Lukas Tulovic (22.): "Ho sentito la pausa forzata".

Un fine settimana difficile si è concluso senza punti per Lukas Tulovic domenica a Mandalika. Il pilota del Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team è stato particolarmente ostacolato dalle sue condizioni fisiche durante il suo ritorno in Moto2.

Meno di tre settimane dopo aver subito la frattura della clavicola e del metatarso nel GP d'India, Lukas Tulovic è tornato in sella alla sua Kalex del Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team il venerdì del GP d'Indonesia.

Ma il ritorno del 23enne tedesco in Moto2 è stato lento. Sabato non è riuscito a entrare nella Q2 e si è dovuto accontentare del 26° posto in griglia. Anche la partenza della gara di 22 giri non si è sviluppata in modo ottimale per il pilota di Eberbach: "Ho avuto un po' di sfortuna alla prima curva, perché ho dovuto evitare un pilota che era caduto", ha riferito "Tulo", che ha concluso il primo giro in penultima posizione.

Tulovic si è rimesso in piedi, ma la sua ricerca di recupero ha subito un'altra battuta d'arresto a metà gara: "Ho recuperato i metri persi, ma poi ho avuto un highsider velocissimo all'ingresso della curva 7, che mi è costato nuovamente del tempo".

Nel prosieguo della gara, Tulovic ha lottato sempre più con armi spuntate, perché: "Dopo di che, ho sentito gli effetti della pausa forzata e dell'infortunio. Poiché non ho potuto allenarmi per tre settimane, l'ultimo terzo di gara è stato estremamente faticoso. Non riuscivo a controllare la bici come volevo e cercavo solo di finire la gara. In particolare, il mio piede mi ha fatto male".

Iltedesco ha tagliato il traguardo con 42,548 secondi di ritardo dal vincitore della gara, Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo), al 22° posto. Poi ha smaltito la sbornia: "Dopo l'infortunio, naturalmente non è stato facile riprendere da dove avevo lasciato. Abbiamo migliorato continuamente, ma non è stato sufficiente. Il distacco di un secondo al giro dai primi non era grande, ma sono comunque finito solo in fondo allo schieramento".

In classifica generale, Tulovic ha raccolto dodici punti nelle 15 gare della Moto2 disputate finora, posizionandosi al 23° posto nel Campionato del Mondo.

Risultato gara Moto2, Mandalika, 15.10.

1° Acosta, Kalex, 22 Rdn in 34:51,641 min (= 162,8 km/h)

2° Canet, Kalex, + 2,044 sec.

3° Aldeguer, Boscoscuro, + 4,716

4° Dixon, Kalex, + 9,082

5° Gonzalez, Kalex, + 9,309

6° Arbolino, Kalex, + 11.721

7° Chantra, Kalex, + 13.181

8° Garcia, Kalex, + 15.095

9° Roberts, Kalex, + 18.296

10° Lowes, Kalex, + 19.165

11° Foggia, Kalex, + 19.589

12° Bendsneyder, Kalex, + 19.853

13° D. Binder, Kalex, + 19.986

14° Hada, Kalex, + 21.904

15° Arenas, Kalex, + 23.032



Inoltre:

22° Tulovic, Kalex, + 42.548

Classifica del Campionato del Mondo Moto2 dopo 15 gare su 20:

1° Acosta, 277 punti. 2. Arbolino 212. 3. Dixon 172. 4. Canet 144. 5. Chantra 123. 6. Lopez 119. 7. Gonzalez 115. 8. Salac 108. 9. Vietti 106. 10. Aldeguer 104. 11. Ogura 95. 12. Garcia 84. 13. Lowes 80. 14. Roberts 67. 15. Arenas 62. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 33. 18. D. Binder 31. 19. Bendsneyder 26. 20. Foggia 23. 21. Ramirez 20. 22. v/d Goorbergh 17. 23. Tulovic 12. 24. Pasini 11. 25. Guevara 8. 26. Hada 2. 27. Kelly 1.



Campionato mondiale costruttori:

1. Kalex 370 punti (campione del mondo). 2° Boscoscuro 178. 3° Forward 1.



Campionato del mondo a squadre:

1° Red Bull KTM Ajo 339 punti. 2° Elf Marc VDS Racing 292. 3° Pons Wegow Los40, 228. 4° Beta Tools SpeedUp 223. 5° Idemitsu Honda Team Asia 218. 6° Inde GASGAS Aspar 180. 7° QJMOTOR Gresini Moto2, 141. 8° Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 115. 9. Fantic Racing 106. 10. Italtrans Racing 90. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 43. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 28. 14. Onlyfans American Racing 20. 15. Forward Team 1.