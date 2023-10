Lukas Tulovic (26.º): "Infelizmente, demasiado longe no final".

O alemão Lukas Tulovic (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) vai ter de começar o seu primeiro GP da Indonésia no Circuito Internacional de Rua de Mandalika a partir do 26º lugar da grelha.

"No final, infelizmente, estivemos demasiado longe hoje", foi a conclusão de Lukas Tulovic após a sua saída da Q1 no sábado. Como décimo segundo nesta primeira sessão de qualificação, ele ficou a seis décimos de segundo da entrada na Q2. Isto significa que ele é apenas o 12º na grelha para o GP da Indonésia. "Melhorámos um segundo esta manhã em relação a ontem, o que foi muito positivo. Mas tudo estava muito, muito próximo".

De facto, por exemplo, a primeira linha da grelha na Q2 - liderada pelo pole-setter Aron Canet - ficou a apenas 0,019 segundos de distância. O líder do Campeonato do Mundo, Pedro Acosta, foi 4º, a apenas 0,043 segundos.

"Tenho algumas passagens em que tenho dificuldades e outras em que sou muito rápido. Mas falta apenas um bocadinho para juntar tudo. Especialmente no último sector, perco demasiado tempo", sabe Tulovic. "Infelizmente, a mudança de afinação que tentámos na qualificação também não compensou. Espero que encontremos a solução certa para domingo e que consigamos recuperar o atraso", acrescentou o piloto da Kalex da Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team.

A propósito: o chefe de equipa Jürgen Lingg deu a entender no sábado, numa entrevista aos colegas da ServusTV, que uma cooperação no Campeonato do Mundo de MotoE ainda poderia acontecer com o piloto de Eberbach em 2024. Como é sabido, o atualmente único piloto regular do GP da Alemanha vai perder o seu lugar na Moto2 para Senna Agius após esta época.

Resultado Moto2 Q2, Mandalika (14.10.):

1º Canet, Kalex, 1:34.155 min.

2º Gonzalez, Kalex, + 0,003 seg.

3º Salac, Kalex, + 0,019

4º Acosta, Kalex, + 0,043

5º Aldeguer, Boscoscuro, + 0,071

6º Chantra, Kalex, + 0,161

7º Dixon, Kalex, + 0,189

8º Lowes, Kalex, + 0,227

9º v/d Goorbergh, Kalex, + 0.233

10º Arbolino, Kalex, + 0,256

11º Roberts, Kalex, + 0,374

12º Garcia, Kalex, + 0,418

13º Bendsneyder, Kalex, + 0,449

14º Arenas, Kalex, + 0,458

15º Alcoba, Kalex, + 0,619

16º Foggia, Kalex, + 0,633

17º Ramirez, Kalex, + 0,828

18º Lopez, Boscoscuro, + 0,929



Também:

19º Ogura, Kalex

26º Tulovic, Kalex