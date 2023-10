Phillip Island: Abandono, vitória de Arbolino, preocupações de Acosta

A 15ª corrida do Campeonato do Mundo de Moto2 da época era liderada por Tony Arbolino quando foi abandonada devido às condições precárias. Vários pilotos de topo tinham caído. Pedro Acosta caiu na volta de inspeção. Há meios pontos!

"A aderência é nula, as condições são piores do que no warm-up, a partida será uma batalha pela sobrevivência", disse Darryn Binder na grelha. O líder do Campeonato do Mundo, Pedro Acosta, viveu um drama quando se despistou na "volta de reconhecimento". Durante alguns minutos não se sabia se o espanhol (65 pontos à frente de Arbolino) teria a sua mota Kalex reparada a tempo. Mas a queda foi lenta, pelo que os danos foram limitados. Mas Pedro teve de começar a volta de aquecimento a partir da via das boxes. Depois, teve de se esforçar para chegar à última posição de partida.

O nível de aderência era extremamente baixo devido às baixas temperaturas exteriores, cerca de 12 graus, e os pilotos de Moto3 caíram de imediato na corrida por causa disso, ao rodar e abrir o acelerador. Também no warm-up de Moto2, de manhã, já tinham sido registadas sete quedas em dez minutos. Os pilotos de Moto2 tinham 23 voltas pela frente.

1ª volta: Alonso Lopez cai na frente, o spray é mau, as condições são de facto inaceitáveis. Após a primeira volta, Garcia lidera à frente de Salac, Arbolino, Dixon, Lowes, Aldeguer, Baltus, Roberts, Canet. 10º Darryn Binder. 11º Chantra. 12º v/d Goorbergh. - Também: 24º Acosta, + 14 seg. Os pilotos debatem-se com má visibilidade e aquaplanagem.

2ª volta: Darryn Binder despista-se.

3ª volta: Garcia 1,1 seg. à frente de Arbolino. 3º Salac. Baltus e v/d Goorbergh e Ogura despistam-se. 18º Acosta, + 23,2 seg. Anda 6 seg. mais lento que os primeiros.

5ª volta: Garcia e Lowes, bem como Salac, despistam-se. Depois, Dixon também se despista. Quando é que chega a bandeira vermelha? Há bandeiras vermelhas em todos os sectores.

6ª volta: Arbolino (Elf Marc VDS Racing) lidera por 13,6 segundos (!) à frente de Aldeguer, Canet, Guevara, Chantra, Alcoba, Roberts, Bendsenyer. 9º Ramirez. 10º Hada. 11º Acosta. 21º Tulovic, + 1:00,622 min.

7ª volta: 10º Acosta, + 31,078 seg.

8ª volta: Na luta pela sobrevivência, o líder Arbolino (faz 1:45.698 min) mantém 13,8 seg. de vantagem sobre Aldeguer. Canet está 0,3 s atrás. 4º Alcoba à frente de Roberts, Guervara (que partiu do 22º lugar), Chantra, Bendsneyder. 9º Acosta, + 35,2 seg. 10º Ramirez. Depois vemos um mau deslize de Acosta na "Miller Corner".

10ª volta. A bandeira vermelha é acionada. Casadei e Vietti também se despistam. A distância de dois terços não é cumprida. Arbolino está 15 segundos à frente de Canet e Aldeguer no intervalo. É necessário um recomeço de 6 voltas. Os pilotos queixam-se da impossibilidade de fazer entrar a temperatura no flanco direito dos pneus.

Além disso, o vento sopra a 70-80 km/h.

Uma vez que não é possível um novo arranque, haverá metade dos pontos. Apenas 19.787 espectadores são admitidos neste domingo húmido. No ano passado, foram 32 450.

Assim, Arbolino ganha 12,5 pontos. Assim, Acosta perde 9 pontos para o italiano e vai para os últimos quatro Grandes Prémios com 56 pontos de vantagem. Pode ganhar o Campeonato do Mundo em Buriram, no próximo domingo, se conseguir aumentar a sua vantagem para 75 pontos.

A propósito: a última vez que houve meio ponto na Moto2 foi na Tailândia em 2022. Tony Arbolino também venceu nessa altura.

A classificação após 9 voltas

1º Arbolino, Kalex, 9 Rdn em 16:22,970 min (= 146,6 km/h)

2º Canet, Kalex, + 15,095 seg.

3º Aldeguer, Boscoscuro, + 15,614

4º Alcoba, Kalex, 1 rde a.

5º Roberts, Kalex, a 1 rd. de distância.

6º Guevara, Kalex, 1º lugar a.

7º Chantra, Kalex, a um ponto.

8º Bendsenyder, Kalex, 1º para.

9º Acosta, Kalex, 1º para.

10º Ramirez, Kalex, 1º para.

11º Hada, Kalex, 1 volta para trás.

12º Skinner, Kalex, 1 rd para.

13º Gonzalez, Kalex, 1 rd para.

14º Arenas, Kalex, 1 rd para.

15º Ogura, Kalex, a um ponto.

16º Nozane, Kalex, a 1 pancada de distância.

17º Foggia, Kalex, 1º para.

18º Surra, avançado, 1º para.

19 - Escrig, Atacante, 1 ponto para.

20 - Tulovic, Kalex, a um lugar de distância.

Classificação do Campeonato do Mundo de Moto2 após 16 de 20 corridas:

1º Acosta 280,5 pontos. 2º Arbolino 224,5. 3º Dixon 172. 4º Canet 154. 5º Chantra 127,5. 6º Lopez 119. 7º Gonzalez 116,5. 8º Aldeguer 112. 9º Salac 108. 9º Vietti 106. 11º Ogura 95,5. 12º Garcia 84. 13º Lowes 80. 14º Roberts 72,5. 15º Arenas 63. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 39.5. 18. D. Binder 31. 19. Bendsneyder 30. 20. Ramirez 23. 21. Foggia 23. 22. v/d Goorbergh 17. 23. Guevara 13. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4.5. 27. Skiner 2. 28. Kelly 1.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1. Kalex, 382,5 pontos (campeão mundial). 2º Boscoscuro 186. 3º Forward 1.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Red Bull KTM Ajo 343,5 pontos. 2º Elf Marc VDS Racing 304,5. 3º Pons Wegow Los40, 238. 4º Beta Tools SpeedUp 231. 5º Idemitsu Honda Team Asia 223. 6º Inde GASGAS Aspar 185. 7º QJMOTOR Gresini Moto2, 147,5. 8º Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 116,5. 9. Fantic Racing 106. 10. Italtrans Racing 95,5. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 43. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 14. Onlyfans American Racing 25. 15. Forward Team 1.