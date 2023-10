Martin Wimmer a 66 ans : premier vainqueur de la Yamaha Cup en 1978

Il y a 45 ans, le pilote de moto Martin Wimmer, au guidon d'une Yamaha XS 400 ccm, a été le premier à remporter la Yamaha Cup en Allemagne en 1978. L'étudiant de 21 ans a remporté cinq des huit courses et a terminé une fois deuxième à la course de côte de Fribourg. Wimmer a gagné dès la deuxième course à Wunstorf, puis deux fois sur le Nürburgring, à Augsbourg et à la course de Dahlem Binz. Le Munichois a participé à sa première course de moto en 1976, lors de la course de côte de Rusel, près de Deggendorf.

"J'y suis allé avec une machine de série et j'ai terminé 15e ou 16e", se souvient Wimmer. "Lors de la course de côte, j'ai parcouru le circuit très tôt, car il n'y avait pas encore d'entraînements de course et la distance jusqu'au Hockenheimring était de plus de 300 kilomètres. J'ai ensuite participé à ma première course sur circuit lors de la course du port de pêche de Bremerhaven en 1977. J'avais lu que Rolf Witthöft y avait gagné avec une Zündapp tout-terrain et j'ai également acheté une Zündapp 125 ccm", explique-t-il plus en détail. "Je ne savais toutefois pas qu'il était pilote d'usine chez Zündapp. Ma machine avait 10 CV de moins, mais j'ai eu de la chance car il pleuvait lors de l'entraînement et que le revêtement de la piste avec ses pavés est très lisse et glissant. Je me suis retrouvé sur la première ligne de la grille de départ, malgré mon manque de puissance, et j'avais lu auparavant dans le règlement qu'en cas de départ anticipé d'un pilote, il y a un nouveau départ. Comme certains pilotes sont partis plus tôt, je me suis arrêté, mais le directeur de course n'a pas fait de nouveau départ. J'ai donc roulé en dernier derrière le peloton et j'ai fini sur la troisième marche du podium".

"La course sur circuit m'a plu parce qu'on peut dépasser des adversaires. J'ai ensuite lu dans le magazine Motorrad que Yamaha venait d'organiser une coupe de marque et je me suis dit que c'était une bonne occasion et pas chère. J'ai gagné l'argent nécessaire à l'achat de la moto, soit 5400 DM, en vendant des bretzels pendant deux semaines et en gagnant 2500 DM sous la tente Hacker à la fête de la bière, et j'ai encore travaillé un mois chez un ferrailleur en décembre. Je m'attendais déjà à être en tête. La victoire au classement général m'a rapporté 3000 DM et chaque victoire de course 300 DM sur les huit courses. Comme j'ai pu revendre la machine à la fin de l'année, j'ai fait une saison pour rien lors de mes débuts dans la course moto", calcule le futur triple vainqueur de GP.

"Lors de la première manifestation Yamaha, lorsque les combinaisons et les casques ont été distribués, Theo Hoffmann m'a appelé en premier avec le numéro de départ 1, car j'étais le premier à m'inscrire. J'ai dû commander la machine par l'intermédiaire du concessionnaire Yamaha Spaett. Le pilote de course Helmut Lichtenberg y était chef d'atelier et il m'a apporté son soutien technique. J'ai rodé la Yamaha sur l'échangeur de Munich-Est. Il y avait un trèfle routier près de l'échangeur et j'ai roulé pendant deux heures et demie en faisant toujours le tour par la droite, à la fin je n'avais plus de profil sur le pneu du côté droit. Mais c'était un bon entraînement".

"Le point culminant de cette saison a été la course de la Coupe Yamaha en tant que programme-cadre du Grand Prix d'Allemagne sur la légendaire Nordschleife du Nürburgring 1978. Je suis alors allé dans l'Eifel pendant les vacances d'été, deux semaines avant la course, et je m'y suis entraîné chaque jour pendant dix tours. Lors des premiers essais chronométrés de la Coupe Yamaha, j'ai réalisé un temps au tour de 10 minutes et 15 secondes, soit 30 secondes de plus que le deuxième pilote de la Coupe. Les responsables ont alors démonté toute ma moto en pièces détachées, pensant que le moteur avait été réglé. Mais je n'avais fait que quelques réglages sur le châssis, ce qui était autorisé", a révélé Wimmer. "En position inclinée, le collecteur d'échappement se posait souvent. J'ai alors échangé le collecteur droit avec le gauche, ce qui a permis de gagner quelques millimètres".

"À la fin de la saison, Yamaha ne m'a donné qu'un chèque et une poignée de main. Je me suis alors plaint auprès de Yamaha et Motorrad Spaett est également intervenu en ma faveur et j'ai alors obtenu un Production Racer par l'intermédiaire de Monsieur Manfred Weihe, qui était le directeur de Yamaha Allemagne. En 1979, j'ai participé à la Coupe Junior et j'ai terminé deuxième au classement général. En 1980, j'ai participé à ma première course de championnat du monde sur le Nürburgring et j'ai marqué mes premiers points en championnat du monde en terminant neuvième dans la catégorie 250 cm3. Dans la course des 350 cm3, ma Yamaha s'est enrayée près de la mine et j'ai alors suivi le duel légendaire entre Jon Ekerold et Toni Mang depuis le bord de la piste".

"Le Jon Ekerold, je l'ai retrouvé maintenant à la Hockenheim Classic. J'ai également vu le vainqueur de la Coupe Yamaha de 1987, Bernd Herrmann, de Walldorf, près du circuit de Hockenheim, lors de la Classic. J'ai de bons et de mauvais souvenirs du Hockenheimring", explique Wimmer. "En 1985, j'ai gagné la course sous la pluie dans la catégorie 250 cm3 devant le champion du monde Freddie Spencer. Je savais déjà le matin, quand il pleuvait, que ce serait mon jour. Avec cette victoire à Hockenheim, j'avais pris la tête du championnat du monde et j'ai fini quatrième du championnat. Deux ans plus tard, je suis arrivé à Hockenheim en tête du championnat du monde après avoir remporté le Grand Prix à Jerez, en Espagne, et j'ai chuté dans le virage Sachs à l'entraînement. Une blessure à la cheville m'a fait manquer une course et j'ai terminé dixième au Salzburgring avec une botte spéciale de l'entreprise Daytona-Frey ; à la fin de la saison, je me suis classé huitième du championnat du monde. Malheureusement, Helmut Frey est décédé récemment".

Martin Wimmer, qui fêtera son 66e anniversaire le 11 octobre, est toujours un bricoleur et développe actuellement un moteur 2 temps à hydrogène sans gaz d'échappement. "J'ai déjà développé une mini-centrale thermique il y a plus de dix ans avec mon moteur modèle de MZ", a souligné le triple vainqueur du Grand Prix et vainqueur des 8 heures de Suzuka au Japon.



Félicitations et bon anniversaire !