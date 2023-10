Phillip Island: abbandono, vittoria di Arbolino, preoccupazioni di Acosta

"L'aderenza è nulla, le condizioni sono peggiori rispetto al warm-up, la partenza sarà una battaglia per la sopravvivenza", ha dichiarato Darryn Binder sulla griglia di partenza. Il leader del Campionato del Mondo Pedro Acosta ha vissuto un dramma quando è caduto nel "giro di ricognizione". Per minuti non si è saputo se lo spagnolo (65 punti di vantaggio su Arbolino) avrebbe avuto la sua Kalex riparata in tempo. Ma la caduta è stata lenta, quindi i danni sono stati limitati. Ma Pedro ha dovuto iniziare il giro di riscaldamento dalla corsia dei box. Poi ha dovuto infilarsi nell'ultima posizione di partenza.

Il livello di aderenza era estremamente basso a causa delle basse temperature esterne, intorno ai 12 gradi, e i piloti della Moto3 sono caduti impotenti prima della gara per questo motivo, quando hanno girato l'acceleratore e aperto il gas. Anche nel warm-up della Moto2 al mattino erano già state registrate sette cadute in dieci minuti. I piloti della Moto2 hanno percorso 23 giri.

1° giro: Alonso Lopez cade davanti, lo spray è cattivo, le condizioni sono inaccettabili. Dopo il primo giro Garcia conduce davanti a Salac, Arbolino, Dixon, Lowes, Aldeguer, Baltus, Roberts, Canet. 10° Darryn Binder. 11° Chantra. 12. v/d Goorbergh. - Inoltre: 24° Acosta, + 14 sec. I piloti lottano contro la scarsa visibilità e l'aquaplaning.

2° giro: Darryn Binder cade.

3° giro: Garcia con 1,1 secondi di vantaggio su Arbolino. 3° Salac. Baltus e v/d Goorbergh e Ogura cadono. 18° Acosta, + 23,2 sec. Corre 6 secondi più lento dei primi.

5° giro: cadono Garcia e Lowes e Salac. Poi cade anche Dixon. Quando arriverà la bandiera rossa? Ci sono bandiere rosse in tutti i settori.

6° giro: Arbolino (Elf Marc VDS Racing) conduce con 13,6 secondi (!) davanti a Aldeguer, Canet, Guevara, Chantra, Alcoba, Roberts, Bendsenyer. 9° Ramirez. 10° Hada. 11° Acosta. 21° Tulovic, + 1:00,622 min.

7° giro: 10° Acosta, + 31,078 sec.

8° giro: Nella lotta per la sopravvivenza, il leader Arbolino (1:45.698 min) mantiene 13,8 sec di vantaggio su Aldeguer. Canet è a 0,3 secondi. 4° Alcoba davanti a Roberts, Guervara (partito dal 22° posto), Chantra, Bendsneyder. 9° Acosta, + 35,2 sec. 10° Ramirez. Poi vediamo una brutta scivolata di Acosta nella "Miller Corner".

10° giro. Esce la bandiera rossa. Anche Casadei e Vietti sono caduti. La distanza dei due terzi non è stata completata. Arbolino aveva 15 secondi di vantaggio su Canet e Aldeguer alla pausa. Si riparte per 6 giri. I corridori lamentano l'impossibilità di portare la temperatura sul fianco destro del pneumatico.

Inoltre, il vento soffia a 70-80 km/h.

Poiché non è possibile ripartire, i punti saranno dimezzati. In questa domenica bagnata sono ammessi solo 19.787 spettatori. L'anno scorso erano 32.450.

Arbolino raccoglie quindi 12,5 punti. Acosta perde quindi 9 punti a favore dell'italiano e si presenta agli ultimi quattro Gran Premi con un vantaggio di 56 punti. Può vincere il Campionato del Mondo a Buriram domenica prossima, se riesce a portare il suo vantaggio a 75 punti.

A proposito: l'ultima volta che ci sono stati mezzi punti in Moto2 è stato in Thailandia nel 2022. Anche allora vinse Tony Arbolino.

La classifica dopo 9 giri

1° Arbolino, Kalex, 9 giri in 16:22,970 min (= 146,6 km/h)

2° Canet, Kalex, + 15,095 sec.

3° Aldeguer, Boscoscuro, + 15,614

4. Alcoba, Kalex, 1 rde to.

5. Roberts, Kalex, 1 rd. a.

6° Guevara, Kalex, 1 rd a.

7° Chantra, Kalex, 1 rd a.

8° Bendsenyder, Kalex, 1 rd a.

9° Acosta, Kalex, 1 rd a.

10° Ramirez, Kalex, 1 rd a.

11° Hada, Kalex, 1 giro indietro.

12° Skinner, Kalex, 1 giro indietro.

13° Gonzalez, Kalex, 1 giro indietro.

14° Arenas, Kalex, 1 giro indietro.

15° Ogura, Kalex, 1 rd a.

16° Nozane, Kalex, 1 rd a.

17° Foggia, Kalex, 1 rd a.

18° Surra, attaccante, 1 rd a.

19 - Escrig, attaccante, 1 rd a.

20. Tulovic, Kalex, 1 giro.

Classifica del Campionato mondiale Moto2 dopo 16 gare su 20:

1° Acosta 280,5 punti. 2° Arbolino 224,5. 3° Dixon 172. 4° Canet 154. 5° Chantra 127,5. 6° Lopez 119. 7° Gonzalez 116,5. 8° Aldeguer 112. 9° Salac 108. 9° Vietti 106. 11° Ogura 95,5. 12° Garcia 84. 13° Lowes 80. 14° Roberts 72,5. 15° Arenas 63. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 39,5. 18. D. Binder 31. 19. Bendsneyder 30. 20. Ramirez 23. 21. Foggia 23. 22. v/d Goorbergh 17. 23. Guevara 13. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Skiner 2. 28. Kelly 1.

Campionato mondiale costruttori:

1. Kalex, 382,5 punti (campione del mondo). 2° Boscoscuro 186. 3° Forward 1.

Campionato del mondo a squadre:

1° Red Bull KTM Ajo 343,5 punti. 2° Elf Marc VDS Racing 304,5. 3° Pons Wegow Los40, 238. 4° Beta Tools SpeedUp 231. 5° Idemitsu Honda Team Asia 223. 6° Inde GASGAS Aspar 185. 7° QJMOTOR Gresini Moto2, 147,5. 8° Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 116,5. 9. Fantic Racing 106. 10. Italtrans Racing 95.5. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 43. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 34.5. 14. Onlyfans American Racing 25. 15. Forward Team 1.