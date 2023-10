Regreso de Tulovic (23º): "Casi sin dolor".

En su caída en la FP3 del GP de la India, Lukas Tulovic sufrió fracturas en la clavícula y el metatarso, y posteriormente tuvo que perderse el GP de Japón. Apenas tres semanas después del accidente, el piloto de Kalex del equipo Liqui Moly Husqvarna Intact GP fue declarado de nuevo "apto" por los médicos de carrera en Indonesia.

"Me he recuperado muy bien en el tiempo transcurrido después de la India. Casi no tengo dolor sobre la moto, lo que es realmente positivo. Así que de nuevo un gran agradecimiento a los médicos en la India y los médicos de MotoGP en Quirón. Han hecho un trabajo fantástico para que hoy volviera a subirme a la moto tan bien", ha subrayado "Tulo" tras sus dos primeras sesiones de entrenamientos en el Mandalika International Street Circuit, hasta ahora desconocido para él.

"Diría que ha sido un día positivo", fue la conclusión del alemán de 23 años en la tarde del viernes. "Empecé bien, me familiaricé con la pista enseguida. Sólo hemos utilizado la FP1 para conocer la pista, no hemos usado neumáticos blandos nuevos. No los usamos hasta la segunda sesión libre y dimos un paso muy grande en términos de tiempo por vuelta".

"Al final he vuelto a resbalar un poco", comentó Tulovic sobre su 23ª posición (+ 1.461 s) en la tabla de tiempos combinada del viernes. "Así que mañana necesitamos otro gran paso para entrar en la Q2. Pero, desde mi punto de vista, eso es posible aquí. La pista es divertida, me siento bien sobre la moto y soy optimista para dar otro paso mañana."

Resultado Moto2, Mandalika, tiempos combinados tras FP2 (13/10):

1º Acosta, Kalex, 1:34.456 min.

2º Canet, Kalex, + 0.180 seg.

3º Lowes, Kalex, + 0.222

4º González, Kalex, + 0,313

5º Ogura, Kalex, + 0.324

6º Dixon, Kalex, + 0.514

7º Aldeguer, Boscoscuro, + 0.538

8º Arenas, Kalex, + 0.587

9º Arbolino, Kalex, + 0,597

10º García, Kalex, + 0,701

11º v/d Goorbergh, Kalex, + 0,710

12º Roberts, Kalex, + 0,727

13º Chantra, Kalex, + 0,775

14º Bendsneyder, Kalex, + 0,823

15º Ramírez, Kalex, + 0,939



También

23º Tulovic, Kalex, + 1.461

Los resultados completos están disponibles, como de costumbre, en la base de datos SPEEDWEEK.com.