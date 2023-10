Phillip Island, Q2 : Aldeguer domine, Tulovic 24ème

L'as de Boscoscuro Fermin Aldeguer a une fois de plus gardé l'avantage lors des qualifications Moto2 du GP d'Australie et s'est assuré la pole position. Lukas Tulovic n'a pris que la 24e place sur la grille après une erreur de stratégie.

Fermin Aldeguer a jusqu'à présent conservé un bilan vierge au GP d'Australie. Après avoir réalisé le meilleur temps vendredi et le meilleur tour lors des essais libres, le pilote de Boscoscuro a également devancé la concurrence lors des qualifications. Avec un temps de 1:31,888, l'Espagnol a non seulement établi un nouveau record de tous les temps, mais il a également distancé Aron Canet de 0,342 seconde pour prendre la deuxième place. La première ligne a été complétée par le coéquipier d'Aldeguer, Alonso López, qui avait toutefois déjà 0,684 seconde de retard sur le poleman.

Alors qu'Aldeguer fêtait la troisième pole position de sa carrière en Moto2, les prétendants au championnat du monde Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) et Tony Arbolino (Marc VDS) ont dû se contenter des 5e et 8e places.

Avec une température extérieure d'à peine 18 degrés, la piste australienne atteignait 32 degrés samedi matin. En Q1, Filip Salac (Gresini Racing), Celestino Vietti (Fantic Racing), Barry Baltus (RW Racing) et Zonta van den Goorbergh (RW Racing) ont décroché leur ticket pour la Q2. Lukas Tulovic, du team Liqui Moly Husqvarna Intact GP, a en revanche échoué en Q1 et devra aborder le GP d'Australie de dimanche en 24e position sur la grille.

"Lors de la troisième séance d'essais libres, nous avons fait un bon step. Je me sentais bien, mais il me manquait trop de choses pour passer directement en Q2", a déclaré le pilote de 23 ans en regardant la feuille de temps combinée des essais libres. Le pilote d'Eberbach n'a toutefois pas réussi à s'améliorer par la suite : "Nous avons apporté une modification importante à la moto, mais cela n'a malheureusement pas bien fonctionné. Je ne me suis donc pas senti vraiment à l'aise en qualifications et je n'ai donc pas pu m'améliorer une nouvelle fois".

Moto2, Phillip Island, résultat Q2 (21.10.) :

1. Aldeguer, Boscoscuro, 1:31,888 min

2. Canet, Kalex, + 0,342 sec

3. Lopez, Boscoscuro, + 0,684

4. Roberts, Kalex, + 0,696

5. Acosta, Kalex, + 0,745

6. Dixon, Kalex, + 0,791

7. Garcia, Kalex, + 0,881

8. Arbolino, Kalex, + 1,000

9. Binder, Kalex, + 1,058

10. Gonzalez, Kalex, + 1,066

11. Ramirez, Kalex, + 1,164

12. Lowes, Kalex, + 1,182

13. Vietti, Kalex, + 1,408

14. Arenas, Kalex, + 1,451

15. Baltus, Kalex, + 1,475

16. Chantra, Kalex, + 1,482

17. vd Goorbergh, Kalex, + 1,673

18. Salac, Kalex, + 1,740



En outre :

24. Tulovic, Kalex, 1:33,917 min

Résultats Moto3 Q2, Phillip Island (21.10.) :

1. Sasaki, Husqvarna, 1:36,539 min

2. Kelso, CFMOTO, + 0,136 sec

3. Nepa, KTM, + 0,216

4. Moreira, KTM, + 0,321

5. Bertelle, Honda, + 0,439

6. Veijer, Husqvarna, + 0,469

7. Öncü, KTM, + 0,491

8. Alonso, GASGAS, + 0,607

9. Adrian Fernández, Honda, + 0,747

10. Perez, KTM, + 0,754

11. Holgado, KTM, + 0,764

12. Ortolá, KTM, + 0,839

13. Masia, KTM, + 0,860

14. Toba, Honda, + 0,926

15e Muñoz, KTM, + 0,974