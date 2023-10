Ritorno di Tulovic (23°): "Quasi nessun dolore".

Lukas Tulovic (Kalex) di Eberbach è sceso in pista per la prima volta venerdì a Mandalika ed è ora ottimista per il resto del weekend. Tuttavia, è ancora necessario un grande passo avanti.

Nella caduta nelle FP3 del GP d'India, Lukas Tulovic ha riportato fratture alla clavicola e al metatarso e ha dovuto quindi saltare il GP del Giappone. Appena tre settimane dopo l'incidente, il pilota Kalex del Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team è stato dichiarato nuovamente "in forma" dai medici di gara in Indonesia.

"Ho recuperato molto bene nel periodo successivo all'India. Non ho quasi nessun dolore sulla moto, il che è davvero positivo. Quindi ancora un grande ringraziamento ai medici in India e ai medici della MotoGP a Quirón. Hanno fatto un lavoro fantastico per farmi tornare in moto così bene oggi", ha sottolineato "Tulo" dopo le prime due sessioni di prove sul Mandalika International Street Circuit, che prima non conosceva.

"Direi che è stata una giornata positiva", ha concluso il 23enne tedesco venerdì pomeriggio. "In realtà è iniziata bene, ho preso subito confidenza con la pista. Abbiamo usato le FP1 solo per conoscere la pista, non abbiamo usato le nuove gomme morbide. Le abbiamo usate solo nelle seconde prove e abbiamo fatto un grande passo avanti in termini di tempo sul giro".

"Alla fine sono scivolato di nuovo un po'", ha commentato Tulovic a proposito del suo 23° posto (+ 1,461 sec) nella classifica combinata dei tempi del venerdì. "Domani avremo bisogno di un altro grande passo per entrare in Q2. Ma dal mio punto di vista qui è sicuramente possibile. La pista è divertente, mi sento bene sulla moto e sono ottimista di fare un altro passo avanti domani".

Risultati Moto2, Mandalika, tempi combinati dopo le FP2 (13/10):

1° Acosta, Kalex, 1:34.456 min.

2° Canet, Kalex, + 0,180 sec.

3° Lowes, Kalex, + 0,222

4° Gonzalez, Kalex, + 0,313

5° Ogura, Kalex, + 0,324

6° Dixon, Kalex, + 0,514

7° Aldeguer, Boscoscuro, + 0,538

8° Arenas, Kalex, + 0,587

9° Arbolino, Kalex, + 0,597

10° Garcia, Kalex, + 0,701

11° v/d Goorbergh, Kalex, + 0,710

12° Roberts, Kalex, + 0,727

13° Chantra, Kalex, + 0,775

14° Bendsneyder, Kalex, + 0,823

15° Ramirez, Kalex, + 0,939



Inoltre:

23° Tulovic, Kalex, + 1,461

I risultati completi sono disponibili come sempre sul database di SPEEDWEEK.com.