Lukas Tulovic (26e) : "Malheureusement trop loin à la fin".

"Au final, nous sommes malheureusement trop loin aujourd'hui", a conclu Lukas Tulovic après son élimination en Q1 samedi. Douzième de cette première séance de qualification, il lui a manqué six dixièmes de seconde pour accéder à la Q2. Ce matin, nous avons amélioré notre temps d'une seconde par rapport à hier, ce qui est très positif. Mais c'était vraiment très, très serré".

En effet, la première ligne de la grille de départ en Q2 - menée par le poleman Aron Canet - se tenait par exemple en à peine 0,019 seconde. Le leader du championnat du monde, Pedro Acosta, s'est classé quatrième à seulement 0,043 seconde.

"J'ai quelques passages où j'ai du mal et d'autres où je suis très rapide. Mais il me manque tout simplement encore un peu pour que l'ensemble soit cohérent. Je perds notamment beaucoup trop de temps dans le dernier secteur", sait Tulovic. "Le changement de set-up que nous avons essayé en qualifications n'a malheureusement pas non plus porté ses fruits. Espérons que nous trouverons la bonne solution pour dimanche et que nous ferons une bonne remontée", a ajouté le pilote Kalex du team Liqui Moly Husqvarna Intact GP.

D'ailleurs, le chef d'équipe Jürgen Lingg a laissé entendre samedi, lors d'une interview avec nos collègues de ServusTV, qu'une collaboration avec le pilote d'Eberbach pourrait encore voir le jour en 2024 dans le cadre du championnat du monde MotoE. Comme on le sait, le seul pilote allemand titulaire d'un GP perdra sa place en Moto2 après cette saison au profit de Senna Agius.

Résultats Moto2 Q2, Mandalika (14.10.) :

1. Canet, Kalex, 1:34,155 min

2. Gonzalez, Kalex, + 0,003 sec

3. Salac, Kalex, + 0,019

4. Acosta, Kalex, + 0,043

5. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,071

6. Chantra, Kalex, + 0,161

7. Dixon, Kalex, + 0,189

8. Lowes, Kalex, + 0,227

9. v/d Goorbergh, Kalex, + 0,233

10. Arbolino, Kalex, + 0,256

11. Roberts, Kalex, + 0,374

12. Garcia, Kalex, + 0,418

13. Bendsneyder, Kalex, + 0,449

14. Arenas, Kalex, + 0,458

15. Alcoba, Kalex, + 0,619

16. Foggia, Kalex, + 0,633

17. Ramirez, Kalex, + 0,828

18. Lopez, Boscoscuro, + 0,929



En outre :

19. Ogura, Kalex

26e Tulovic, Kalex