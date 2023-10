Phillip Island, Q2: Aldeguer domina, Tulovic 24°.

Fermin Aldeguer ha finora fatto tabula rasa del GP d'Australia. Dopo aver ottenuto il miglior tempo venerdì e il giro più veloce nella terza sessione di prove libere, il pilota Boscoscuro ha sbaragliato la concorrenza anche nelle qualifiche. Con 1:31.888 min, lo spagnolo non solo ha stabilito il nuovo record sul giro di tutti i tempi, ma ha anche distanziato Aron Canet di 0,342 secondi, portandosi al secondo posto. Il compagno di squadra di Aldeguer, Alonso López, ha completato la prima fila, ma era già a 0,684 secondi dall'uomo della pole.

Mentre Aldeguer ha festeggiato la terza pole position della sua carriera in Moto2, gli aspiranti al Campionato del Mondo Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) e Tony Arbolino (Marc VDS) si sono dovuti accontentare del 5° e 8° posto.

Con una temperatura esterna di soli 18 gradi, la pista australiana ha raggiunto i 32 gradi il sabato mattina. Nella Q1, Filip Salac (Gresini Racing), Celestino Vietti (Fantic Racing), Barry Baltus (RW Racing) e Zonta van den Goorbergh (RW Racing) si sono assicurati i biglietti per la Q2. Lukas Tulovic del team Liqui Moly Husqvarna Intact GP, invece, ha fallito nella Q1 e dovrà partire dal 24° posto in griglia per il GP d'Australia di domenica.

"Nelle terze prove libere abbiamo fatto un buon passo avanti. Mi sentivo bene, ma mancava ancora troppo per passare direttamente alla Q2", ha osservato il ventitreenne guardando la classifica combinata dei tempi delle sessioni di prove libere. Tuttavia, il pilota di Eberbach non è stato in grado di migliorarsi ancora in seguito, perché: "Abbiamo fatto una modifica importante alla moto, ma purtroppo non ha funzionato bene. Poi non mi sono sentito a mio agio nelle qualifiche e di conseguenza non ho potuto migliorare ancora".

Moto2, Phillip Island, risultati Q2 (21/10):

1° Aldeguer, Boscoscuro, 1:31.888 min.

2° Canet, Kalex, + 0,342 sec.

3° Lopez, Boscoscuro, + 0,684

4° Roberts, Kalex, + 0,696

5° Acosta, Kalex, + 0,745

6° Dixon, Kalex, + 0,791

7° Garcia, Kalex, + 0,881

8° Arbolino, Kalex, + 1,000

9° Binder, Kalex, + 1,058

10° Gonzalez, Kalex, + 1.066

11° Ramirez, Kalex, + 1.164

12° Lowes, Kalex, + 1.182

13° Vietti, Kalex, + 1.408

14° Arenas, Kalex, + 1.451

15° Baltus, Kalex, + 1.475

16° Chantra, Kalex, + 1.482

17° vd Goorbergh, Kalex, + 1.673

18° Salac, Kalex, + 1.740



Inoltre:

24° Tulovic, Kalex, 1:33.917 min.

Risultati Moto3 Q2, Phillip Island (21.10.):

1° Sasaki, Husqvarna, 1'36.539".

2° Kelso, CFMOTO, + 0,136 sec.

3° Nepa, KTM, + 0,216

4° Moreira, KTM, + 0,321

5° Bertelle, Honda, + 0,439

6° Veijer, Husqvarna, + 0,469

7° Öncü, KTM, + 0,491

8° Alonso, GASGAS, + 0,607

9° Adrian Fernández, Honda, + 0,747

10° Perez, KTM, + 0,754

11° Holgado, KTM, + 0,764

12° Ortolá, KTM, + 0,839

13° Masia, KTM, + 0,860

14° Toba, Honda, + 0,926

15° Muñoz, KTM, + 0,974