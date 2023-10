Fantic Racing: Quem vai conduzir ao lado de Arón Canet em 2024?

A equipa italiana Fantic Moto2 Racing Team continua à procura de um substituto para o promissor italiano, depois da saída do vencedor do GP de Spielberg e protegido de Rossi VR46, Celestino Viettti (que vai correr pela Red Bull KTM Ajo em 2024, em vez de Acosta).

Stefano Bedon, diretor-geral da Fantic Racing, recusou vários pilotos de topo, incluindo Manuel Gonzalez da equipa Yamaha Master Camp, que entretanto se reforçou para 2024 com Ayumu Sasaki, terceiro classificado do Campeonato do Mundo de Moto3.

Agora, Stefan Bedon, que durante anos dirigiu uma equipa no Campeonato do Mundo de 125cc e mais recentemente apoiou a equipa Snipers Honda de Mirko Cecchini, e o CEO da Fantic Motor, Mariano Roman, ainda têm os seguintes candidatos nas suas listas: Fabio Di Giannantonio, Fermin Aldeguer e o Campeão do Mundo de MotoE, Mattia Casadei, que, no entanto, não tem experiência em Moto2 e, por isso, está autorizado a substituir o desesperado Borja Gomez na Kalex durante o resto da época na Fantic para provar o seu valor.

Mas os concorrentes de Fantic, "Diggi" e Aldeguer, também têm o seu lado negro. É um segredo aberto no paddock que a equipa técnica da Fantic está a resistir ao italiano, e ele também foi retirado dos planos da Moto2 na Gresini por esta razão, segundo se ouviu. Di Giannantonio, que ainda está à espera de um acordo de MotoGP para 2024, também foi rejeitado na LCR-Honda. "Ele está desempregado para 2024 até agora", disse um membro da equipa Ducati após o GP do Japão.

E o veloz Fermin Aldeguer, campeão europeu de Moto2 com a Boscoscuro 2021, quer deixar a equipa de velocidade de Luca Boscoscuro, mas tem contrato para a próxima época. Os advogados estão agora a analisar se o espanhol de 18 anos, atual décimo primeiro classificado do Campeonato do Mundo e vencedor do GP de Silverstone de 2023, pode rescindir o seu contrato.

Resultado da corrida de Moto2, Motegi (1.10.):

1º Chantra, Kalex, 19 Rdn em 35:19.273 min.

2º Ogura, Kalex, + 1,353 seg.

3º Acosta, Kalex, + 3,080

4º Dixon, Kalex, + 5,065

5º Salac, Kalex, + 10,492

6º Gonzalez, + 12,961

7º Ramirez, Kalex, + 14.352

8º Canet, Kalex, + 16.360

9. v/d Goorbergh, Kalex, + 17,692

10º D. Binder, Kalex, + 19.405

11º Arbolino, Kalex, + 20.661

12º Roberts, Kalex, + 20.809

13º Lopez, Boscoscuro, + 21.303

14º Guevara, Kalex, + 21,477

15º Baltus, Kalex, + 24.032

Classificação do Campeonato do Mundo de Moto2 após 14 de 20 corridas:

1º Acosta, 252 pontos. 2. Arbolino 202. 3. Dixon 159. 4. Canet 124. 5. Lopez 119. 6. Chantra 114. 7. Salac 108. 8. Vietti 106. 9. Gonzalez 104. 10. Ogura 95. 11. Aldeguer 88. 12. Garcia 76. 13. Lowes 74. 14. Arenas 61. 15. roberts 60. 16. baltus 48. 17. j. alcoba 33. 18. d. binder 28. 19. bendsneyder 22. 20. ramirez 20. 21. foggia 18. 22. v/d goorbergh 17. 23. tulovic 12. 24. pasini 11. 25. guevara 8. 26. kelly 1.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Kalex, 345 pontos. 2º Boscoscuro 162. 3º Forward 1.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Red Bull KTM Ajo, 313 pontos. 2º Elf Marc VDS Racing 276. 3º Idemitsu Honda Team Asia 209. 4º Beta Tools SpeedUp 207. 5º Pons Wegow Los40, 200. 6º Inde GASGAS Aspar 167. 7º QJMOTOR Gresini Moto2, 141. 8º Fantic Racing 106. 9º Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 104. 10. Italtrans Racing 78. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 40. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 22. 14. Onlyfans American Racing 20. 15. Forward Team 1.