Ai Ogura continua a ser um piloto HRC mesmo com capacetes MT

Muitos especialistas no paddock perguntam-se porque é que o piloto japonês Ai Ogura tem andado à procura de uma equipa desde o verão, embora se diga que os asiáticos são muito leais à HRC e que o candidato ao título de Moto2 do ano passado da equipa Idemitsu Honda Asia, sob o comando do chefe de equipa Hiroshi Aoyama, o campeão do mundo de 250cc de 2009, não tem nada a perder. E, mais recentemente, esta equipa de corrida conseguiu mesmo uma dupla vitória incontestável em Motegi!

Então, porque é que Ogura quis sair? Estará desiludido por a HRC não o ter transferido para a equipa LCR Honda MotoGP em 2023, em vez de Nakagami? Ou será que a Honda RC213V não é suficientemente potente para ele - e por isso está a procurar uma forma de sair da família Honda?

Todas estas especulações estão erradas. Mas a Honda Asia Team não está centrada no sucesso, destina-se a permitir que os talentos asiáticos dos vários campeonatos de juniores, desde a Idemitsu Asian Talent Cup à JuniorGP, progridam para o Campeonato do Mundo, servindo de escola ambulante e sala de espera para tarefas mais elevadas. Ogura já competiu no Campeonato do Mundo de Moto3 na Idemitsu Honda Asia e está agora no seu terceiro ano de Moto2. Com os seus 22 anos de idade, está a impedir o avanço dos jovens talentos.

Mas a equipa Honda Asia quer sempre oferecer oportunidades a jovens pilotos de países como a Malásia e a Indonésia, mesmo que, por vezes, os pilotos acabem por cair na ferrugem por não terem o nível de pilotagem e a velocidade necessários para o Campeonato do Mundo.

Ogura, Chantra e Nakagami foram uma exceção. Mas Nakagami também foi colocado na Italtrans um dia - e só ganhou duas corridas do Campeonato do Mundo de Moto2 lá.

Agora, a Honda Asia achou que era altura de libertar Ogura do ambiente familiar.

Mas os japoneses também vão manter Ai Ogura sob a sua alçada quando ele disputar o Campeonato do Mundo de Moto2 do próximo ano pela equipa espanhola MTHelmets - MSi de Teo Martín, que assumiu os dois lugares de Sito Pons e tem Sergio Garcia, o vice-campeão de Moto3 de 2022 (na GASGAS), a correr ao lado de Ogura.

De acordo com a pesquisa da SPEEDWEEK.com, Ogura permanecerá sob contrato com a HRC como reserva de pessoal. Mas a HRC estava à procura de uma espécie de "equipa de quinta" como centro de treino para Ogura, de modo a poder acomodar novos pilotos da Idemitsu Asian Talent Cup. A partir desta Taça, Veda Pratama iria impor-se definitivamente, tendo já conquistado três vitórias e um segundo lugar em quatro corridas este ano. Mas ele só vai fazer 15 anos em 13 de novembro e, portanto, tem que esperar mais três anos antes de poder subir para o Campeonato Mundial de Moto3.

No entanto, Tatchakorn Buasri, por exemplo, poderia ser trazido para o Campeonato do Mundo, pois já fez quatro participações em GP, é o décimo na JuniorGP e, felizmente, já tem 22 anos. O tailandês corre no CEV com a Team Honda Racing Thailand.

Os responsáveis da HRC queriam levar Ogura para uma equipa de Moto2 neutra com contrato com a HRC, por exemplo, a Marc VDS, a Italtrans, a American Racing ou a RW Racing.

Por neutras entendem-se todas as equipas de corrida que não têm ligação direta a uma fábrica de motos. Assim, a Red Bull Ajo KTM, a Aspar GASGAS, a Liqui Moly Husky Intact, a Yamaha Master Camp e a Fantic Racing não foram consideradas. Isto deve-se ao facto de a Fantic Motor e a Yamaha se fornecerem mutuamente motores para as motos de produção.

É por isso que Aki Ajo, por exemplo, não conseguiu atrair Ogura para a KTM - ele teve que se contentar com Vietti como substituto de Acosta.

Na Marc VDS, por outro lado, o acordo com Ogura não deu certo porque foi oferecido tarde demais, quando Filip Salač já estava sob contrato e ficou claro que o vice-campeão mundial Tony Arbolino iria correr mais um ano na Moto2.

A Honda Asia, no entanto, só vai desistir de um candidato ao título como Ogura com um coração pesado.

Mas os japoneses não têm outra escolha. Nenhuma equipa de Moto2 assinaria um contrato com os talentos parcialmente sobrecarregados da Taça Asiática de Talentos. Hiroshi Aoyama tem de treinar estes asiáticos na sua própria equipa de corridas.

E como Nakagami já estará a disputar a sua sétima época de MotoGP com a LCR-Honda em 2024, podemos imaginar: Ogura poderá ocupar o lugar de Taka em 2025.

Resultado da corrida de Moto2, Motegi (1.10.):

1º Chantra, Kalex, 19 Rdn em 35:19.273 min.

2º Ogura, Kalex, + 1,353s

3º Acosta, Kalex, +3,080

4º Dixon, Kalex, + 5,065

5º Salac, Kalex, + 10,492

6º Gonzalez, + 12,961

7º Ramirez, Kalex, + 14.352

8º Canet, Kalex, + 16.360

9. v/d Goorbergh, Kalex, + 17,692

10º D. Binder, Kalex, + 19.405

11º Arbolino, Kalex, + 20.661

12º Roberts, Kalex, + 20.809

13º Lopez, Boscoscuro, + 21.303

14º Guevara, Kalex, + 21,477

15º Baltus, Kalex, + 24.032

Classificação do Campeonato do Mundo de Moto2 após 14 de 20 corridas:

1º Acosta, 252 pontos. 2. Arbolino 202. 3. Dixon 159. 4. Canet 124. 5. Lopez 119. 6. Chantra 114. 7. Salac 108. 8. Vietti 106. 9. Gonzalez 104. 10. Ogura 95. 11. Aldeguer 88. 12. Garcia 76. 13. Lowes 74. 14. Arenas 61. 15. roberts 60. 16. baltus 48. 17. j. alcoba 33. 18. d. binder 28. 19. bendsneyder 22. 20. ramirez 20. 21. foggia 18. 22. v/d goorbergh 17. 23. tulovic 12. 24. pasini 11. 25. guevara 8. 26. kelly 1.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Kalex, 345 pontos. 2º Boscoscuro 162. 3º Forward 1.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Red Bull KTM Ajo, 313 pontos. 2º Elf Marc VDS Racing 276. 3º Idemitsu Honda Team Asia 209. 4º Beta Tools SpeedUp 207. 5º Pons Wegow Los40, 200. 6º Inde GASGAS Aspar 167. 7º QJMOTOR Gresini Moto2, 141. 8º Fantic Racing 106. 9º Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 104. 10. Italtrans Racing 78. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 40. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 22. 14. Onlyfans American Racing 20. 15. Forward Team 1.