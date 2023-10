Lukas Tulovic (22.): "Senti a paragem forçada".

Um fim de semana difícil terminou sem pontos para Lukas Tulovic no domingo em Mandalika. O piloto da Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team foi particularmente prejudicado pela sua condição física durante o seu regresso à Moto2.

por Sarah Göpfert - Automatic translation from German

Menos de três semanas depois de ter sofrido fracturas na clavícula e no metatarso no GP da Índia, Lukas Tulovic voltou a montar a sua Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team Kalex na sexta-feira do GP da Indonésia.

Mas o regresso do alemão de 23 anos à Moto2 foi lento. No sábado não conseguiu entrar na Q2 e, por isso, teve de se contentar com o 26º lugar da grelha. E o início da corrida de 22 voltas também não correu da melhor forma para o piloto de Eberbach: "Tive um pouco de azar na primeira curva, pois tive de evitar um piloto que tinha caído", relatou "Tulo", que terminou a primeira volta em penúltimo lugar.

Tulovic recuperou, mas a sua tentativa de recuperar o atraso foi novamente prejudicada a meio da corrida: "Recuperei os metros perdidos, mas depois tive uma subida muito rápida à entrada da curva 7, o que me fez perder tempo novamente."

No decorrer da corrida, Tulovic lutou cada vez mais com armas brancas, porque: "Depois disso, senti os efeitos da paragem forçada e da lesão. Como não pude treinar durante três semanas, o último terço da corrida foi extremamente cansativo. Não conseguia controlar a bicicleta como queria e tentei apenas terminar a corrida. No processo, o meu pé, em particular, causou-me dores".

Oalemão cruzou a linha de chegada 42,548 segundos atrás do vencedor da corrida, Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo), em 22º lugar. Depois disso, ele ficou sóbrio: "Depois da lesão, é claro que não foi fácil retomar de onde parei. Melhorámos continuamente, mas não foi suficiente. A diferença de um segundo por volta para o primeiro classificado não era grande, mas mesmo assim acabei apenas no fim do pelotão."

Na classificação geral, Tulovic somou doze pontos nas 15 corridas de Moto2 até ao momento, colocando-o em 23º lugar no Campeonato do Mundo.

Resultado da corrida de Moto2, Mandalika, 15.10.

1º Acosta, Kalex, 22 Rdn em 34:51,641 min (= 162,8 km/h)

2º Canet, Kalex, + 2,044 seg

3º Aldeguer, Boscoscuro, + 4,716

4º Dixon, Kalex, + 9,082

5º Gonzalez, Kalex, + 9,309

6º Arbolino, Kalex, + 11,721

7º Chantra, Kalex, + 13,181

8º Garcia, Kalex, + 15,095

9º Roberts, Kalex, + 18.296

10º Lowes, Kalex, + 19,165

11º Foggia, Kalex, + 19,589

12º Bendsneyder, Kalex, + 19,853

13º D. Binder, Kalex, + 19,986

14º Hada, Kalex, + 21.904

15º Arenas, Kalex, + 23.032



Também:

22º Tulovic, Kalex, + 42.548

Classificação do Campeonato do Mundo de Moto2 após 15 de 20 corridas:

1º Acosta, 277 pontos. 2. Arbolino 212. 3. Dixon 172. 4. Canet 144. 5. Chantra 123. 6. Lopez 119. 7. Gonzalez 115. 8. Salac 108. 9. Vietti 106. 10. Aldeguer 104. 11. Ogura 95. 12. Garcia 84. 13. Lowes 80. 14. Roberts 67. 15. Arenas 62. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 33. 18. D. Binder 31. 19. Bendsneyder 26. 20. Foggia 23. 21. Ramirez 20. 22. v/d Goorbergh 17. 23. Tulovic 12. 24. Pasini 11. 25. Guevara 8. 26. Hada 2. 27. Kelly 1.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1. Kalex 370 pontos (campeão mundial). 2º Boscoscuro 178. 3º Forward 1.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Red Bull KTM Ajo 339 pontos. 2º Elf Marc VDS Racing 292. 3º Pons Wegow Los40, 228. 4º Beta Tools SpeedUp 223. 5º Idemitsu Honda Team Asia 218. 6º Inde GASGAS Aspar 180. 7º QJMOTOR Gresini Moto2, 141. 8º Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 115. 9. Fantic Racing 106. 10. Italtrans Racing 90. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 43. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 28. 14. Onlyfans American Racing 20. 15. Forward Team 1.