bacino in India, Gomez è tornato a Motegi.

Chi guiderà per la Fantic nel 2024 al fianco del nuovo arrivato Arón Canet è ancora aperto. Anche Fabio Di Giannantonio rimane in lizza, anche se a Motegi ha dichiarato: "Al momento la priorità e l'obiettivo principale è rimanere in MotoGP. Ma chiaramente, se non ci saranno più posti disponibili, prenderemo in considerazione altre opzioni".

Il direttore del team Fantic Stefano Bedon e il nuovo team manager Roberto Locatelli, campione del mondo 125cc nel 2000, vorrebbero portare l'eccezionale 18enne Fermin Aldeguer, campione europeo Moto2 nel 2021. Anche Casadei potrebbe essere preso in considerazione se otterrà risultati soddisfacenti nelle gare all'estero.

Tuttavia, il proprietario del team Speed-up Luca Boscoscuro ha dichiarato a SPEEDWEEK.com in Giappone: "Correremo con Alonso Lopez e Fermin Aldeguer anche nel 2024".

Ma Aldeguer sta pensando di andarsene perché ritiene che la macchina di Boscoscuro, a differenza della Kalex, non sia competitiva su tutte le piste.

Aldeguer avrebbe potuto lasciare la squadra di accelerazione senza problemi solo se nessun pilota Boscoscuro fosse stato tra i primi 5 nel Campionato del Mondo in estate. Ma Lopez, già terzo tre volte e secondo una volta quest'anno, si tiene stretto il quinto posto nel WRC dopo 14 Gran Premi.

"Ma se Aldeguer vuole andarsene, non sarà possibile fermarlo con la forza", ha detto un capo squadra avversario.

Il nuovo team MT Helmets - MSi-Moto2 di Teo Martín, precedentemente impegnato nel Campionato del Mondo Moto3, ha rilevato gli slot Moto2 di Sito Pons per il 2024, insieme ai due slot del Campionato del Mondo MotoE.

Il proprietario del team Teo Martín voleva che il suo pilota di punta della Moto3 Diogo Moreira passasse alla categoria superiore, ma questi aveva già firmato con Italtrans durante la pausa estiva. MTHelmets-MSi ha quindi optato per la coppia di piloti di spicco composta da Ai Ogura, secondo classificato della Moto2 2022, e Sergio Garcia, secondo classificato della Moto3 2022.

Nell'Honda Asia Team di Hiroshi Aoyama, Ai Ogura sarà sostituito dall'indonesiano Mario Aji, ex pilota della Moto3.

Nel Team olandese RW Racing è certo che la coppia Barry Baltus (B) e Zonta van den Goorbergh (NL) e la Kalex continueranno, anche se il nuovo contratto con il diciassettenne van den Goorbergh, sesto classificato nel GP d'India, non è ancora stato firmato.

La griglia della Moto2 2024

Red Bull KTM Ajo

Celestino Vietti, Deniz Öncü (Kalex)



Liqui Moly Husqvarna IntactGP Factory Racing

Darryn Binder, Senna Agius (Kalex)



Pertamina Mandalika SAG

Bo Bendsneyder, Jaume Masiá (Kalex)



QJMotor Team Gresini Moto2

Manuel Gonzalez, Albert Arenas (Kalex)



Forward Racing

Alex Escrig? Yerah Ruiz? Sean Dylan Kelly? (Forward)



Fieten Olie RW Racing GP

Barry Baltus, Zonta van den Goorbergh (Kalex)



Squadra MSI di MTHelmet

Ai Ogura, Sergio Garcia (Kalex)



Squadra corse Italtrans

Dennis Foggia, Diogo Moreira (Kalex)



Beta Tools Speed Up Racing

Alonso Lopez, Fermin Aldeguer (Boscoscuro)



Fantic Racing

Arón Canet, Fabio Di Giannantonio? Mattia Casadei? (Kalex)



Squadra Tensite Aspar GASGAS

Jake Dixon, Izan Guevara (Kalex)



OnlyFans American Racing

Joe Roberts, Rory Skinner (Kalex)



Idemitsu Honda Team Asia

Somkiat Chantra, Mario Aji (Kalex)



Elf Marc VDS Racing

Filip Salač, Tony Arbolino (Kalex)



Team Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp

Ayumu Sasaki, ? (Kalex)

La griglia della Moto2 2023

Red Bull KTM Ajo

Albert Arenas, Pedro Acosta (Kalex)



Liqui Moly Husqvarna IntactGP Factory Racing

Lukas Tulovic, Darryn Binder (Kalex)



Pertamina Mandalika SAG

Bo Bendsneyder, Taiga Hada (Kalex)



QJMotor Team Gresini Moto2.

Filip Salač, Jeremy Alcoba (Kalex)



Forward Racing

Alex Escrig, Marcos Ramirez (Forward)



Fieten Olie RW Racing GP

Barry Baltus, Zonta v/d Goorbergh (Kalex).



Pons Wegow Los40

Aron Canet, Sergio Garcia (Kalex)



Squadra corse Italtrans

Dennis Foggia, Joe Roberts (Kalex)



Beta Tools Speed Up Racing

Alonso Lopez, Fermin Aldeguer (Boscoscuro)



Fantic Racing

Celestino Vietti, Borja Gomez (Kalex)



Squadra Tensite Aspar GASGAS

Jake Dixon, Izan Guevara (Kalex)



OnlyFans American Racing

Sean Dylan Kelly, Rory Skinner (Kalex)



Idemitsu Honda Team Asia

Somkiat Chantra, Ai Ogura (Kalex)



Elf Marc VDS Racing

Sam Lowes, Tony Arbolino (Kalex)



Squadra Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp

Manuel González, Kohta Nozane (Kalex)