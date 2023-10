Martin Wimmer cumple 66 años: primer ganador de la Copa Yamaha en 1978

El piloto de motos Martin Wimmer fue el primer ganador de la Copa Yamaha en Alemania, hace 45 años, con una Yamaha XS 400 cc en 1978. El estudiante de 21 años ganó cinco de las ocho carreras y terminó segundo una vez en la subida a la colina de Friburgo. Wimmer ganó la segunda carrera en Wunstorf, y después dos veces en Nürburgring, en Augsburgo y en la carrera de Dahlem Binz. El muniqués corrió su primera carrera de motos en 1976, en la subida de Rusel, cerca de Deggendorf.

"Fui allí con una moto de serie y quedé 15º o 16º", recuerda Wimmer. "En la carrera de subida a la colina, di una vuelta a la pista muy pronto, ya que aún no había entrenamientos de carrera allí y la distancia al Hockenheimring era de más de 300 kilómetros. Disputé mi primera carrera en circuito en el Fischereihafenrennen de Bremerhaven, en 1977. Había leído que Rolf Witthöft había ganado allí con una Zündapp todoterreno y yo también me compré una Zündapp 125 cc", entró en más detalles. "Sin embargo, no sabía que era un piloto de fábrica de Zündapp. Mi moto tenía 10 CV menos, pero tuve la suerte de que llovía durante los entrenamientos y allí la superficie de la pista con los adoquines es muy resbaladiza y deslizante. A pesar de mi falta de potencia, fui sensacionalmente el piloto más rápido en la primera fila de la parrilla y había leído en el reglamento que si un piloto sale antes, habrá una reanudación. Como algunos pilotos salieron antes, yo me paré, pero el director de carrera no dio la salida. Entonces salí el último por detrás y acabé tercero en el podio".

"Me gustaban las carreras en circuito porque puedes adelantar a los rivales. Entonces leí en la revista Motorrad que Yamaha estaba reorganizando una copa monomarca y me pareció una oportunidad barata y buena. Conseguí el dinero para la compra de la moto, 5400 DM, vendiendo pretzels durante dos semanas y ganando 2500 DM en la carpa Hacker del Oktoberfest, y en diciembre trabajé otro mes en un desguace. Ya contaba con estar en cabeza. Conseguí 3000 DM por la victoria general y 300 DM por victoria en las ocho carreras. Como pude volver a vender la moto a final de año, corrí una temporada gratis cuando entré por primera vez en el motociclismo", calcula el que más tarde sería tres veces ganador de un GP.

"Cuando se distribuyeron los carros y los cascos en el primer evento de Yamaha, Theo Hoffmann me llamó el primero con el número de salida 1 porque me había inscrito primero. Tuve que encargar la moto a través del concesionario Yamaha Spaett. El piloto Helmut Lichtenberg era el jefe de taller y me ayudó técnicamente. Llevé la Yamaha al cruce de la autopista München-Ost. Había un trébol en el cruce de la autopista y conduje por la derecha durante dos horas y media, al final no me quedaba ningún dibujo en el neumático del lado derecho. Pero fue un buen entrenamiento".

"El punto culminante de aquella temporada fue la carrera de la Copa Yamaha como programa de apoyo en el Gran Premio de Alemania en el legendario Nordschleife de Nürburgring en 1978. Entonces fui a Eifel en las vacaciones de verano dos semanas antes de la carrera y practiqué allí diez vueltas cada día. En el primer entrenamiento cronometrado de la Copa Yamaha, di una vuelta de 10 minutos y 15 segundos y fui 30 segundos más rápido que el segundo clasificado de la Copa. Entonces, los oficiales desmontaron toda mi moto en todas sus piezas y pensaron que el motor había sido puesto a punto. Pero yo sólo había hecho algunos ajustes en el chasis, lo que estaba permitido", reveló Wimmer. "En posición inclinada, el colector tocaba a menudo al suelo. Entonces cambié el colector derecho por el izquierdo, esto aportó unos milímetros".

"Al final de la temporada, todo lo que recibí de Yamaha fue un cheque y un apretón de manos. Entonces me quejé a Yamaha y Motorrad Spaett también habló por mí y conseguí una Production Racer a través del Sr. Manfred Weihe, que era el jefe de Yamaha en Alemania. En 1979 participé con ella en la Junior Cup y quedé segundo en la general. En 1980, participé en mi primera carrera del Campeonato del Mundo en Nürburgring y obtuve mis primeros puntos en el Campeonato del Mundo con un noveno puesto en la categoría de 250 cc. En la carrera de 350 cc, mi Yamaha se quedó atascada en el box y entonces vi el legendario duelo entre Jon Ekerold y Toni Mang desde un lateral de la pista."

"He vuelto a ver al Jon Ekerold de la Clásica de Hockenheim. También vi en la Clásica al ganador de la Copa Yamaha de 1987, Bernd Herrmann, de Walldorf, cerca del Hockenheimring. Tengo buenos y malos recuerdos de Hockenheimring", dice Wimmer. "En 1985 gané la carrera bajo la lluvia en la categoría de 250 cc delante del campeón del mundo Freddie Spencer. Por la mañana, cuando llovía, supe que ése iba a ser mi día. Con la victoria en Hockenheim, me había hecho con el liderato del Campeonato del Mundo y acabé cuarto en el Mundial. Dos años después, tras la victoria en el Gran Premio de Jerez/España, llegué a Hockenheim como líder del Mundial y me estrellé en la curva Sachs durante los entrenamientos. Debido a una lesión en el tobillo me perdí una carrera y acabé décimo en Salzburgring con una bota especial de la empresa Daytona-Frey. Al final de la temporada terminé octavo en el Campeonato del Mundo. Por desgracia, Helmut Frey ha fallecido recientemente".

Martin Wimmer, que celebra su 66 cumpleaños el 11 de octubre, sigue siendo un juguetón y actualmente está desarrollando un motor de 2 tiempos de hidrógeno sin escape. "Después de todo, ya desarrollé una minicentral térmica de tipo bloque con mi motor de muestra de MZ hace más de diez años", subraya el tres veces ganador del Gran Premio y vencedor de las 8 horas de Suzuka/Japón.



¡Felicidades y todo lo mejor para tu cumpleaños!