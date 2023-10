Lukas Tulovic (20º): "Hoy ha sido desesperante".

Los pilotos de Moto2 empezaron el domingo el GP de Australia en condiciones difíciles, pero tras numerosas caídas y unas condiciones cada vez peores, la carrera se detuvo tras diez vueltas con la bandera roja. La lluvia y el viento no permitieron la reanudación, por lo que se repartieron la mitad de los puntos en función de la clasificación tras la novena vuelta.

Lukas Tulovic, que ya había sufrido una caída en el warm-up de la mañana, terminó en 20ª posición, el último de los pilotos en clasificarse.

"He empezado el warm up con mucha confianza", ha descrito el piloto de Kalex del Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team. "Tenía delante a Arbolino, que acabó ganando la carrera y fue muy rápido. Me preguntaba cómo era posible que pudiera girar mucho más rápido en las curvas e ir tan rápido... Intenté aumentar mi ritmo en la segunda vuelta y me caí enseguida".

En carrera, las cosas no mejoraron para el piloto de 23 años de Eberbach. "Tuve algunos resbalones ya desde la vuelta de inspección y simplemente no tenía ninguna confianza. En consecuencia, intenté simplemente sentarme y terminar la carrera. Hoy no tenía remedio", declaró Lukas con rotundidad. "Si no tienes confianza en la lluvia, no pasa nada. La semana que viene, sin embargo, continúa".



Luego vendrá la tercera cita consecutiva de este triplete asiático, en Buriram, con el GP de Tailandia.

Resultado carrera Moto2, Phillip Island (22.10.):

1º Arbolino, Kalex, 9 Rdn en 16:22.970 min (= 146,6 km/h).

2º Canet, Kalex, + 15,088 seg.

3º Aldeguer, Boscoscuro, + 15.614

4º Alcoba, Kalex, 1 rde a.

5º Roberts, Kalex, 1 rde a.

6º Guevara, Kalex, a 1 segundo.

7º Chantra, Kalex, a 1 de la cabeza.

8º Bendsenyder, Kalex, 1 a.

9º Acosta, Kalex, 1er lugar.

10º Ramírez, Kalex, 1 a.

11º Hada, Kalex, 1 vuelta.

12º Skinner, Kalex, 1 a.

13º González, Kalex, a 1.

14º Arenas, Kalex, a 1.

15º Ogura, Kalex, a 1.

16º Nozane, Kalex, 1 rd a.

17º Foggia, Kalex, a 1.

18º Surra, Delantero, 1 unidad.

19º Escrig, Delantero, 1 rd a.

20. Tulovic, Kalex, 1 dto.

Clasificación del Campeonato del Mundo de Moto2 tras 16 de 20 carreras:

1º Acosta 280,5 puntos. 2º Arbolino 224,5. 3º Dixon 172. 4º Canet 154. 5º Chantra 127,5. 6º López 119. 7º González 116,5. 8º Aldeguer 112. 9º Salac 108. 9º Vietti 106. 11º Ogura 95,5. 12º García 84. 13º Lowes 80. 14º Roberts 72,5. 15º Arenas 63. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 39.5. 18. D. Binder 31. 19. Bendsneyder 30. 20. Ramírez 23. 21. Foggia 23. 22. v/d Goorbergh 17. 23. Guevara 13. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4.5. 27. Skiner 2. 28. Kelly 1.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1. Kalex, 382,5 puntos (campeón del mundo). 2º Boscoscuro 186. 3º Forward 1.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Red Bull KTM Ajo 343,5 puntos. 2º Elf Marc VDS Racing 304,5. 3º Pons Wegow Los40, 238. 4º Beta Tools SpeedUp 231. 5º Idemitsu Honda Team Asia 223. 6º Inde GASGAS Aspar 185. 7º QJMOTOR Gresini Moto2, 147,5. 8º Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 116,5. 9. Fantic Racing 106. 10. Italtrans Racing 95,5. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 43. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 14. Onlyfans American Racing 25. 15. Forward Team 1.