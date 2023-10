Vittoria sovrana per Acosta - Coppa del Mondo già decisa?

Per Pedro Acosta, che venerdì era caduto durante il suo secondo giro volante nelle FP1 a Mandalika e aveva concluso solo all'ultimo posto, si trattava di tenere a bada il rivale per il titolo Tony Arbolino dopo il 4° posto in qualifica (a soli 0,043 secondi da Canet) e di estendere il suo vantaggio di 50 punti al 15° di 20 Gran Premi.

Questi i risultati della Moto2 nella Q2 a Mandalika: 1° Canet, Kalex, 1'34.155". 2° Gonzalez, Kalex, + 0.003". 3° Salac, Kalex, + 0.019. 4° Acosta, Kalex, + 0.043. 5° Aldeguer, Boscoscuro, + 0.071. 6° Chantra, Kalex, + 0.161. 7° Dixon, Kalex, + 0,189. 8° Lowes, Kalex, + 0,227. 9° v/d Goorbergh, Kalex, + 0,233. 10° Arbolino, Kalex, + 0,256. Il secondo classificato del GP del Giappone, Ogura, è partito solo dalla 19ª posizione in griglia, perché era caduto sabato e non ha partecipato alla Q2. Lukas Tulovic ha iniziato la gara di 22 giri dal 26° posto.

La classifica del Campionato del Mondo: 1. Acosta 236 punti. 2° Arbolino 197. 3° Dixon 146. 4° Canet 116. 5° Lopez 116. 6° Vietti 106. 7° Salac 97. 8° Gonzalez 94. 9° Chantra 89. 10° Aldeguer 88. 11° Garcia 76. 12° Ogura 75.

La domanda più appassionante: riuscirà lo spagnolo del team Sito-Pons a vincere finalmente la sua prima gara del Campionato del Mondo Moto2 dopo la sua quinta pole position in Moto2 e 16 podi (12 volte secondo, 4 volte terzo)? In Moto3, del resto, ha all'attivo sei vittorie in GP.

Acosta si è catapultato al secondo posto dietro Canet subito dopo la partenza. Alonso è caduto per la terza volta nel fine settimana e anche Surra è caduto dalla sua moto.

1° giro: Acosta prende il comando davanti a Canet, Gonzalez. Arbolinbo, Aldeguer, Dixon, Chantra, Garcia, Roberts, D. Binder, Bendsneyder, v/d Goorbergh, 13° Lopez. e Baltus.

3° giro: Acosta è mezzo secondo più veloce di Canet, che ha già un ritardo di 0,512 secondi.

4° giro: Acosta ha ora 0,610 secondi di vantaggio su Canet. Arbolilono è a 0,4 secondi dal 3° posto. 4° Gonzalez. 5° Adeguer. Ogura è solo 19° dopo la penalità di un giro lungo.

5° giro: Nozane cade. Anche Salac è fuori gara. Acosta ha ora 0,605 secondi di vantaggio su Cabet. 3° Aldeguer. 4° Gonzalez. 5° Arbolino. Acosta porta così il suo vantaggio a 64 punti! 21° Tulovic.

8° giro: Acosta fa un giro veloce dopo l'altro e ora ha 0,940 secondi di vantaggio su Canet. 3° Aldeguer. 4° Gonzalez. 5° Arbolino. 6° Dixon, che ha un ritardo di soli 0,1 secondi dall'uomo davanti e attacca. 7. Chantra. 8 . Garcia. 9° Roberts. 10° Lowes. - 23° Tulovic, + 18,4 sec.

9° giro: v/d Goorbergh si ritira dopo un'impennata.

10° giro: Canet recupera il distacco, ma Acosta lo contrasta e passa con 1,015 secondi di vantaggio sullo spagnolo. Aldeguer è a 2,4 secondi. 4° Gonzalez. 5° Arbolino. 6° Dixon, 7° Chantra, 8° Garcia. 8. Garcia. 9. Roberts. 10. Lowes. 11. Bendsneyder. 12. D. Binder. 17° Ogura, + 21,5 sec. 22° Tulovic, + 24,902 sec.

13° giro: Acosta ha aumentato il distacco da Canet a 1,394 sec. Aldeguer a 2 secondi da Canet. 4° Gonzalez. 5° Arbolino, + 6,4 sec. Baltus ai box.

14° giro: Canet è già a 1,774 sec dal leader Acosta e sembra aver rinunciato a lottare per la vittoria. Aldeguer sta mettendo sotto pressione Canet. Dixon si trova poco davanti ad Arbolino, ma l'inglese commette un errore alla curva 16 e retrocede di nuovo.

Giro 16: L'impeccabile Acosta ha un vantaggio di 2,080 secondi su Canet. Si può già guardare ai risultati che l'eccezionale pilota otterrà nel 2024 nel team GASGAS-Tech3 accanto ad Augusto Fernández.

17° giro: Bendsneyder e Roberts litigano, l'olandese viene spinto fuori pista alla curva 2. Roberts resta in P9, Bendsneyder retrocede in P13.

18° giro: Acosta ha ora 2,810 secondi di vantaggio su Canet. 3° Aldeguer a soli 0,5 secondi. 4° Gonzalez. 5° Arbolino. 6° Dixon, 7° Chantra, 8° Garcia, 9° Roberts. 8. Garcia. 9. Roberts. 10. Lowes. 11° Foggia. 12. D. Binder. 13° Bendsneyder.

Giro 20: Dixon ha spinto Arbolino (che ha rischiato di cadere alla curva 4!) al 6° posto. Aldeguer è già a 2 secondi da Canet.

22° giro: Acosta ha aumentato il distacco da Canet a 3 secondi e finalmente vince nettamente. Ora ha 65 punti di vantaggio su Arbolino nel Campionato del Mondo e potrebbe già diventare Campione del Mondo in Australia (22.10.) o in Thailandia (29.10.).

Risultato gara Moto2, Mandalika, 15.10.

1° Acosta, Kalex, 22 giri

2° Canet, Kalex, + 2,044 sec.

3° Aldeguer, Boscoscuro, + 4,716

4° Dixon, Kalex, + 9,082

5° Gonzalez, Kalex, + 9,309

6° Arbolino, Kalex, + 11,721

7° Chantra, Kalex , + 13.181

8° Garcia, Kalex , + 15.095

9° Roberts, Kalex, + 18.296

10° Lowes, Kalex , + 19.165

11° Foggia, Kalex , + 19.589

12° Bendsneyder, Kalex , + 19.853

13° D. Binder, Kalex , + 19.986

14° Hada, Kalex , + 21.904

15° Arenas, Kalex , + 23.032

Inoltre:

22° Tulovic, Kalex , + 42.548

Classifica del Campionato del Mondo Moto2 dopo 15 gare su 20:

1° Acosta, 277 punti. 2. Arbolino 212. 3. Dixon 172. 4. Canet 144. 5. Chantra 123. 6. Lopez 119. 7. Gonzalez 115. 8. Salac 108. 9. Vietti 106. 10. Aldeguer 104. 11. Ogura 95. 12. Garcia 84. 13. Lowes 80. 14. Roberts 67. 15. Arenas 62. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 33. 18. D. Binder 31. 19. Bendsneyder 26. 20. Foggia 23. 21. Ramirez 20. 22. v/d Goorbergh 17. 23. Tulovic 12. 24. Pasini 11. 25. Guevara 8. 26. Hada 2. 27. Kelly 1.

Campionato mondiale costruttori:

1. Kalex 370 punti (campione del mondo). 2° Boscoscuro 178. 3° Forward 1.

Campionato del mondo a squadre:

1° Red Bull KTM Ajo 339 punti. 2° Elf Marc VDS Racing 292. 3° Pons Wegow Los40, 228. 4° Beta Tools SpeedUp 223. 5° Idemitsu Honda Team Asia 218. 6° Inde GASGAS Aspar 180. 7° QJMOTOR Gresini Moto2, 141. 8° Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 115. 9. Fantic Racing 106. 10. Italtrans Racing 90. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 43. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 28. 14. Onlyfans American Racing 20. 15. Forward Team 1.