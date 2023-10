Ai Ogura reste un coureur du HRC chez MT-Helmets

De nombreux experts du paddock se demandent pourquoi le Japonais Ai Ogura était à la recherche d'une équipe depuis l'été dernier, alors qu'on prête aux Asiatiques une grande part de loyauté envers le HRC et que le candidat au titre Moto2 de l'année dernière ne manque de rien au sein du team Idemitsu Honda Asia Team dirigé par Hiroshi Aoyama, champion du monde 250 cm3 en 2009. Et dernièrement, cette écurie a même réalisé un doublé incontestable à Motegi !

Alors pourquoi Ogura voulait-il partir ? Est-il déçu que le HRC ne l'ait pas transféré dans le team LCR-Honda MotoGP à la place de Nakagami pour 2023 ? Ou bien la Honda RC213V n'est-elle pas assez puissante pour lui - et il cherche donc une issue à la famille Honda ?

Toutes ces suppositions sont fausses. Mais le Honda Asia Team n'a pas pour objectif central le succès, il doit permettre aux talents asiatiques issus des différents championnats de jeunes, de l'Idemitsu Asian Talent Cup au JuniorGP, d'avoir des chances de progresser en vue du championnat du monde, il sert d'école de marche et de salle d'attente pour des tâches plus importantes. Ogura a déjà participé au championnat du monde Moto3 chez Idemitsu Honda Asia et y dispute maintenant sa troisième année de Moto2. Du haut de ses 22 ans, il bloque ainsi les possibilités de promotion pour les jeunes talents.

Mais l'équipe Honda Asia veut toujours offrir des opportunités aux jeunes pilotes de pays comme la Malaisie et l'Indonésie, même si parfois des pilotes passent ensuite à travers les mailles du filet parce qu'ils n'ont pas le niveau de pilotage et la vitesse pour le championnat du monde.

Ogura, Chantra et Nakagami étaient là une exception. Mais Nakagami a lui aussi été placé un jour chez Italtrans - et ce n'est que là qu'il a gagné deux courses de championnat du monde Moto2.

Aujourd'hui, Honda Asia a estimé qu'il était temps de libérer Ogura de son environnement familial.

Mais les Japonais garderont Ai Ogura sous leur aile lorsqu'il disputera le championnat du monde Moto2 l'année prochaine pour l'équipe espagnole MTHelmets - MSi de Teo Martín, qui a repris les deux places de Sito Pons et fait courir Sergio Garcia, le vice-champion du monde Moto3 (sur GASGAS) de 2022, aux côtés d'Ogura.

Selon les recherches de SPEEDWEEK.com, Ogura reste sous contrat avec le HRC en tant que réserve de personnel. Mais le HRC cherchait une sorte de "farm team" comme centre de formation pour Ogura, afin de pouvoir accueillir de nouveaux pilotes de l'Idemitsu Asian Talent Cup. Veda Pratama, qui a déjà remporté trois victoires et une deuxième place en quatre courses cette année, s'imposerait dans tous les cas au sein de cette coupe. Mais il n'aura 15 ans que le 13 novembre et doit donc encore attendre trois ans avant d'accéder au championnat du monde Moto3.

Mais on pourrait par exemple faire venir Tatchakorn Buasri en championnat du monde, qui a déjà quatre GP derrière lui, qui est maintenant dixième en JuniorGP et qui, merci à lui, a déjà 22 ans. Le Thaïlandais court en CEV dans le team Honda Racing Thailand.

Les managers du HRC voulaient amener Ogura à un team Moto2 neutre avec un contrat HRC, par exemple chez Marc VDS, Italtrans, American Racing ou RW Racing.

Par neutre, ils entendent toutes les écuries qui n'ont pas de lien direct avec une usine de motos. Red Bull Ajo KTM, Aspar GASGAS, Liqui Moly Husky Intact, Yamaha Master Camp et Fantic Racing n'entraient donc pas en ligne de compte. En effet, Fantic Motor et Yamaha s'approvisionnent mutuellement en moteurs pour les machines de série.

C'est pourquoi Aki Ajo, par exemple, n'a pas réussi à faire venir Ogura chez KTM et a dû se contenter de Vietti pour remplacer Acosta.

Chez Marc VDS, l'accord avec Ogura n'a pas fonctionné parce qu'il a été proposé trop tard, alors que Filip Salač était déjà sous contrat et qu'il s'annonçait que le deuxième du championnat du monde Tony Arbolino allait encore courir une année en Moto2.

Mais Honda Asia ne cède qu'à contrecœur un prétendant au titre comme Ogura.

Mais les Japonais n'ont pas d'autre choix. Car aucune équipe de Moto2 ne prend sous contrat les talents en partie dépassés de l'Asian Talent Cup. Hiroshi Aoyama doit donc former ces Asiatiques dans sa propre écurie.

Et comme Nakagami disputera déjà sa septième saison de MotoGP en 2024 chez LCR-Honda, on peut imaginer qu'Ogura pourrait y prendre la place de Taka en 2025.

Résultats de la course Moto2, Motegi (1.10.) :

1. Chantra, Kalex, 19 rdn en 35:19,273 min.

2. Ogura, Kalex, + 1,353 sec

3. Acosta, Kalex, + 3,080

4. Dixon, Kalex, + 5,065

5. Salac, Kalex, + 10,492

6. Gonzalez, + 12,961

7. Ramirez, Kalex, + 14,352

8. Canet, Kalex, + 16,360

9. v/d Goorbergh, Kalex, + 17,692

10. D. Binder, Kalex, + 19,405

11. Arbolino, Kalex, + 20,661

12. Roberts, Kalex, + 20,809

13. Lopez, Boscoscuro, + 21,303

14. Guevara, Kalex, + 21,477

15e Baltus, Kalex, 24,032

Classement au championnat du monde Moto2 après 14 courses sur 20 :

1. Acosta, 252 points. 2. Arbolino 202. 3. Dixon 159. 4. Canet 124. 5. Lopez 119. 6. Chantra 114. 7. Salac 108. 8. Vietti 106. 9. Gonzalez 104. 10. Ogura 95. 11. Aldeguer 88. 12. Garcia 76. 13. Lowes 74. 14. Arenas 61. 15. Roberts 60. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 33. 18. D. Binder 28. 19. Bendsneyder 22. 20. Ramirez 20. 21. Foggia 18. 22. v/d Goorbergh 17. 23. Tulovic 12. 24. Pasini 11. 25. Guevara 8. 26. Kelly 1.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Kalex, 345 points. 2. Boscoscuro 162. 3. Forward 1.

Championnat du monde par équipes :

1. Red Bull KTM Ajo, 313 points. 2. Elf Marc VDS Racing 276. 3. Idemitsu Honda Team Asia 209. 4. Beta Tools SpeedUp 207. 5. Pons Wegow Los40, 200. 6. Inde GASGAS Aspar 167. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 141. 8. Fantic Racing 106. 9. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 104. 10. Italtrans Racing 78. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 40. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 22. 14. Onlyfans American Racing 20. 15. Forward Team 1.