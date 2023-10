Lukas Tulovic (20°): "Oggi non c'era speranza".

I piloti della Moto2 hanno iniziato il GP d'Australia domenica in condizioni difficili, ma dopo numerose cadute e condizioni sempre più avverse, la gara è stata interrotta dopo dieci giri con la bandiera rossa. La pioggia e il vento non hanno permesso di ripartire, quindi sono stati assegnati metà punti in base alla classifica dopo il nono giro.

Lukas Tulovic, che aveva già subito una caduta nel warm-up del mattino, ha concluso al 20° posto, ultimo dei piloti classificati.

"Ho iniziato il warm-up con una buona fiducia", ha descritto il pilota Kalex del Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team. "Avevo davanti a me Arbolino, che ha poi vinto la gara ed è stato molto veloce. Mi chiedevo come fosse possibile che riuscisse a girare così velocemente in curva e ad andare così forte... Ho cercato di aumentare il mio ritmo al secondo giro e sono caduto subito".

In gara, le cose non sono andate meglio per il 23enne di Eberbach. "Ho avuto qualche scivolata fin dal giro di ispezione e non avevo alcuna fiducia in me stesso. Di conseguenza, ho cercato di sedermi e finire la gara. Oggi non c'era speranza", ha dichiarato Lukas senza mezzi termini. "Se non hai fiducia nella pioggia, non succederà nulla. La prossima settimana, però, continua".



Il terzo evento consecutivo di questa tripletta asiatica si terrà a Buriram con il GP di Thailandia.

Risultato gara Moto2, Phillip Island (22.10.):

1° Arbolino, Kalex, 9 Rdn in 16:22.970 min (= 146,6 km/h).

2° Canet, Kalex, + 15,088 sec.

3° Aldeguer, Boscoscuro, + 15,614

4. Alcoba, Kalex, 1 rde to.

5. Roberts, Kalex, 1 rd a.

6° Guevara, Kalex, 1 rd a.

7° Chantra, Kalex, 1 rd a.

8° Bendsenyder, Kalex, 1a a.

9° Acosta, Kalex, 1 rd a.

10° Ramirez, Kalex, 1 rd a.

11° Hada, Kalex, 1 giro indietro.

12° Skinner, Kalex, 1 giro indietro.

13° Gonzalez, Kalex, 1 giro indietro.

14° Arenas, Kalex, 1 giro indietro.

15° Ogura, Kalex, 1 rd a.

16° Nozane, Kalex, 1 rd a.

17° Foggia, Kalex, 1 rd a.

18° Surra, attaccante, 1 rd a.

19 - Escrig, attaccante, 1 rd a.

20. Tulovic, Kalex, 1 giro.

Classifica del Campionato mondiale Moto2 dopo 16 gare su 20:

1° Acosta 280,5 punti. 2° Arbolino 224,5. 3° Dixon 172. 4° Canet 154. 5° Chantra 127,5. 6° Lopez 119. 7° Gonzalez 116,5. 8° Aldeguer 112. 9° Salac 108. 9° Vietti 106. 11° Ogura 95,5. 12° Garcia 84. 13° Lowes 80. 14° Roberts 72,5. 15° Arenas 63. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 39,5. 18. D. Binder 31. 19. Bendsneyder 30. 20. Ramirez 23. 21. Foggia 23. 22. v/d Goorbergh 17. 23. Guevara 13. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Skiner 2. 28. Kelly 1.

Campionato mondiale costruttori:

1. Kalex, 382,5 punti (campione del mondo). 2° Boscoscuro 186. 3° Forward 1.

Campionato del mondo a squadre:

1° Red Bull KTM Ajo 343,5 punti. 2° Elf Marc VDS Racing 304,5. 3° Pons Wegow Los40, 238. 4° Beta Tools SpeedUp 231. 5° Idemitsu Honda Team Asia 223. 6° Inde GASGAS Aspar 185. 7° QJMOTOR Gresini Moto2, 147,5. 8° Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 116,5. 9. Fantic Racing 106. 10. Italtrans Racing 95.5. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 43. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 34.5. 14. Onlyfans American Racing 25. 15. Forward Team 1.