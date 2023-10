Ai Ogura rimane un pilota HRC anche con i caschi MT

Ai Ogura, secondo classificato in Moto2 con Honda Asia nel 2022, rimane una riserva del personale Honda per la MotoGP. HRC ha cercato una nuova squadra per lui per motivi strategici.

Molti opinionisti nel paddock si chiedono perché il pilota giapponese Ai Ogura sia alla ricerca di una squadra dall'estate, anche se si dice che gli asiatici siano molto fedeli a HRC e che il contendente al titolo Moto2 dello scorso anno del team Idemitsu Honda Asia sotto il boss Hiroshi Aoyama, campione del mondo 2009 della classe 250, non si faccia mancare nulla. E di recente, questa squadra corse ha persino ottenuto una doppia vittoria indiscussa a Motegi!

Perché Ogura ha deciso di andarsene? È deluso perché HRC non lo ha trasferito nel team LCR Honda MotoGP per il 2023 al posto di Nakagami? Oppure la Honda RC213V non è abbastanza potente per lui e sta quindi cercando una via d'uscita dalla famiglia Honda?

Tutte queste ipotesi sono sbagliate. Ma l'Honda Asia Team non è focalizzato sul successo, bensì intende offrire ai talenti asiatici dei vari campionati giovanili, dall'Idemitsu Asian Talent Cup alla JuniorGP, opportunità di promozione al Campionato del Mondo, fungendo da scuola ambulante e da sala d'attesa per compiti superiori. Ogura ha già partecipato al Campionato del Mondo Moto3 presso Idemitsu Honda Asia e ora è al terzo anno di Moto2. Con i suoi 22 anni di età, impedisce ai giovani talenti di fare carriera.

Ma il team Honda Asia vuole sempre offrire opportunità ai giovani piloti provenienti da Paesi come la Malesia e l'Indonesia, anche se a volte i piloti si arrugginiscono perché non hanno il livello di guida e la velocità per il Campionato del Mondo.

Ogura, Chantra e Nakagami sono stati un'eccezione. Ma anche Nakagami un giorno è stato inserito nella Italtrans, dove ha vinto solo due gare del Campionato del Mondo Moto2.

Ora Honda Asia ha pensato di liberare anche Ogura dall'ambiente familiare.

Ma i giapponesi terranno Ai Ogura sotto la loro ala protettrice anche quando l'anno prossimo disputerà il Campionato del Mondo Moto2 per il team spagnolo MTHelmets - MSi di Teo Martín, che ha rilevato i due posti da Sito Pons e ha Sergio Garcia, il secondo classificato della Moto3 del 2022 (su GASGAS), in sella a Ogura.

Secondo una ricerca di SPEEDWEEK.com, Ogura rimarrà sotto contratto con HRC come riserva di personale. Ma HRC stava cercando una sorta di "farm team" come centro di allenamento per Ogura, per poter accogliere i nuovi piloti della Idemitsu Asian Talent Cup. Da questa Coppa si imporrebbe sicuramente Veda Pratama, che quest'anno ha già ottenuto tre vittorie e un secondo posto in quattro gare. Ma compirà 15 anni solo il 13 novembre e dovrà quindi aspettare altri tre anni prima di poter passare al Campionato del Mondo Moto3.

Tuttavia, potrebbe essere portato nel Mondiale anche Tatchakorn Buasri, che ha già partecipato a quattro GP, è ora decimo nella JuniorGP e fortunatamente ha già 22 anni. Il thailandese corre nel CEV con il Team Honda Racing Thailand.

I dirigenti HRC volevano portare Ogura in una squadra neutrale di Moto2 con un contratto HRC, ad esempio a Marc VDS, a Italtrans, American Racing o RW Racing.

Per neutrali si intendono tutte le scuderie che non hanno un legame diretto con una casa motociclistica. Quindi Red Bull Ajo KTM, Aspar GASGAS, Liqui Moly Husky Intact, Yamaha Master Camp e Fantic Racing non sono stati presi in considerazione. Questo perché Fantic Motor e Yamaha si forniscono reciprocamente i motori per le moto di serie.

Per questo motivo Aki Ajo, ad esempio, non è riuscito ad attirare Ogura alla KTM e ha dovuto accontentarsi di Vietti come sostituto di Acosta.

Alla Marc VDS, invece, l'accordo con Ogura non ha funzionato perché è stato offerto troppo tardi, quando Filip Salač era già sotto contratto e si è capito che il vicecampione del mondo Tony Arbolino avrebbe corso un altro anno in Moto2.

Honda Asia, tuttavia, rinuncerà a un pretendente al titolo come Ogura solo a malincuore.

Ma i giapponesi non hanno altra scelta. Nessuna squadra di Moto2 firmerebbe un contratto con i talenti parzialmente sovraccarichi dell'Asian Talent Cup. Hiroshi Aoyama deve allenare questi asiatici nella sua squadra.

E poiché Nakagami disputerà la sua settima stagione in MotoGP con la LCR-Honda nel 2024, si può immaginare che Ogura possa prendere il posto di Taka nel 2025.

Risultato gara Moto2, Motegi (1.10.):

1° Chantra, Kalex, 19 Rdn in 35:19.273 min.

2° Ogura, Kalex, + 1,353 sec.

3° Acosta, Kalex, + 3,080

4° Dixon, Kalex, + 5,065

5° Salac, Kalex, + 10.492

6° Gonzalez, + 12.961

7° Ramirez, Kalex, + 14.352

8° Canet, Kalex, + 16.360

9. v/d Goorbergh, Kalex, + 17.692

10° D. Binder, Kalex, + 19.405

11° Arbolino, Kalex, + 20.661

12° Roberts, Kalex, + 20.809

13° Lopez, Boscoscuro, + 21.303

14° Guevara, Kalex, + 21.477

15° Baltus, Kalex, + 24.032

Classifica del Campionato del Mondo Moto2 dopo 14 gare su 20:

1° Acosta, 252 punti. 2. Arbolino 202. 3. Dixon 159. 4. Canet 124. 5. Lopez 119. 6. Chantra 114. 7. Salac 108. 8. Vietti 106. 9. Gonzalez 104. 10. Ogura 95. 11. Aldeguer 88. 12. Garcia 76. 13. Lowes 74. 14. Arenas 61. 15. roberts 60. 16. baltus 48. 17. j. alcoba 33. 18. d. binder 28. 19. bendsneyder 22. 20. ramirez 20. 21. foggia 18. 22. v/d goorbergh 17. 23. tulovic 12. 24. pasini 11. 25. guevara 8. 26. kelly 1.

Campionato mondiale costruttori:

1° Kalex, 345 punti. 2° Boscoscuro 162. 3° Forward 1.

Campionato del mondo a squadre:

1° Red Bull KTM Ajo, 313 punti. 2° Elf Marc VDS Racing 276. 3° Idemitsu Honda Team Asia 209. 4° Beta Tools SpeedUp 207. 5° Pons Wegow Los40, 200. 6° Inde GASGAS Aspar 167. 7° QJMOTOR Gresini Moto2, 141. 8° Fantic Racing 106. 9° Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 104. 10. Italtrans Racing 78. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 40. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 22. 14. Onlyfans American Racing 20. 15. Forward Team 1.