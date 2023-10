Vitória soberana de Acosta - O Campeonato do Mundo já está decidido?

O piloto da Red Bull-KTM-Ajo, Pedro Acosta, triunfou na 15ª das 20 corridas do Campeonato do Mundo de Moto2 no Circuito de Rua de Mandalika. Acosta tem agora 65 pontos de vantagem sobre Arbolino no Campeonato do Mundo.

Para Pedro Acosta, que tinha caído na sua segunda volta de teste na FP1 em Mandalika, na sexta-feira, e terminou apenas em último lugar, tratava-se de manter o seu rival Tony Arbolino à distância, depois do 4º lugar na qualificação (apenas 0,043 seg. atrás de Canet) e aumentar a sua vantagem de 50 pontos no 15º dos 20 Grandes Prémios.

Este foi o resultado de Moto2 na Q2 em Mandalika: 1º Canet, Kalex, 1'34.155". 2º Gonzalez, Kalex, + 0.003". 3º Salac, Kalex, + 0.019. 4º Acosta, Kalex, + 0.043. 5º Aldeguer, Boscoscuro, + 0.071. 6º Chantra, Kalex, + 0.161. 7º Dixon, Kalex, + 0,189. 8º Lowes, Kalex, + 0,227. 9º v/d Goorbergh, Kalex, + 0,233. 10º Arbolino, Kalex, + 0,256. Ogura, vice-campeão do GP do Japão, arrancou apenas do 19º lugar da grelha, pois tinha-se despistado no sábado e não passou à Q2. Lukas Tulovic começou a corrida de 22 voltas na 26ª posição.

A classificação do Campeonato do Mundo: 1º Acosta 236 pontos. 2º Arbolino 197. 3º Dixon 146. 4º Canet 116. 5º Lopez 116. 6º Vietti 106. 7º Salac 97. 8º Gonzalez 94. 9º Chantra 89. 10º Aldeguer 88. 11º Garcia 76. 12º Ogura 75.

A excitante questão: Conseguirá o espanhol da equipa Sito-Pons vencer finalmente a sua primeira ronda do Campeonato do Mundo de Moto2, depois da sua quinta pole position em Moto2 e 16 pódios (12x segundo, 4x terceiro)? Na Moto3, afinal, ele tem seis vitórias em GPs.

Acosta subiu ao segundo lugar, atrás de Canet, logo após a partida. Alonso sofre a sua terceira queda do fim de semana e Surra também cai da sua moto.

1ª volta: Acosta assume a liderança à frente de Canet, Gonzalez. Arbolinbo, Aldeguer, Dixon, Chantra, Garcia, Roberts, D. Binder, Bendsneyder, v/d Goorbergh, 13th Lopez. e Baltus.

3ª volta: Acosta é meio segundo mais rápido do que Canet! O pole-setter já está a 0,512 seg.

4ª volta: Acosta agora com 0,610 seg. de vantagem sobre Canet. Arbolilono 0,4 seg. atrás, em 3º lugar. 4º Gonzalez. 5º Adeguer. Ogura é apenas 19º após a sua penalização por volta longa.

5ª volta: Nozane despista-se. Salac também está fora da corrida. Acosta agora com 0.605 segundos de vantagem sobre Cabet. 3º Aldeguer. 4º Gonzalez. 5º Arbolino. Acosta aumenta assim a sua vantagem para 64 pontos! 21º Tulovic.

8ª volta: Acosta faz uma volta rápida atrás da outra e está agora 0,940 seg. à frente de Canet. 3º Aldeguer. 4º Gonzalez. 5º Arbolino. 6º Dixon, que está apenas 0,1 seg. atrás do homem da frente e ataca. 7. Chantra. 8 . Garcia. 9º Roberts. 10º Lowes. - 23º Tulovic, + 18,4 seg.

9ª volta: v/d Goorbergh retira-se depois de um highsider selvagem.

10ª volta: Canet recupera o atraso, mas Acosta contra-ataca e passa 1,015 s à frente do espanhol. Aldeguer 2,4 segundos atrás. 4º Gonzalez. 5º Arbolino. 6º Dixon, 7º Chantra, 8º Garcia. 8. Garcia. 9. Roberts. 10. Lowes. 11. Bendsneyder. 12. D. Binder. 17º Ogura, + 21,5 seg. 22º Tulovic, + 24,902 seg.

13ª volta: Acosta aumenta a diferença para Canet para 1,394 s. Aldeguer 2 seg. atrás de Canet. 4º Gonzalez. 5º Arbolino, + 6,4 seg. Baltus nas boxes.

14ª volta: Canet já está a 1,774 seg. do líder Acosta, parece ter desistido da luta pela vitória. Aldeguer está a colocar Canet sob pressão. Dixon está pouco à frente de Arbolino, mas o inglês comete um erro na curva 16 e cai novamente.

Volta 16: O irrepreensível Acosta tem uma vantagem de 2,080 segundos sobre Canet. Já se pode esperar pelos resultados que o excecional piloto irá alcançar em 2024 na equipa GASGAS-Tech3 ao lado de Augusto Fernández.

17ª volta: Bendsneyder e Roberts discutem, o holandês é empurrado para fora da pista na Curva 2. Roberts mantém-se em P9, Bendsneyder cai para P13.

18ª volta: Acosta agora com 2.810 segundos de vantagem sobre Canet. 3º Aldeguer apenas 0,5 s atrás. 4º Gonzalez. 5º Arbolino. 6º Dixon, 7º Chantra, 8º Garcia, 9º Roberts. 8. Garcia. 9. Roberts. 10. Lowes. 11º Foggia. 12. D. Binder. 13º Bendsneyder.

Volta 20: Dixon empurrou Arbolino (quase se despistou na Curva 4!) para o 6º lugar. Aldeguer já está a 2 segundos de Canet.

22ª volta: Acosta aumenta a diferença para Canet para 3 segundos e finalmente vence claramente. Está agora 65 pontos à frente de Arbolino no Campeonato do Mundo e pode já tornar-se Campeão do Mundo na Austrália (22.10.) ou na Tailândia (29.10.).

Resultado da corrida de Moto2, Mandalika, 15.10.

1º Acosta, Kalex, 22 voltas

2º Canet, Kalex, + 2,044 seg

3º Aldeguer, Boscoscuro, + 4,716

4º Dixon, Kalex, + 9,082

5º Gonzalez, Kalex, + 9,309

6º Arbolino, Kalex, + 11,721

7º Chantra, Kalex , + 13,181

8º Garcia, Kalex , + 15,095

9º Roberts, Kalex, + 18.296

10º Lowes, Kalex , + 19,165

11º Foggia, Kalex , + 19.589

12º Bendsneyder, Kalex , + 19,853

13º D. Binder, Kalex , + 19,986

14º Hada, Kalex , + 21.904

15º Arenas, Kalex , + 23.032

Também:

22º Tulovic, Kalex , + 42.548

Classificação do Campeonato do Mundo de Moto2 após 15 de 20 corridas:

1º Acosta, 277 pontos. 2. Arbolino 212. 3. Dixon 172. 4. Canet 144. 5. Chantra 123. 6. Lopez 119. 7. Gonzalez 115. 8. Salac 108. 9. Vietti 106. 10. Aldeguer 104. 11. Ogura 95. 12. Garcia 84. 13. Lowes 80. 14. Roberts 67. 15. Arenas 62. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 33. 18. D. Binder 31. 19. Bendsneyder 26. 20. Foggia 23. 21. Ramirez 20. 22. v/d Goorbergh 17. 23. Tulovic 12. 24. Pasini 11. 25. Guevara 8. 26. Hada 2. 27. Kelly 1.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1. Kalex 370 pontos (campeão mundial). 2º Boscoscuro 178. 3º Forward 1.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Red Bull KTM Ajo 339 pontos. 2º Elf Marc VDS Racing 292. 3º Pons Wegow Los40, 228. 4º Beta Tools SpeedUp 223. 5º Idemitsu Honda Team Asia 218. 6º Inde GASGAS Aspar 180. 7º QJMOTOR Gresini Moto2, 141. 8º Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 115. 9. Fantic Racing 106. 10. Italtrans Racing 90. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 43. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 28. 14. Onlyfans American Racing 20. 15. Forward Team 1.