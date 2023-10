Lukas Tulovic (20.º): "Hoje foi um dia sem esperança".

O alemão Lukas Tulovic (Kalex) foi para o GP da Austrália com muita expetativa, mas o resultado foi dececionante após o domingo chuvoso em Phillip Island.

por Nora Lantschner - Automatic translation from German

Os pilotos de Moto2 iniciaram o GP da Austrália no domingo em condições difíceis, mas depois de inúmeras quedas e condições cada vez mais adversas, a corrida foi interrompida após dez voltas com bandeira vermelha. A chuva e o vento não permitiram o recomeço, pelo que foram atribuídos meios pontos com base na classificação após a 9ª volta.

Lukas Tulovic, que já tinha sofrido uma queda no warm-up da manhã, terminou em 20º lugar, o último dos pilotos a ser classificado.

"Comecei o warm-up com boa confiança", descreveu o piloto da Kalex da Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team. "Tinha o Arbolino à minha frente, que acabou por vencer a corrida e foi muito rápido. Estava a pensar como é que ele conseguia virar tão mais rápido nas curvas e ir tão depressa... Tentei aumentar o meu ritmo na segunda volta e caí logo de seguida."

Na corrida, as coisas não melhoraram para o jovem de 23 anos de Eberbach. "Tive alguns deslizes logo na volta de inspeção e simplesmente não tinha confiança. Por isso, tentei sentar-me e terminar a corrida. Hoje, isso foi inútil", afirmou Lukas em termos inequívocos. "Se não se tem confiança na chuva, nada acontece. Na próxima semana, porém, continua".



Depois, o terceiro evento consecutivo desta tripla asiática está a chegar a Buriram com o GP da Tailândia.

Resultado da corrida de Moto2, Phillip Island (22.10.):

1º Arbolino, Kalex, 9 Rdn em 16:22.970 min (= 146,6 km/h).

2º Canet, Kalex, + 15,088 seg

3º Aldeguer, Boscoscuro, + 15,614

4º Alcoba, Kalex, 1 rde a.

5º Roberts, Kalex, a 1 segundo.

6º Guevara, Kalex, 1º lugar a.

7º Chantra, Kalex, a 1 segundo.

8º Bendsenyder, Kalex, 1º para.

9º Acosta, Kalex, 1º para.

10º Ramirez, Kalex, 1º para.

11º Hada, Kalex, 1 volta para trás.

12º Skinner, Kalex, 1 rd para.

13º Gonzalez, Kalex, 1 rd para.

14º Arenas, Kalex, 1 rd para.

15º Ogura, Kalex, a um ponto.

16º Nozane, Kalex, a 1 pancada de distância.

17º Foggia, Kalex, 1º para.

18º Surra, avançado, 1º para.

19 - Escrig, Atacante, 1 ponto para.

20 - Tulovic, Kalex, a um lugar de distância.

Classificação do Campeonato do Mundo de Moto2 após 16 de 20 corridas:

1º Acosta 280,5 pontos. 2º Arbolino 224.5. 3º Dixon 172. 4º Canet 154. 5º Chantra 127.5. 6º Lopez 119. 7º Gonzalez 116.5. 8º Aldeguer 112. 9º Salac 108. 9º Vietti 106. 11º Ogura 95.5. 12º Garcia 84. 13º Lowes 80. 14º Roberts 72.5. 15º Arenas 63. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 39.5. 18. D. Binder 31. 19. Bendsneyder 30. 20. Ramirez 23. 21. Foggia 23. 22. v/d Goorbergh 17. 23. Guevara 13. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4.5. 27. Skiner 2. 28. Kelly 1.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1. Kalex, 382,5 pontos (campeão mundial). 2º Boscoscuro 186. 3º Forward 1.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Red Bull KTM Ajo 343,5 pontos. 2º Elf Marc VDS Racing 304,5. 3º Pons Wegow Los40, 238. 4º Beta Tools SpeedUp 231. 5º Idemitsu Honda Team Asia 223. 6º Inde GASGAS Aspar 185. 7º QJMOTOR Gresini Moto2, 147,5. 8º Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 116,5. 9. Fantic Racing 106. 10. Italtrans Racing 95,5. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 43. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 14. Onlyfans American Racing 25. 15. Forward Team 1.