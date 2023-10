Phillip Island, Q2: Aldeguer domina, Tulovic 24º.

Fermín Aldeguer ha hecho hasta ahora borrón y cuenta nueva en el GP de Australia. Tras marcar el mejor tiempo el viernes y la vuelta rápida en la tercera sesión de entrenamientos libres, el piloto de Boscoscuro también superó a la competencia en la sesión clasificatoria. Con 1:31.888 min, el español no sólo estableció un nuevo récord de vuelta de todos los tiempos, sino que también distanció a Aron Canet en 0.342 s para situarse segundo. El compañero de equipo de Aldeguer, Alonso López, completó la primera fila, pero ya a 0.684 s del hombre de la pole.

Mientras Aldeguer celebraba la tercera pole de su carrera en Moto2, los aspirantes al Campeonato del Mundo Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) y Tony Arbolino (Marc VDS) tuvieron que conformarse con la 5ª y 8ª posición.

Con una temperatura exterior de apenas 18 grados, la pista australiana alcanzó los 32 grados el sábado por la mañana. En la Q1, Filip Salac (Gresini Racing), Celestino Vietti (Fantic Racing), Barry Baltus (RW Racing) y Zonta van den Goorbergh (RW Racing) se aseguraron los billetes para la Q2. Lukas Tulovic, del equipo Liqui Moly Husqvarna Intact GP, por el contrario, falló en la Q1 y tendrá que salir el domingo en el GP de Australia desde la 24ª posición de la parrilla.

"En el tercer entrenamiento libre dimos un paso decente. Me sentí bien, pero todavía faltaba demasiado para pasar directamente a la Q2", señaló el piloto de 23 años con vistas a la tabla de tiempos combinada de las sesiones de entrenamientos libres. Sin embargo, el piloto de Eberbach no pudo volver a mejorar después, porque: "Hicimos un cambio importante en la moto, pero por desgracia no funcionó bien. Entonces no me sentí realmente cómodo en la calificación y no pude mejorar de nuevo como resultado."

Moto2, Phillip Island, resultados Q2 (21/10):

1º Aldeguer, Boscoscuro, 1:31.888 min.

2º Canet, Kalex, + 0.342 seg.

3º López, Boscoscuro, + 0.684

4º Roberts, Kalex, + 0,696

5º Acosta, Kalex, + 0,745

6º Dixon, Kalex, + 0,791

7º García, Kalex, + 0,881

8º Arbolino, Kalex, + 1,000

9º Binder, Kalex, + 1,058

10º González, Kalex, + 1,066

11º Ramírez, Kalex, + 1,164

12º Lowes, Kalex, + 1.182

13º Vietti, Kalex, + 1,408

14º Arenas, Kalex, + 1.451

15º Baltus, Kalex, + 1,475

16º Chantra, Kalex, + 1,482

17º vd Goorbergh, Kalex, + 1,673

18º Salac, Kalex, + 1,740



24º Tulovic, Kalex, 1:33.917 min.

Resultados Moto3 Q2, Phillip Island (21.10.):

1º Sasaki, Husqvarna, 1'36.539".

2º Kelso, CFMOTO, + 0.136 seg.

3º Nepa, KTM, + 0.216

4º Moreira, KTM, + 0,321

5º Bertelle, Honda, + 0,439

6º Veijer, Husqvarna, + 0,469

7º Öncü, KTM, + 0.491

8º Alonso, GASGAS, + 0.607

9º Adrian Fernández, Honda, + 0.747

10º Pérez, KTM, + 0.754

11º Holgado, KTM, + 0.764

12º Ortolá, KTM, + 0.839

13º Masia, KTM, + 0.860

14º Toba, Honda, + 0,926

15º Muñoz, KTM, + 0,974