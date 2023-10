Lukas Tulovic (22.): "Sentí el descanso forzado".

Menos de tres semanas después de sufrir fracturas en la clavícula y el metatarso en el GP de la India, Lukas Tulovic volvió a subirse a su Kalex del Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team el viernes del GP de Indonesia.

Pero el regreso del alemán de 23 años a Moto2 fue lento. El sábado no pudo entrar en la Q2 y tuvo que conformarse con la 26ª plaza de la parrilla. Y la salida de la carrera a 22 vueltas tampoco se desarrolló de forma óptima para el piloto de Eberbach: "Tuve un poco de mala suerte en la primera curva, ya que tuve que esquivar a un piloto que se había caído", relató "Tulo", que terminó la primera vuelta en penúltima posición.

Tulovic se recuperó, pero su empeño por alcanzarle recibió otro revés a mitad de carrera: "Luego recuperé los metros perdidos, pero después tuve un highsider superrápido a la entrada de la curva 7, que me volvió a hacer perder tiempo."

En el transcurso posterior de la carrera, Tulovic luchó cada vez más con armas contundentes, ya que: "Después sentí los efectos de la pausa forzada y de la lesión. Como no pude entrenar durante tres semanas, el último tercio de la carrera fue enormemente agotador. No podía controlar la moto como quería y sólo intentaba terminar la carrera. En el proceso, me dolía sobre todo el pie".

Elalemán cruzó la línea de meta a 42,548 segundos del vencedor de la carrera, Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo), en 22ª posición. Después, se mostró sobrio: "Después de la lesión, por supuesto que no fue fácil retomar la carrera donde la dejé. Hemos mejorado continuamente, pero no ha sido suficiente. La diferencia de un segundo por vuelta respecto a los primeros no era grande, pero aun así acabé en la cola".

En la clasificación general, Tulovic ha sumado doce puntos en las 15 carreras de Moto2 disputadas hasta el momento, lo que le sitúa en la 23ª posición del Campeonato del Mundo.

Resultado carrera Moto2, Mandalika, 15.10.

1º Acosta, Kalex, 22 Rdn en 34:51,641 min (= 162,8 km/h)

2º Canet, Kalex, + 2,044 seg.

3º Aldeguer, Boscoscuro, + 4,716

4º Dixon, Kalex, + 9.082

5º González, Kalex, + 9.309

6º Arbolino, Kalex, + 11,721

7º Chantra, Kalex, + 13.181

8º García, Kalex, + 15.095

9º Roberts, Kalex, + 18.296

10º Lowes, Kalex, + 19.165

11º Foggia, Kalex, + 19.589

12º Bendsneyder, Kalex, + 19.853

13º D. Binder, Kalex, + 19,986

14º Hada, Kalex, + 21.904

15º Arenas, Kalex, + 23,032



22º Tulovic, Kalex, + 42.548

Clasificación del Campeonato del Mundo de Moto2 tras 15 de 20 carreras:

1. Acosta, 277 puntos. 2. Arbolino 212. 3. Dixon 172. 4. Canet 144. 5. Chantra 123. 6. López 119. 7. González 115. 8. Salac 108. 9. Vietti 106. 10. Aldeguer 104. 11. Ogura 95. 12. García 84. 13. Lowes 80. 14. Roberts 67. 15. Arenas 62. 16. Baltusic 62. 17. Tulovic Kalex 62. Arenas 62. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 33. 18. D. Binder 31. 19. Bendsneyder 26. 20. Foggia 23. 21. Ramírez 20. 22. v/d Goorbergh 17. 23. Tulovic 12. 24. Pasini 11. 25. Guevara 8. 26. Hada 2. 27. Kelly 1.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Kalex 370 puntos (campeón del mundo). 2º Boscoscuro 178. 3º Forward 1.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Red Bull KTM Ajo 339 puntos. 2.º Elf Marc VDS Racing 292. 3.º Pons Wegow Los40, 228. 4.º Beta Tools SpeedUp 223. 5.º Idemitsu Honda Team Asia 218. 6.º Inde GASGAS Aspar 180. 7.º QJMOTOR Gresini Moto2, 141. 8.º Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 115. 9º Fantic Racing 106. 10. Italtrans Racing 90. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 43. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 28. 14. Onlyfans American Racing 20. 15. Forward Team 1.