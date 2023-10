Lukas Tulovic (26°): "Purtroppo troppo lontano alla fine".

Il tedesco Lukas Tulovic (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) dovrà partire per il suo primo GP indonesiano sul Mandalika International Street Circuit dalla 26ª posizione in griglia.

"Alla fine, purtroppo, oggi eravamo troppo lontani", è stata la conclusione di Lukas Tulovic dopo l'uscita dalla Q1 di sabato. Essendo dodicesimo in questa prima sessione di qualifiche, era a ben sei decimi di secondo dall'ingresso in Q2. Questo significa che è solo 12° sulla griglia di partenza del GP d'Indonesia. "Questa mattina abbiamo migliorato di un secondo rispetto a ieri, il che è stato molto positivo. Ma tutto era molto, molto vicino".

In effetti, ad esempio, la prima fila dello schieramento in Q2 - guidata da Aron Canet, autore della pole position - era racchiusa in soli 0,019 secondi. Il leader del Campionato del Mondo Pedro Acosta era quarto, a soli 0,043 secondi di distanza.

"Ho alcuni passaggi in cui faccio fatica e altri in cui sono molto veloce. Ma manca solo un po' di tempo per mettere tutto insieme. Soprattutto nell'ultimo settore perdo troppo tempo", ha spiegato Tulovic. "Anche il cambio di assetto che abbiamo provato in qualifica non ha dato i suoi frutti, purtroppo. Speriamo di trovare la soluzione giusta per domenica e di riuscire a recuperare", ha aggiunto il pilota Kalex del Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team.

A proposito: il boss del team Jürgen Lingg ha lasciato intendere sabato in un'intervista ai colleghi di ServusTV che una collaborazione nel Campionato del Mondo MotoE potrebbe ancora realizzarsi con il pilota di Eberbach nel 2024. Come è noto, l'attuale unico pilota regolare del GP di Germania perderà il suo posto in Moto2 a favore di Senna Agius dopo questa stagione.

Risultati Moto2 Q2, Mandalika (14.10.):

1° Canet, Kalex, 1:34.155 min.

2° Gonzalez, Kalex, + 0,003 sec.

3° Salac, Kalex, + 0,019

4° Acosta, Kalex, + 0,043

5° Aldeguer, Boscoscuro, + 0,071

6° Chantra, Kalex, + 0,161

7° Dixon, Kalex, + 0,189

8° Lowes, Kalex, + 0,227

9° v/d Goorbergh, Kalex, + 0,233

10° Arbolino, Kalex, + 0,256

11° Roberts, Kalex, + 0,374

12° Garcia, Kalex, + 0,418

13° Bendsneyder, Kalex, + 0,449

14° Arenas, Kalex, + 0,458

15° Alcoba, Kalex, + 0,619

16° Foggia, Kalex, + 0,633

17° Ramirez, Kalex, + 0,828

18° Lopez, Boscoscuro, + 0,929



Inoltre:

19° Ogura, Kalex

26° Tulovic, Kalex