Phillip Island, Q2: Aldeguer domina, Tulovic é 24º.

Fermin Aldeguer, o ás de Boscoscuro, também se manteve na frente na qualificação de Moto2 do GP da Austrália e assegurou a pole position. Lukas Tulovic foi apenas 24º na grelha de partida após um erro de estratégia.

por Sarah Göpfert - Automatic translation from German

Fermin Aldeguer tem mantido até agora um registo limpo no GP da Austrália. Depois de ter estabelecido o melhor tempo na sexta-feira e a volta mais rápida na terceira sessão de treinos livres, o piloto da Boscoscuro também superou a concorrência na qualificação. Com 1:31.888 min, o espanhol não só estabeleceu um novo recorde de volta de todos os tempos, como também distanciou Aron Canet por 0.342 seg. para o segundo lugar. O companheiro de equipa de Aldeguer, Alonso López, completou a primeira linha, mas já estava a 0.684 seg. do homem da pole.

Enquanto Aldeguer celebrava a terceira pole position da sua carreira em Moto2, os aspirantes ao Campeonato do Mundo Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) e Tony Arbolino (Marc VDS) tiveram de se contentar com o 5º e 8º lugares.

Com uma temperatura exterior de apenas 18 graus, a pista australiana atingiu os 32 graus na manhã de sábado. Na Q1, Filip Salac (Gresini Racing), Celestino Vietti (Fantic Racing), Barry Baltus (RW Racing) e Zonta van den Goorbergh (RW Racing) garantiram o apuramento para a Q2. Lukas Tulovic, da equipa Liqui Moly Husqvarna Intact GP, por outro lado, falhou na Q1 e vai ter de começar o GP da Austrália de domingo a partir da 24ª posição da grelha.

"No terceiro treino livre demos um bom passo. Senti-me bem, mas ainda faltava muito para passar diretamente para a Q2", observou o jovem de 23 anos, tendo em conta a tabela de tempos combinados das sessões de treinos livres. No entanto, o piloto de Eberbach não foi capaz de melhorar novamente depois, porque: "Fizemos uma grande mudança na mota, mas infelizmente não funcionou bem. Por isso, não me senti muito confortável na qualificação e não consegui melhorar novamente como resultado."

Moto2, Phillip Island, resultados Q2 (21/10):

1º Aldeguer, Boscoscuro, 1:31.888 min.

2º Canet, Kalex, + 0,342 seg.

3º Lopez, Boscoscuro, + 0,684

4º Roberts, Kalex, + 0,696

5º Acosta, Kalex, + 0,745

6º Dixon, Kalex, + 0,791

7º Garcia, Kalex, + 0,881

8º Arbolino, Kalex, + 1,000

9º Binder, Kalex, + 1,058

10º Gonzalez, Kalex, + 1,066

11º Ramirez, Kalex, + 1,164

12º Lowes, Kalex, + 1,182

13º Vietti, Kalex, + 1.408

14º Arenas, Kalex, + 1.451

15º Baltus, Kalex, + 1.475

16º Chantra, Kalex, + 1,482

17º vd Goorbergh, Kalex, + 1,673

18º Salac, Kalex, + 1.740



Também:

24º Tulovic, Kalex, 1:33.917 min.

Resultados Moto3 Q2, Phillip Island (21.10.):

1º Sasaki, Husqvarna, 1'36.539".

2º Kelso, CFMOTO, + 0,136 seg

3º Nepa, KTM, + 0,216

4º Moreira, KTM, + 0,321

5º Bertelle, Honda, + 0,439

6º Veijer, Husqvarna, + 0,469

7º Öncü, KTM, + 0,491

8º Alonso, GASGAS, + 0,607

9º Adrian Fernández, Honda, + 0,747

10º Pérez, KTM, + 0,754

11º Holgado, KTM, + 0,764

12º Ortolá, KTM, + 0,839

13º Masia, KTM, + 0,860

14º Toba, Honda, + 0,926

15º Muñoz, KTM, + 0,974