Fantic Racing : Qui roulera aux côtés d'Arón Canet en 2024 ?

Après le départ de Celestino Viettti, vainqueur du GP de Spielberg et protégé de Rossi VR46 (il roulera en 2024 chez Red Bull KTM Ajo au lieu d'Acosta), l'équipe italienne Fantic Moto2 Racing cherche toujours un remplaçant à son prometteur pilote italien.

Stefano Bedon, directeur général de Fantic Racing, s'est heurté à l'opposition de plusieurs pilotes de haut niveau, comme Manuel Gonzalez du Yamaha Master Camp Team, qui s'est entre-temps renforcé pour 2024 avec le troisième du championnat du monde Moto3 Ayumu Sasaki.

Stefan Bedon, qui a lui-même dirigé pendant des années une équipe en championnat du monde 125 cm3 et qui a récemment soutenu l'équipe Snipers Honda de Mirko Cecchini, et le CEO de Fantic Motor Mariano Roman ont encore les candidats suivants sur la liste : Fabio Di Giannantonio, Fermin Aldeguer et le champion du monde MotoE Mattia Casadei, qui n'a cependant pas d'expérience en Moto2 et qui pourra donc remplacer le désespéré Borja Gomez sur la Kalex pour le reste de la saison chez Fantic, afin de pouvoir démontrer ses capacités.

Mais les prétendants de Fantic "Diggi" et Aldeguer ont aussi leur part d'ombre. Dans le paddock, c'est un secret de polichinelle que l'équipe technique de Fantic s'oppose à l'Italien, même chez Gresini, il a été écarté des plans Moto2 pour cette raison, a-t-on entendu. Chez LCR-Honda, Di Giannantonio, qui espère toujours décrocher un contrat MotoGP pour 2024, s'est également fait rembarrer. "Il est jusqu'à présent au chômage pour 2024", a rapporté un membre de l'équipe Ducati après le GP du Japon.

Et le rapide Fermin Aldeguer, champion d'Europe Moto2 sur Boscoscuro en 2021, veut certes quitter le team Speed-up de Luca Boscoscuro, mais il a un contrat pour la saison prochaine. Les avocats examinent maintenant si l'Espagnol de 18 ans, actuel onzième du championnat du monde et vainqueur du GP de Silverstone en 2023, peut résilier son contrat.

Résultats de la course Moto2, Motegi (1.10.) :

1. Chantra, Kalex, 19 rdn en 35:19,273 min.

2. Ogura, Kalex, + 1,353 sec

3. Acosta, Kalex, + 3,080

4. Dixon, Kalex, + 5,065

5. Salac, Kalex, + 10,492

6. Gonzalez, + 12,961

7. Ramirez, Kalex, + 14,352

8. Canet, Kalex, + 16,360

9. v/d Goorbergh, Kalex, + 17,692

10. D. Binder, Kalex, + 19,405

11. Arbolino, Kalex, + 20,661

12. Roberts, Kalex, + 20,809

13. Lopez, Boscoscuro, + 21,303

14. Guevara, Kalex, + 21,477

15e Baltus, Kalex, 24,032

Classement au championnat du monde Moto2 après 14 courses sur 20 :

1. Acosta, 252 points. 2. Arbolino 202. 3. Dixon 159. 4. Canet 124. 5. Lopez 119. 6. Chantra 114. 7. Salac 108. 8. Vietti 106. 9. Gonzalez 104. 10. Ogura 95. 11. Aldeguer 88. 12. Garcia 76. 13. Lowes 74. 14. Arenas 61. 15. Roberts 60. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 33. 18. D. Binder 28. 19. Bendsneyder 22. 20. Ramirez 20. 21. Foggia 18. 22. v/d Goorbergh 17. 23. Tulovic 12. 24. Pasini 11. 25. Guevara 8. 26. Kelly 1.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Kalex, 345 points. 2. Boscoscuro 162. 3. Forward 1.

Championnat du monde par équipes :

1. Red Bull KTM Ajo, 313 points. 2. Elf Marc VDS Racing 276. 3. Idemitsu Honda Team Asia 209. 4. Beta Tools SpeedUp 207. 5. Pons Wegow Los40, 200. 6. Inde GASGAS Aspar 167. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 141. 8. Fantic Racing 106. 9. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 104. 10. Italtrans Racing 78. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 40. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 22. 14. Onlyfans American Racing 20. 15. Forward Team 1.