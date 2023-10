Martin Wimmer compie 66 anni: primo vincitore della Yamaha Cup nel 1978

Martin Wimmer compie oggi, 11 ottobre, 66 anni. 45 anni fa vinse la prima Yamaha Cup e negli anni '80, come tre volte vincitore di un GP, fu uno dei migliori piloti di 250cc GP in Germania.

Il pilota di moto Martin Wimmer è stato il primo vincitore della Yamaha Cup in Germania 45 anni fa, nel 1978, su una Yamaha XS 400 cc. Il ventunenne studente vinse cinque gare su otto e arrivò secondo una volta alla cronoscalata di Friburgo. Wimmer ha vinto la seconda gara a Wunstorf, poi due volte al Nürburgring, ad Augsburg e alla gara di Dahlem Binz. Il nativo di Monaco di Baviera ha corso la sua prima gara di moto nel 1976, alla salita Rusel vicino a Deggendorf.

"Ci sono andato con una moto di serie e sono arrivato 15° o 16°", ricorda Wimmer. "Alla gara di salita, ho fatto un giro di pista molto presto, perché non c'erano ancora allenamenti di gara e la distanza dall'Hockenheimring era di oltre 300 chilometri. Ho disputato la mia prima gara in circuito alla Fischereihafenrennen di Bremerhaven nel 1977. Avevo letto che Rolf Witthöft aveva vinto lì con una Zündapp da fuoristrada e ho comprato anch'io una Zündapp 125 cc", ha approfondito. "Tuttavia, non sapevo che fosse un pilota ufficiale Zündapp. La mia moto aveva 10 CV in meno, ma sono stato fortunato perché durante le prove pioveva e lì la superficie della pista con i ciottoli è molto scivolosa e sdrucciolevole. Nonostante la mia mancanza di potenza, ero clamorosamente il pilota più veloce della prima fila e avevo letto nel regolamento che se un pilota parte in anticipo, ci sarà una ripartenza. Poiché alcuni piloti sono partiti in anticipo, mi sono fermato, ma il direttore di gara non ha effettuato una ripartenza. Ho quindi guidato per ultimo dietro lo schieramento e sono salito sul terzo gradino del podio".

"Mi piacevano le gare in circuito perché si potevano sorpassare gli avversari. Poi ho letto sulla rivista Motorrad che la Yamaha stava riorganizzando un monomarca e ho pensato che fosse una buona opportunità a basso costo. Ho guadagnato i soldi per l'acquisto della moto, 5400 DM, vendendo pretzel per due settimane e guadagnando 2500 DM nella tenda Hacker all'Oktoberfest, e a dicembre ho lavorato per un altro mese presso un rivenditore di rottami. Avevo già messo in conto di essere in testa alla classifica. Ho ricevuto 3000 DM per la vittoria assoluta e 300 DM per ogni vittoria nelle otto gare. Dato che alla fine dell'anno ho potuto rivendere la moto, ho corso una stagione gratis quando sono entrato per la prima volta nelle competizioni motociclistiche", calcola il tre volte vincitore di un GP.

"Quando furono distribuite le station wagon e i caschi al primo evento Yamaha, fui chiamato per primo da Theo Hoffmann con il numero di partenza 1 perché mi ero iscritto per primo. Ho dovuto ordinare la moto tramite il concessionario Yamaha Spaett. Il pilota Helmut Lichtenberg era il capo officina e mi ha supportato tecnicamente. Ho portato la Yamaha all'incrocio autostradale München-Ost. C'era un quadrifoglio all'incrocio autostradale e ho girato a destra per due ore e mezza, alla fine non avevo più battistrada sul pneumatico destro. È stato comunque un buon allenamento".

"Il momento culminante di quella stagione è stata la gara della Yamaha Cup come programma di supporto al Gran Premio di Germania sulla leggendaria Nordschleife del Nürburgring nel 1978. Sono andato nell'Eifel durante le vacanze estive due settimane prima della gara e mi sono allenato lì per dieci giri al giorno. Alla prima prova cronometrata della Yamaha Cup, ho girato in 10 minuti e 15 secondi, 30 secondi più veloce del secondo classificato. Gli ufficiali di gara smontarono la mia moto in tutte le sue parti e pensarono che il motore fosse stato messo a punto. Ma io avevo fatto solo alcune regolazioni al telaio, che erano consentite", ha rivelato Wimmer. "In posizione inclinata, il collettore toccava spesso in basso. Ho quindi scambiato il collettore destro con quello sinistro, ottenendo così qualche millimetro".

"Alla fine della stagione, tutto ciò che ho ricevuto da Yamaha è stato un assegno e una stretta di mano. Mi sono quindi lamentato con la Yamaha e anche Motorrad Spaett ha parlato per me e ho ottenuto una Production Racer tramite Manfred Weihe, che era il capo della Yamaha in Germania. Nel 1979 partecipai alla Junior Cup e arrivai secondo assoluto. Nel 1980 partecipai alla mia prima gara di campionato mondiale al Nürburgring e ottenni i miei primi punti nel campionato mondiale con il nono posto nella classe 250 cc. Nella gara dei 350 cc, la mia Yamaha si è bloccata ai box e ho assistito al leggendario duello tra Jon Ekerold e Toni Mang da bordo pista".

"Ho incontrato di nuovo Jon Ekerold alla Hockenheim Classic. Ho visto anche il vincitore della Yamaha Cup 1987, Bernd Herrmann di Walldorf, vicino all'Hockenheimring, alla Classic. Ho ricordi belli e brutti dell'Hockenheimring", dice Wimmer. "Nel 1985 vinsi la gara sotto la pioggia nella classe 250 cc davanti al campione del mondo Freddie Spencer. La mattina, quando pioveva, sapevo che sarebbe stata la mia giornata. Con la vittoria a Hockenheim, avevo preso il comando del Campionato del Mondo e mi ero classificato quarto. Due anni dopo, dopo la vittoria del Gran Premio di Jerez/Spagna, sono arrivato a Hockenheim da leader del Mondiale e sono caduto alla curva Sachs durante le prove. A causa di un infortunio alla caviglia ho saltato una gara e sono arrivato decimo al Salzburgring con uno stivale speciale dell'azienda Daytona-Frey. Alla fine della stagione sono arrivato ottavo nel Campionato del Mondo. Purtroppo, Helmut Frey è recentemente scomparso".

Martin Wimmer, che festeggia il suo 66° compleanno l'11 ottobre, è ancora uno stacanovista e sta attualmente sviluppando un motore a 2 tempi a idrogeno senza scarico. "Dopo tutto, ho già sviluppato una mini-centrale termica a blocchi con il mio motore campione di MZ più di dieci anni fa", ha sottolineato il tre volte vincitore di un Gran Premio e vincitore della gara di 8 ore a Suzuka/Giappone.



Congratulazioni e auguri per il tuo compleanno!