Lukas Tulovic (20e) : "C'était sans espoir aujourd'hui".

C'est dans des conditions difficiles que les pilotes Moto2 ont entamé leur GP d'Australie dimanche, mais après de nombreuses chutes et des conditions de plus en plus mauvaises, la course a été interrompue par le drapeau rouge après dix tours. La pluie et le vent n'ayant pas permis de redémarrer, des demi-points ont été attribués sur la base de la situation après le neuvième tour.

Lukas Tulovic, qui avait déjà été victime d'une chute lors du warm-up du matin, s'est classé 20e, dernier des pilotes classés.

"J'ai commencé le warm-up avec une bonne confiance", a expliqué le pilote Kalex de l'équipe Liqui Moly Husqvarna Intact GP. "J'avais Arbolino devant moi, qui a ensuite gagné la course et qui était très rapide. Je me suis demandé comment cela se faisait qu'il puisse prendre les virages et rouler aussi vite... J'ai essayé d'augmenter mon rythme dans le deuxième tour et je suis tombé directement".

Lorsque la course a commencé, les choses ne se sont pas améliorées pour le jeune homme de 23 ans d'Eberbach. "Dès le tour de reconnaissance, j'ai fait quelques dérapages et je n'avais tout simplement pas confiance. J'ai donc essayé de rester assis et de terminer la course. C'était sans espoir aujourd'hui", a constaté Lukas sans détour. "Si vous n'avez pas confiance sous la pluie, vous n'y arriverez pas. Mais la semaine prochaine, nous continuerons".



Le GP de Thaïlande, à Buriram, sera alors le troisième événement consécutif de ce triptyque asiatique.

Résultat de la course Moto2, Phillip Island (22.10.) :

1. Arbolino, Kalex, 9 rdn en 16:22,970 min (= 146,6 km/h).

2. Canet, Kalex, + 15,088 sec.

3. Aldeguer, Boscoscuro, + 15,614

4. Alcoba, Kalex,1 rde de plus.

5. Roberts, Kalex, 1 rdv.

6. Guevara, Kalex, 1 rdv.

7. Chantra, Kalex, 1 tour à l'avant.

8. Bendsenyder, Kalex, 1 tour à droite.

9. Acosta, Kalex, 1 tour à droite.

10. Ramirez, Kalex, 1 tour à droite.

11. Hada, Kalex, 1 tour à droite.

12. Skinner, Kalex, 1 tour à droite.

13. Gonzalez, Kalex, 1 tour à droite.

14. Arenas, Kalex, 1 tour à droite.

15. Ogura, Kalex, 1 tour à droite.

16. Nozane, Kalex, 1 tour à droite.

17. Foggia, Kalex, 1 tour à droite.

18. Surra, Forward, 1 tour à droite.

19. Escrig, Forward, 1 tour à droite.

20. Tulovic, Kalex, 1 tour.

Classement au championnat du monde Moto2 après 16 courses sur 20 :

1. Acosta 280,5 points. 2. Arbolino 224,5. 3. Dixon 172. 4. Canet 154. 5. Chantra 127,5. 6. Lopez 119. 7. Gonzalez 116,5. 8. Aldeguer 112. 9. Salac 108. 9. Vietti 106. 11. Ogura 95,5. 12. Garcia 84. 13. Lowes 80. 14. Roberts 72,5. 15. Arenas 63. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 39,5. 18. D. Binder 31. 19. Bendsneyder 30. 20. Ramirez 23. 21. Foggia 23. 22. v/d Goorbergh 17. 23. Guevara 13. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Skiner 2. 28. Kelly 1.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Kalex, 382,5 points (champion du monde). 2. Boscoscuro 186. 3. Forward 1.

Championnat du monde par équipes :

1. Red Bull KTM Ajo 343,5 points. 2. Elf Marc VDS Racing 304,5. 3. Pons Wegow Los40, 238. 4. Beta Tools SpeedUp 231. 5. Idemitsu Honda Team Asia 223. 6. Inde GASGAS Aspar 185. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 147,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 116,5. 9. Fantic Racing 106. 10. Italtrans Racing 95,5. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 43. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 14. Onlyfans American Racing 25. 15. Forward Team 1.