Sétima vitória: Pedro Acosta alcança o título de campeão do mundo

O líder do Campeonato do Mundo de Moto2, Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo), conquistou a sétima vitória da época na Indonésia. Com uma boa estratégia, ele desafiou as condições quentes e aumentou a sua liderança volta a volta.

O piloto de MotoGP do próximo ano, Pedro Acosta, conquistou a sua sétima vitória da época no GP da Indonésia em grande estilo. Ele provou mais uma vez que está pronto para a categoria rainha. O piloto da Red Bull KTM Ajo Moto2 garantiu a liderança logo na primeira volta. "O ritmo foi muito elevado nas primeiras voltas", descreveu Acosta. "Estava muito calor, por isso tive de cuidar dos pneus desde a primeira volta. Quando assumi a liderança, consegui manter o meu próprio ritmo até ao fim."

Durante as 22 voltas, o espanhol aumentou constantemente a sua vantagem sobre o pole setter Aron Canet. Apesar do forte desgaste dos pneus, Acosta melhorou constantemente o seu ritmo e estabeleceu também a volta mais rápida da corrida. No final, o líder do Campeonato do Mundo cruzou a linha de chegada com uma vantagem de três segundos sobre Canet.

Acosta e a sua equipa definiram uma estratégia clara para a corrida, uma vez que o fim de semana não começou da melhor forma para o favorito ao título, com o 4º lugar na qualificação. "O plano do Pedro era assumir a liderança nas primeiras voltas", explicou o chefe de equipa Aki Ajo. "Sabemos que é ainda mais difícil controlar a temperatura dos pneus quando não se está na frente."

Ao sair da Indonésia com 65 pontos de vantagem na classificação, Acosta pode terminar o campeonato já na quarta e última prova, na Tailândia, no final de outubro. Para que isso aconteça, o jovem de 19 anos precisa de ter 75 pontos ou mais de vantagem sobre Tony Arbolino, que terminou apenas em sexto em Mandalika, após a corrida em Buriram. Mas antes disso vem a corrida na Austrália no próximo domingo.

Resultado da corrida de Moto2, Mandalika, 15.10.

1º Acosta, Kalex, 22 Rdn em 34:51,641 min (= 162,8 km/h)

2º Canet, Kalex, + 2,044 seg

3º Aldeguer, Boscoscuro, + 4,716

4º Dixon, Kalex, + 9,082

5º Gonzalez, Kalex, + 9,309

6º Arbolino, Kalex, + 11,721

7º Chantra, Kalex, + 13,181

8º Garcia, Kalex, + 15,095

9º Roberts, Kalex, + 18.296

10º Lowes, Kalex, + 19,165

11º Foggia, Kalex, + 19,589

12º Bendsneyder, Kalex, + 19,853

13º D. Binder, Kalex, + 19,986

14º Hada, Kalex, + 21.904

15º Arenas, Kalex, + 23.032



Também:

22º Tulovic, Kalex, + 42.548

Classificação do Campeonato do Mundo de Moto2 após 15 de 20 corridas:

1º Acosta, 277 pontos. 2. Arbolino 212. 3. Dixon 172. 4. Canet 144. 5. Chantra 123. 6. Lopez 119. 7. Gonzalez 115. 8. Salac 108. 9. Vietti 106. 10. Aldeguer 104. 11. Ogura 95. 12. Garcia 84. 13. Lowes 80. 14. Roberts 67. 15. Arenas 62. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 33. 18. D. Binder 31. 19. Bendsneyder 26. 20. Foggia 23. 21. Ramirez 20. 22. v/d Goorbergh 17. 23. Tulovic 12. 24. Pasini 11. 25. Guevara 8. 26. Hada 2. 27. Kelly 1.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1. Kalex, 370 pontos (campeão mundial). 2º Boscoscuro 178. 3º Forward 1.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Red Bull KTM Ajo, 339 pontos. 2º Elf Marc VDS Racing 292. 3º Pons Wegow Los40, 228. 4º Beta Tools SpeedUp 223. 5º Idemitsu Honda Team Asia 218. 6º Inde GASGAS Aspar 180. 7º QJMOTOR Gresini Moto2, 141. 8º Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 115. 9. Fantic Racing 106. 10. Italtrans Racing 90. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 43. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 28. 14. Onlyfans American Racing 20. 15. Forward Team 1.