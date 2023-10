Victoire souveraine pour Acosta - La Coupe du monde est-elle déjà décidée ?

Pour Pedro Acosta, qui avait chuté dès son deuxième tour volant vendredi lors de la FP1 à Mandalika et n'avait terminé qu'en dernière position, il s'agissait, après sa quatrième place en qualifications (à seulement 0,043 seconde de Canet), de continuer à tenir en respect son adversaire pour le titre, Tony Arbolino, et d'augmenter son avance de 50 points lors du 15e des 20 Grand Prix.

Voici le résultat de la Q2 de Mandalika : 1. Canet, Kalex, 1:34.155 min. 2. Gonzalez, Kalex, + 0.003 sec. 3. Salac, Kalex, + 0.019. 4. Acosta, Kalex, + 0.043. 5. Aldeguer, Boscoscuro, + 0.071. 6. Chantra, Kalex, + 0.161. 7. Dixon, Kalex, + 0,189. 8. Lowes, Kalex, + 0,227. 9. v/d Goorbergh, Kalex, + 0,233. 10. Arbolino, Kalex, + 0,256. Ogura, deuxième du GP du Japon, est parti en trombe de la 19e place sur la grille, après une chute samedi qui l'a empêché de passer en Q2. Lukas Tulovic s'est élancé de la 26e place pour une course de 22 tours.

Un coup d'œil sur le classement du championnat du monde : 1. Acosta 236 points. 2. Arbolino 197. 3. Dixon 146. 4. Canet 116. 5. Lopez 116. 6. Vietti 106. 7. Salac 97. 8. Gonzalez 94. 9. Chantra 89. 10. Aldeguer 88. 11. Garcia 76. 12. Ogura 75.

La question passionnante : l'Espagnol de l'équipe Sito Pons peut-il enfin remporter sa première course en championnat du monde Moto2 après sa cinquième pole position en Moto2 et 16 podiums (12x deuxième, 4x troisième) ? En Moto3, il a tout de même remporté six victoires en GP.

Acosta s'est propulsé à la deuxième place dès le départ, derrière Canet. Alonso a provoqué le troisième crash du week-end, Surra a également dégringolé de sa moto.

1er tour : Acosta prend la tête devant Canet, Gonzalez. Arbolinbo, Aldeguer, Dixon, Chantra, Garcia, Roberts, D. Binder, Bendsneyder, v/d Goorbergh, 13. Lopez. et Baltus.

3ème tour : Acosta roule une demi-seconde plus vite que Canet ! le poleman est déjà à 0,512 sec.

4e tour : Acosta devance maintenant Canet de 0,610 sec. Arbolilono 0,4 sec derrière en 3e position. 4. Gonzalez. 5. Adeguer. Ogura n'est que 19e après sa pénalité de long lap.

5e tour : Nozane chute. Salac est lui aussi déjà éliminé. Acosta devance maintenant Cabet de 0,605 sec. 3. Aldeguer. 4. Gonzalez. 5. Arbolino. Acosta porterait ainsi son avance à 64 points ! 21e Tulovic.

8e tour : Acosta enchaîne les tours rapides et conserve maintenant 0,940 sec d'avance sur Canet. 3. Aldeguer. 4. Gonzalez. 5. Arbolino. 6. Dixon, qui n'est qu'à 0,1 sec de l'homme de tête, attaque. 7. Chantra . 8 . Garcia. 9. Roberts. 10. Lowes. - 23e Tulovic, + 18,4 sec.

9e tour : v/d Goorbergh est éliminé après un highsider sauvage.

10e tour : Canet revient à la charge, mais Acosta contre-attaque et passe 1,015 sec devant l'Espagnol. Aldeguer 2,4 sec derrière. 4. Gonzalez. 5. Arbolino. 6. Dixon. 7. Chantra. 8. Garcia. 9. Roberts. 10. Lowes. 11. Bendsneyder. 12. D. Binder. 17. Ogura, + 21,5 sec. 22. Tulovic, + 24,902 sec.

13e tour : Acosta a creusé l'écart avec Canet à 1,394 sec. Aldeguer 2 sec derrière Canet. 4. Gonzalez. 5. Arbolino, + 6,4 sec. Baltus au stand.

14e tour : Canet est maintenant à 1,774 sec du leader Acosta, il semble avoir abandonné la lutte pour la victoire. Aldeguer met la pression sur Canet. Dixon devance Arbolino de peu, mais l'Anglais commet une erreur au virage 16 et recule à nouveau.

16e tour : Acosta, qui n'a pas commis d'erreur, regarde vers l'avant avec une avance de 2,080 sec sur Canet. On peut déjà se réjouir des résultats que ce pilote d'exception obtiendra en 2024 dans l'équipe GASGAS-Tech3 aux côtés d'Augusto Fernández.

17e tour : Bendsneyder et Roberts se disputent, le Néerlandais est poussé hors de la piste au virage 2. Roberts reste en P9, Bendsneyder recule en P13.

18e tour : Acosta a maintenant 2,810 sec d'avance sur Canet. 3. Aldeguer à seulement 0,5 sec derrière. 4. Gonzalez. 5. Arbolino. 6. Dixon. 7. Chantra. 8. Garcia. 9. Roberts. 10. Lowes. 11. Foggia. 12. D. Binder. 13. Bendsneyder.

20e tour : Dixon a repoussé Arbolino (il a failli chuter au virage 4 !) à la 6e place. Aldeguer est déjà à 2 secondes de Canet.

22e tour : Acosta a augmenté l'écart avec Canet à 3 sec et gagne finalement nettement. Il compte désormais 65 points d'avance sur Arbolino au championnat du monde et pourrait déjà être champion du monde en Australie (22.10.) ou en Thaïlande (29.10.).

Résultat de la course Moto2, Mandalika, 15.10.

1. Acosta, Kalex, 22 tours

2. Canet, Kalex, + 2,044 sec

3. Aldeguer, Boscoscuro, + 4,716

4. Dixon, Kalex, + 9,082

5. Gonzalez, Kalex, + 9,309

6. Arbolino, Kalex, + 11,721

7. Chantra, Kalex, + 13,181

8. Garcia, Kalex, + 15,095

9. Roberts, Kalex, + 18,296

10. Lowes, Kalex, + 19,165

11. Foggia, Kalex, + 19,589

12. Bendsneyder, Kalex, + 19,853

13. D. Binder, Kalex, + 19,986

14. Hada, Kalex, + 21,904

15e Arenas, Kalex, + 23,032

En outre :

22. Tulovic, Kalex, + 42,548

Classement au championnat du monde Moto2 après 15 courses sur 20 :

1. Acosta, 277 points. 2. Arbolino 212. 3. Dixon 172. 4. Canet 144. 5. Chantra 123. 6. Lopez 119. 7. Gonzalez 115. 8. Salac 108. 9. Vietti 106. 10. Aldeguer 104. 11. Ogura 95. 12. Garcia 84. 13. Lowes 80. 14. Roberts 67. 15. Arenas 62. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 33. 18. D. Binder 31. 19. Bendsneyder 26. 20. Foggia 23. 21. Ramirez 20. 22. v/d Goorbergh 17. 23. Tulovic 12. 24. Pasini 11. 25. Guevara 8. 26. Hada 2. 27. Kelly 1.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Kalex 370 points (champion du monde). 2. Boscoscuro 178. 3. Forward 1.

Championnat du monde par équipes :

1. Red Bull KTM Ajo 339 points. 2. Elf Marc VDS Racing 292. 3. Pons Wegow Los40, 228. 4. Beta Tools SpeedUp 223. 5. Idemitsu Honda Team Asia 218. 6. Inde GASGAS Aspar 180. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 141. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 115. 9. Fantic Racing 106. 10. Italtrans Racing 90. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 43. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 28. 14. Onlyfans American Racing 20. 15. Forward Team 1.