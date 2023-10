Septième victoire : Pedro Acosta s'empare du titre de champion du monde

Le pilote MotoGP de l'année prochaine, Pedro Acosta, a remporté de manière souveraine sa septième victoire de la saison lors du GP d'Indonésie. Il a ainsi prouvé une fois de plus qu'il était prêt pour la catégorie reine. Le pilote Red Bull KTM Ajo Moto2 s'est assuré la première place dès le premier tour. "Le rythme était très élevé dans les premiers tours", a décrit Acosta. "Il faisait très chaud, ce qui m'a obligé à ménager mes pneus dès le premier tour. Quand j'ai pris la tête, j'ai pu bien maintenir mon propre rythme jusqu'à la fin".

Pendant les 22 tours, l'Espagnol a continuellement augmenté son avance sur le poleman Aron Canet. Malgré une usure importante des pneus, Acosta a constamment amélioré son rythme et a également réalisé le meilleur tour en course. Au final, le leader du championnat du monde a franchi la ligne d'arrivée avec trois secondes d'avance sur Canet.

Acosta et son équipe ont mis en place une stratégie claire pour la course, car le week-end n'avait pas commencé de manière optimale pour le favori pour le titre avec une quatrième place lors des essais chronométrés. "C'était le plan de Pedro de prendre la tête dès les premiers tours", a expliqué le team manager Aki Ajo, "nous savons qu'il est encore plus difficile de contrôler la température des pneus quand on n'est pas devant".

Le leader du classement a quitté l'Indonésie avec 65 points d'avance, Acosta peut empocher le championnat dès la quatrième et dernière épreuve, fin octobre en Thaïlande. Pour y parvenir, le jeune pilote de 19 ans devra compter 75 points ou plus d'avance sur Tony Arbolino, qui n'a terminé que sixième à Mandalika, après la course de Buriram. Mais avant cela, il y a la course en Australie dimanche prochain.

Résultat de la course Moto2, Mandalika, 15.10.

1. Acosta, Kalex, 22 rdn en 34:51,641 min (= 162,8 km/h)

2. Canet, Kalex, + 2,044 sec.

3. Aldeguer, Boscoscuro, + 4,716

4. Dixon, Kalex, + 9,082

5. Gonzalez, Kalex, + 9,309

6. Arbolino, Kalex, + 11,721

7. Chantra, Kalex, + 13,181

8. Garcia, Kalex, + 15,095

9. Roberts, Kalex, + 18,296

10. Lowes, Kalex, + 19,165

11. Foggia, Kalex, + 19,589

12. Bendsneyder, Kalex, + 19,853

13. D. Binder, Kalex, + 19,986

14. Hada, Kalex, + 21,904

15e Arenas, Kalex, + 23,032



En outre :

22. Tulovic, Kalex, + 42,548

Classement au championnat du monde Moto2 après 15 courses sur 20 :

1. Acosta, 277 points. 2. Arbolino 212. 3. Dixon 172. 4. Canet 144. 5. Chantra 123. 6. Lopez 119. 7. Gonzalez 115. 8. Salac 108. 9. Vietti 106. 10. Aldeguer 104. 11. Ogura 95. 12. Garcia 84. 13. Lowes 80. 14. Roberts 67. 15. Arenas 62. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 33. 18. D. Binder 31. 19. Bendsneyder 26. 20. Foggia 23. 21. Ramirez 20. 22. v/d Goorbergh 17. 23. Tulovic 12. 24. Pasini 11. 25. Guevara 8. 26. Hada 2. 27. Kelly 1.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Kalex, 370 points (champion du monde). 2. Boscoscuro 178. 3. Forward 1.



Championnat du monde par équipes :

1. Red Bull KTM Ajo, 339 points. 2. Elf Marc VDS Racing 292. 3. Pons Wegow Los40, 228. 4. Beta Tools SpeedUp 223. 5. Idemitsu Honda Team Asia 218. 6. Inde GASGAS Aspar 180. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 141. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 115. 9. Fantic Racing 106. 10. Italtrans Racing 90. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 43. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 28. 14. Onlyfans American Racing 20. 15. Forward Team 1.