Regresso de Tulovic (23.º): "Quase sem dores".

Lukas Tulovic (Kalex) de Eberbach voltou a entrar em pista pela primeira vez na sexta-feira em Mandalika e está agora otimista em relação ao resto do fim de semana. No entanto, ainda é necessário dar um grande passo.

Na sua queda no FP3 do GP da Índia, Lukas Tulovic sofreu fracturas na clavícula e no metatarso, tendo posteriormente de falhar o GP do Japão. Apenas três semanas após o acidente, o piloto da Kalex da Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team foi declarado "apto" novamente pelos médicos da corrida na Indonésia.

"Recuperei muito bem no período que se seguiu à Índia. Quase não tenho dores na mota, o que é muito positivo. Por isso, mais uma vez, um grande obrigado aos médicos na Índia e aos médicos do MotoGP em Quirón. Fizeram um trabalho fantástico para me colocarem de novo na mota tão bem hoje", sublinhou "Tulo" após as duas primeiras sessões de treinos no Mandalika International Street Circuit, que até então lhe era desconhecido.

"Eu diria que foi um dia positivo", foi a conclusão do alemão de 23 anos na tarde de sexta-feira. "Na verdade, começou bem, familiarizei-me logo com a pista. Utilizámos apenas o FP1 para conhecer a pista, não utilizámos pneus macios novos. Só os utilizámos no segundo treino e demos um grande passo em termos de tempo por volta."

"Voltei a escorregar um pouco no final", comentou Tulovic sobre o seu 23º lugar (+ 1,461 seg.) na tabela de tempos combinados de sexta-feira. "Por isso, amanhã precisamos de mais um grande passo para entrar na Q2. Mas, do meu ponto de vista, isso é definitivamente possível aqui. A pista é divertida, sinto-me bem com a moto e estou otimista para dar mais um passo amanhã."

Resultado Moto2, Mandalika, tempos combinados após FP2 (13/10):

1º Acosta, Kalex, 1:34.456 min.

2º Canet, Kalex, + 0,180 seg.

3º Lowes, Kalex, + 0,222

4º Gonzalez, Kalex, + 0,313

5º Ogura, Kalex, + 0,324

6º Dixon, Kalex, + 0,514

7º Aldeguer, Boscoscuro, + 0,538

8º Arenas, Kalex, + 0,587

9º Arbolino, Kalex, + 0,597

10º Garcia, Kalex, + 0,701

11º v/d Goorbergh, Kalex, + 0,710

12º Roberts, Kalex, + 0,727

13º Chantra, Kalex, + 0,775

14º Bendsneyder, Kalex, + 0,823

15º Ramirez, Kalex, + 0,939



Também:

23º Tulovic, Kalex, + 1,461

Os resultados completos estão disponíveis, como habitualmente, na base de dados do SPEEDWEEK.com.