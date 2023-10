Retour de Tulovic (23e) : "Presque pas de douleurs".

Lukas Tulovic (Kalex), originaire d'Eberbach, a repris la piste pour la première fois vendredi à Mandalika et se montre désormais optimiste pour la suite du week-end. Il estime toutefois qu'il reste encore un grand pas à franchir.

Lors de sa chute en FP3 du GP d'Inde, Lukas Tulovic a subi des fractures à la clavicule et au métatarse, il a ensuite dû renoncer au GP du Japon. Près de trois semaines après sa chute, le pilote Kalex du team Liqui Moly Husqvarna Intact GP a été déclaré "apte" par les médecins de course en Indonésie.

"J'ai très bien récupéré pendant la période qui a suivi l'Inde. Je n'ai presque pas de douleurs sur la moto, ce qui est vraiment très positif. Je remercie encore une fois les médecins en Inde et les médecins MotoGP de Quirón. Ils ont fait un travail fantastique pour que je puisse à nouveau être aussi bien sur la moto aujourd'hui", a souligné "Tulo" après ses deux premières séances d'entraînement sur le Mandalika International Street Circuit qu'il ne connaissait pas encore.

"Je dirais que c'était une journée positive", résumait l'Allemand de 23 ans vendredi après-midi. "En fait, ça a bien commencé, je suis directement assez à l'aise avec le circuit. Nous avons simplement profité de la FP1 pour découvrir le circuit, nous n'avons pas utilisé de nouveaux pneus tendres. Nous ne les avons utilisés que lors de la deuxième séance et nous avons fait un très grand pas en termes de temps au tour".

"J'ai encore glissé un peu à la fin", a commenté Tulovic à propos de sa 23e place (+ 1,461 sec) sur la liste des temps combinée du vendredi. "Demain, nous aurons donc besoin d'un autre grand pas pour passer en Q2. Mais de mon point de vue, c'est définitivement possible ici. Le circuit est amusant, je me sens bien sur la moto et je suis optimiste pour faire un autre pas demain".

Résultat Moto2, Mandalika, temps combinés après FP2 (13.10.) :

1. Acosta, Kalex, 1:34,456 min

2. Canet, Kalex, + 0,180 sec

3. Lowes, Kalex, + 0,222

4. Gonzalez, Kalex, + 0,313

5. Ogura, Kalex, + 0,324

6. Dixon, Kalex, + 0,514

7. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,538

8. Arenas, Kalex, + 0,587

9. Arbolino, Kalex, + 0,597

10. Garcia, Kalex, + 0,701

11. v/d Goorbergh, Kalex, + 0,710

12. Roberts, Kalex, + 0,727

13. Chantra, Kalex, + 0,775

14. Bendsneyder, Kalex, + 0,823

15e Ramirez, Kalex, + 0,939



En outre :

23e Tulovic, Kalex, + 1,461

Comme d'habitude, les résultats complets sont disponibles sur la base de données de SPEEDWEEK.com.