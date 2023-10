Settima vittoria: Pedro Acosta raggiunge il titolo di campione del mondo

Pedro Acosta, il pilota della MotoGP del prossimo anno, ha conquistato la sua settima vittoria stagionale nel GP d'Indonesia con uno stile imponente. Ha dimostrato ancora una volta di essere pronto per la classe regina. Il pilota della Red Bull KTM Ajo Moto2 ha conquistato la testa della corsa al primo giro. "Il ritmo era molto alto nei primi giri", ha descritto Acosta. "Faceva molto caldo, quindi ho dovuto fare attenzione alle gomme fin dal primo giro. Quando ho preso il comando, sono riuscito a mantenere il mio ritmo fino alla fine".

Nel corso dei 22 giri, lo spagnolo ha aumentato costantemente il suo vantaggio su Aron Canet, autore della pole position. Nonostante la forte usura degli pneumatici, Acosta ha migliorato costantemente il suo ritmo e ha fatto segnare anche il giro più veloce in gara. Alla fine, il leader del Campionato del Mondo ha tagliato il traguardo con un vantaggio di tre secondi su Canet.

Acosta e il suo team hanno impostato una strategia chiara per la gara, dato che il weekend non era iniziato in modo ottimale per il favorito al titolo con il quarto posto in qualifica. "Il piano di Pedro era di prendere il comando nei primi giri", ha spiegato il team manager Aki Ajo. "Sappiamo che è ancora più difficile controllare la temperatura degli pneumatici quando non si è davanti".

Lasciando l'Indonesia con 65 punti di vantaggio in classifica, Acosta può chiudere il campionato già al quartultimo appuntamento in Thailandia, a fine ottobre. Perché ciò accada, il 19enne dovrà avere almeno 75 punti di vantaggio su Tony Arbolino, che a Mandalika è arrivato solo sesto, dopo la gara di Buriram. Ma prima c'è la gara in Australia di domenica prossima.

Risultato gara Moto2, Mandalika, 15.10.

1° Acosta, Kalex, 22 Rdn in 34:51,641 min (= 162,8 km/h)

2° Canet, Kalex, + 2,044 sec.

3° Aldeguer, Boscoscuro, + 4,716

4° Dixon, Kalex, + 9,082

5° Gonzalez, Kalex, + 9,309

6° Arbolino, Kalex, + 11.721

7° Chantra, Kalex, + 13.181

8° Garcia, Kalex, + 15.095

9° Roberts, Kalex, + 18.296

10° Lowes, Kalex, + 19.165

11° Foggia, Kalex, + 19.589

12° Bendsneyder, Kalex, + 19.853

13° D. Binder, Kalex, + 19.986

14° Hada, Kalex, + 21.904

15° Arenas, Kalex, + 23.032



Inoltre:

22° Tulovic, Kalex, + 42.548

Classifica del Campionato del Mondo Moto2 dopo 15 gare su 20:

1° Acosta, 277 punti. 2. Arbolino 212. 3. Dixon 172. 4. Canet 144. 5. Chantra 123. 6. Lopez 119. 7. Gonzalez 115. 8. Salac 108. 9. Vietti 106. 10. Aldeguer 104. 11. Ogura 95. 12. Garcia 84. 13. Lowes 80. 14. Roberts 67. 15. Arenas 62. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 33. 18. D. Binder 31. 19. Bendsneyder 26. 20. Foggia 23. 21. Ramirez 20. 22. v/d Goorbergh 17. 23. Tulovic 12. 24. Pasini 11. 25. Guevara 8. 26. Hada 2. 27. Kelly 1.



Campionato mondiale costruttori:

1. Kalex, 370 punti (campione del mondo). 2° Boscoscuro 178. 3° Forward 1.



Campionato del mondo a squadre:

1° Red Bull KTM Ajo, 339 punti. 2° Elf Marc VDS Racing 292. 3° Pons Wegow Los40, 228. 4° Beta Tools SpeedUp 223. 5° Idemitsu Honda Team Asia 218. 6° Inde GASGAS Aspar 180. 7° QJMOTOR Gresini Moto2, 141. 8° Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 115. 9. Fantic Racing 106. 10. Italtrans Racing 90. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 43. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 28. 14. Onlyfans American Racing 20. 15. Forward Team 1.