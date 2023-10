Martin Wimmer tem 66 anos: Primeiro vencedor da Taça Yamaha em 1978

O piloto de motos Martin Wimmer foi o primeiro vencedor da Taça Yamaha na Alemanha, há 45 anos, com uma Yamaha XS 400 cc, em 1978. O estudante de 21 anos venceu cinco das oito corridas e terminou em segundo lugar uma vez na subida de montanha em Freiburg. Wimmer ganhou a segunda corrida em Wunstorf, depois duas vezes em Nürburgring, em Augsburg e na corrida de Dahlem Binz. O natural de Munique fez a sua primeira corrida de motas em 1976, na subida de Rusel, perto de Deggendorf.

"Fui lá com uma mota de produção e fiquei em 15º ou 16º lugar", recorda Wimmer. "Na corrida de subida, dei uma volta à pista muito cedo, porque ainda não havia treinos de corrida e a distância até Hockenheimring era superior a 300 quilómetros. Participei na minha primeira corrida de circuito na Fischereihafenrennen em Bremerhaven, em 1977. Tinha lido que Rolf Witthöft tinha vencido com uma Zündapp todo-o-terreno e também comprei uma Zündapp 125 cc", explicou mais pormenorizadamente. "No entanto, não sabia que ele era um piloto de fábrica da Zündapp. A minha mota tinha menos 10 cv, mas tive a sorte de estar a chover durante os treinos e de a superfície da pista, com as pedras da calçada, ser muito escorregadia e escorregadia. Apesar da minha falta de potência, fui sensacionalmente o piloto mais rápido na primeira linha da grelha e tinha lido nos regulamentos que se um piloto arrancar mais cedo, haverá um recomeço. Como alguns pilotos arrancaram mais cedo, eu parei, mas o diretor de prova não fez um reinício. Por isso, fiquei em último atrás do pelotão e acabei em terceiro no pódio."

"Gostei das corridas em circuito porque se pode ultrapassar os adversários. Li na revista Motorrad que a Yamaha estava a reorganizar uma taça de uma marca e achei que era uma boa e barata oportunidade. Ganhei o dinheiro para a compra da mota de 5400 DM vendendo pretzels durante duas semanas e ganhando 2500 DM na tenda Hacker na Oktoberfest e, em dezembro, trabalhei mais um mês num sucateiro. Já estava à espera de ficar na liderança. Recebi 3000 DM pela vitória geral e 300 DM por cada vitória nas oito corridas. Como consegui vender a mota no final do ano, andei uma época de graça quando entrei pela primeira vez nas corridas de motas", calcula o mais tarde tricampeão de GP.

"Quando as carrinhas e os capacetes foram distribuídos no primeiro evento Yamaha, fui chamado em primeiro lugar pelo Theo Hoffmann com o número de partida 1, porque me tinha inscrito primeiro. Tive de encomendar a mota através do concessionário Yamaha Spaett. O piloto Helmut Lichtenberg era o chefe da oficina e deu-me apoio técnico. Conduzi a Yamaha no cruzamento da autoestrada München-Ost. Havia um trevo no cruzamento da autoestrada e conduzi à direita durante duas horas e meia. No final, o pneu do lado direito já não tinha piso. Mas foi um bom treino".

"O ponto alto dessa época foi a corrida da Taça Yamaha como programa de apoio no Grande Prémio da Alemanha, no lendário Nordschleife de Nürburgring, em 1978. Fui para Eifel nas férias de verão, duas semanas antes da corrida, e treinei dez voltas todos os dias. No primeiro treino cronometrado da Taça Yamaha, fiz uma volta de 10 minutos e 15 segundos e fui 30 segundos mais rápido do que o segundo classificado da Taça. Os responsáveis desmontaram então a minha mota em todas as suas partes e pensaram que o motor tinha sido afinado. Mas eu só tinha feito alguns ajustes no chassis, o que era permitido", revelou Wimmer. "Numa posição inclinada, o coletor tocava frequentemente no chão. Então, troquei o coletor direito pelo esquerdo, o que me permitiu ganhar alguns milímetros."

"No final da época, tudo o que recebi da Yamaha foi um cheque e um aperto de mão. Depois queixei-me à Yamaha e a Motorrad Spaett também falou por mim e consegui uma Production Racer através do Sr. Manfred Weihe, que era o chefe da Yamaha na Alemanha. Em 1979, andei com ela na Taça Júnior e fiquei em segundo lugar na geral. Em 1980, participei na minha primeira corrida do campeonato do mundo em Nürburgring e marquei os meus primeiros pontos no campeonato do mundo com o nono lugar na classe de 250 cc. Na corrida de 350 cc, a minha Yamaha ficou presa na box e assisti ao lendário duelo entre Jon Ekerold e Toni Mang a partir da berma da pista."

"Voltei a encontrar o Jon Ekerold no Clássico de Hockenheim. Também vi o vencedor da Taça Yamaha de 1987, Bernd Herrmann, de Walldorf, perto de Hockenheimring, no Clássico. Tenho boas e más recordações de Hockenheimring", diz Wimmer. "Em 1985, ganhei a corrida da chuva na classe de 250 cc, à frente do campeão do mundo Freddie Spencer. Sabia de manhã, quando estava a chover, que aquele ia ser o meu dia. Com a vitória em Hockenheim, assumi a liderança do Campeonato do Mundo e acabei em quarto lugar no Campeonato do Mundo. Dois anos mais tarde, depois da vitória no Grande Prémio de Jerez/Espanha, cheguei a Hockenheim como líder do Campeonato do Mundo e tive um acidente na curva Sachs durante os treinos. Devido a uma lesão no tornozelo, falhei uma corrida e terminei em décimo lugar em Salzburgring com uma bota especial da empresa Daytona-Frey. No final da época, terminei em oitavo lugar no Campeonato do Mundo. Infelizmente, o Helmut Frey faleceu recentemente".

Martin Wimmer, que celebra o seu 66º aniversário no dia 11 de outubro, continua a ser um consertador e está atualmente a desenvolver um motor a hidrogénio a 2 tempos sem escape. "Afinal de contas, já desenvolvi uma central térmica do tipo mini bloco com o meu motor de amostra da MZ há mais de dez anos", sublinhou o três vezes vencedor do Grande Prémio e vencedor da corrida de 8 horas em Suzuka/Japão.



Parabéns e tudo de bom para o teu aniversário!