Lukas Tulovic (22e) : "J'ai ressenti la pause forcée".

Moins de trois semaines après s'être fracturé la clavicule et le métatarse lors du GP d'Inde, Lukas Tulovic est remonté sur sa Kalex du team Liqui Moly Husqvarna Intact GP le vendredi du GP d'Indonésie.

Mais le retour en Moto2 de l'Allemand de 23 ans s'est fait en douceur. Samedi, il n'a pas réussi à entrer en Q2 et a donc dû se contenter de la 26e place sur la grille de départ. Et le début de la course de 22 tours ne s'est pas non plus déroulé de manière optimale pour le pilote d'Eberbach : "J'ai eu un peu de malchance dans le premier virage, car j'ai dû éviter un pilote qui était tombé", a raconté "Tulo", qui a terminé le premier tour à l'avant-dernière place.

Tulovic s'est ressaisi, mais sa course de rattrapage a reçu un nouveau coup de frein à la mi-course : "J'ai ensuite récupéré les mètres perdus, mais j'ai ensuite eu un highsider super rapide à l'entrée du virage 7, qui m'a à nouveau fait perdre du temps".

Pour la suite de la course, Tulovic s'est battu de plus en plus avec des armes émoussées, car : "J'ai ensuite ressenti les effets de la pause forcée et de la blessure. Comme je n'ai pas pu m'entraîner pendant trois semaines, le dernier tiers de la course a été extrêmement éprouvant. Je ne pouvais pas piloter le vélo comme je le voulais et j'essayais seulement de terminer la course. C'est surtout le pied qui m'a fait souffrir".

L'Allemand a franchi la ligne d'arrivée à la 22e place, 42,548 secondes derrière le vainqueur de la course Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo). Il a ensuite déclaré, désabusé : "Après ma blessure, il n'était évidemment pas facile de reprendre là où je m'étais arrêté auparavant. Nous avons progressé de manière continue, mais ce n'était pas suffisant. L'écart d'une seconde par tour avec les leaders n'était certes pas important, mais j'ai tout de même fini dans la dernière partie du peloton".

Au classement général, Tulovic a récolté douze points lors des quinze courses Moto2 qui ont eu lieu jusqu'à présent, ce qui le place au 23e rang du championnat du monde.

Résultat de la course Moto2, Mandalika, 15.10.

1. Acosta, Kalex, 22 rdn en 34:51,641 min (= 162,8 km/h)

2. Canet, Kalex, + 2,044 sec.

3. Aldeguer, Boscoscuro, + 4,716

4. Dixon, Kalex, + 9,082

5. Gonzalez, Kalex, + 9,309

6. Arbolino, Kalex, + 11,721

7. Chantra, Kalex, + 13,181

8. Garcia, Kalex, + 15,095

9. Roberts, Kalex, + 18,296

10. Lowes, Kalex, + 19,165

11. Foggia, Kalex, + 19,589

12. Bendsneyder, Kalex, + 19,853

13. D. Binder, Kalex, + 19,986

14. Hada, Kalex, + 21,904

15e Arenas, Kalex, + 23,032



En outre :

22. Tulovic, Kalex, + 42,548

Classement au championnat du monde Moto2 après 15 courses sur 20 :

1. Acosta, 277 points. 2. Arbolino 212. 3. Dixon 172. 4. Canet 144. 5. Chantra 123. 6. Lopez 119. 7. Gonzalez 115. 8. Salac 108. 9. Vietti 106. 10. Aldeguer 104. 11. Ogura 95. 12. Garcia 84. 13. Lowes 80. 14. Roberts 67. 15. Arenas 62. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 33. 18. D. Binder 31. 19. Bendsneyder 26. 20. Foggia 23. 21. Ramirez 20. 22. v/d Goorbergh 17. 23. Tulovic 12. 24. Pasini 11. 25. Guevara 8. 26. Hada 2. 27. Kelly 1.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Kalex 370 points (champion du monde). 2. Boscoscuro 178. 3. Forward 1.



Championnat du monde par équipes :

1. Red Bull KTM Ajo 339 points. 2. Elf Marc VDS Racing 292. 3. Pons Wegow Los40, 228. 4. Beta Tools SpeedUp 223. 5. Idemitsu Honda Team Asia 218. 6. Inde GASGAS Aspar 180. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 141. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 115. 9. Fantic Racing 106. 10. Italtrans Racing 90. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 43. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 28. 14. Onlyfans American Racing 20. 15. Forward Team 1.