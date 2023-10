Fantic Racing: chi guiderà al fianco di Arón Canet nel 2024?

Il Fantic Moto2 Racing Team italiano è ancora alla ricerca di un sostituto per il promettente italiano dopo la partenza del vincitore del GP di Spielberg e pupillo di Rossi VR46 Celestino Viettti (che nel 2024 correrà per la Red Bull KTM Ajo al posto di Acosta).

Stefano Bedon, direttore generale di Fantic Racing, ha rifiutato diversi piloti di spicco, tra cui Manuel Gonzalez del team Yamaha Master Camp, che nel frattempo si è rafforzato per il 2024 con il terzo classificato del Campionato del Mondo Moto3 Ayumu Sasaki.

Ora Stefan Bedon, che per anni ha gestito una squadra nel Campionato del Mondo 125cc e più recentemente ha supportato il team Snipers Honda di Mirko Cecchini, e l'amministratore delegato di Fantic Motor Mariano Roman hanno ancora i seguenti candidati nelle loro liste: Fabio Di Giannantonio, Fermin Aldeguer e il campione del mondo della MotoE Mattia Casadei, che però non ha esperienza in Moto2 e quindi può sostituire il disperato Borja Gomez sulla Kalex per il resto della stagione alla Fantic per dimostrare il suo valore.

Ma anche i contendenti della Fantic, "Diggi" e Aldeguer, hanno i loro lati oscuri. È un segreto aperto nel paddock che la squadra tecnica della Fantic si oppone all'italiano, che per questo motivo è stato anche escluso dai piani della Moto2 di Gresini, secondo quanto si è appreso. Di Giannantonio, che spera ancora in un accordo con la MotoGP per il 2024, è stato respinto anche dalla LCR-Honda. "Per ora è disoccupato per il 2024", ha riferito un membro del team Ducati dopo il GP del Giappone.

E il velocissimo Fermin Aldeguer, campione europeo Moto2 con Boscoscuro 2021, vuole lasciare il team di accelerazione di Luca Boscoscuro, ma ha un contratto per la prossima stagione. Gli avvocati stanno valutando se il diciottenne spagnolo, attuale undicesimo classificato nel Campionato del Mondo e vincitore del GP di Silverstone nel 2023, possa uscire dal contratto.

Risultati gara Moto2, Motegi (1.10.):

1° Chantra, Kalex, 19 Rdn in 35:19.273 min.

2° Ogura, Kalex, + 1,353 sec.

3° Acosta, Kalex, + 3,080

4° Dixon, Kalex, + 5,065

5° Salac, Kalex, + 10.492

6° Gonzalez, + 12.961

7° Ramirez, Kalex, + 14.352

8° Canet, Kalex, + 16.360

9. v/d Goorbergh, Kalex, + 17.692

10° D. Binder, Kalex, + 19.405

11° Arbolino, Kalex, + 20.661

12° Roberts, Kalex, + 20.809

13° Lopez, Boscoscuro, + 21.303

14° Guevara, Kalex, + 21.477

15° Baltus, Kalex, + 24.032

Classifica del Campionato del Mondo Moto2 dopo 14 gare su 20:

1° Acosta, 252 punti. 2. Arbolino 202. 3. Dixon 159. 4. Canet 124. 5. Lopez 119. 6. Chantra 114. 7. Salac 108. 8. Vietti 106. 9. Gonzalez 104. 10. Ogura 95. 11. Aldeguer 88. 12. Garcia 76. 13. Lowes 74. 14. Arenas 61. 15. roberts 60. 16. baltus 48. 17. j. alcoba 33. 18. d. binder 28. 19. bendsneyder 22. 20. ramirez 20. 21. foggia 18. 22. v/d goorbergh 17. 23. tulovic 12. 24. pasini 11. 25. guevara 8. 26. kelly 1.

Campionato mondiale costruttori:

1° Kalex, 345 punti. 2° Boscoscuro 162. 3° Forward 1.

Campionato del mondo a squadre:

1° Red Bull KTM Ajo, 313 punti. 2° Elf Marc VDS Racing 276. 3° Idemitsu Honda Team Asia 209. 4° Beta Tools SpeedUp 207. 5° Pons Wegow Los40, 200. 6° Inde GASGAS Aspar 167. 7° QJMOTOR Gresini Moto2, 141. 8° Fantic Racing 106. 9° Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 104. 10. Italtrans Racing 78. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 40. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 22. 14. Onlyfans American Racing 20. 15. Forward Team 1.