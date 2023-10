Tony Arbolino (Kalex/1.) : Le roi de la pluie

Alors que ses adversaires dégringolaient de leurs selles à tour de bras lors du GP d'Australie, Tony Arbolino a enchaîné les tours dans le vent et les intempéries, jusqu'à ce que la course soit interrompue et que l'Italien soit déclaré vainqueur.

Autant les classements de Tony Arbolino (23 ans) sont fluctuants cette saison, tantôt top, tantôt flop, autant le Milanais se distingue régulièrement dès que le temps est mouillé. "C'est vrai. Nous avons eu trois fois une course sous la pluie ces deux dernières années et je les ai toutes gagnées", sourit le pilote du team Elf Marc VDS Racing. Les conditions à Phillip Island, sous une forte pluie et avec des rafales de vent de plus en plus imprévisibles, étaient en fait inacceptables.

Alors que dix pilotes du peloton Moto2 sont tombés derrière lui au cours des neuf premiers tours, Arbolino s'est finalement assuré plus de 15 secondes d'avance. "Nous avons peut-être un petit plus sous la pluie. La moto a parfaitement fonctionné. Mais j'ai dû pousser malgré les mauvaises conditions", a commenté Arbolino après son tour de force.

La course a été interrompue au dixième tour. Le classement après neuf tours a été pris en compte, ce qui signifiait des points réduits de moitié pour le championnat du monde. Arbolino a ainsi pu grignoter un peu de son retard sur Pedro Acosta, qui ne pouvait pratiquement pas être rattrapé. "En fait, dans une course de ce genre, les points devraient être doublés plutôt que divisés par deux", a commenté le désormais neuf fois vainqueur du GP après sa chevauchée dans les embruns et sur l'aquaplaning.

Arbolino, qui a débuté en 2017 dans la catégorie Moto3 au sein de l'équipe de Paolo Simoncelli, ne s'est pas laissé gâcher sa bonne humeur par ce score plus modeste. "Je vais d'abord fêter ça avec mes gars, puis je repartirai en Thaïlande avec une motivation renouvelée".

Résultat de la course Moto2, Phillip Island (22.10.) :

1. Arbolino, Kalex, 9 rdn en 16:22,970 min (= 146,6 km/h).

2. Canet, Kalex, + 15,088 sec.

3. Aldeguer, Boscoscuro, + 15,614

4. Alcoba, Kalex,1 rde de plus.

5. Roberts, Kalex, 1 rdv.

6. Guevara, Kalex, 1 rdv.

7. Chantra, Kalex, 1 tour à droite.

8. Bendsneyder, Kalex, 1 tour à droite.

9. Acosta, Kalex, 1 tour à droite.

10. Ramirez, Kalex, 1 tour à droite.

11. Hada, Kalex, 1 tour à droite.

12. Skinner, Kalex, 1 tour à droite.

13. Gonzalez, Kalex, 1 tour à droite.

14. Arenas, Kalex, 1 tour à droite.

15. Ogura, Kalex, 1 tour à droite.

16. Nozane, Kalex, 1 tour à droite.

17. Foggia, Kalex, 1 tour à droite.

18. Surra, Forward, 1 tour à droite.

19. Escrig, Forward, 1 tour à droite.

20. Tulovic, Kalex, 1 tour.

Classement au championnat du monde Moto2 après 16 courses sur 20 :

1. Acosta 280,5 points. 2. Arbolino 224,5. 3. Dixon 172. 4. Canet 154. 5. Chantra 127,5. 6. Lopez 119. 7. Gonzalez 116,5. 8. Aldeguer 112. 9. Salac 108. 9. Vietti 106. 11. Ogura 95,5. 12. Garcia 84. 13. Lowes 80. 14. Roberts 72,5. 15. Arenas 63. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 39,5. 18. D. Binder 31. 19. Bendsneyder 30. 20. Ramirez 23. 21. Foggia 23. 22. v/d Goorbergh 17. 23. Guevara 13. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Skiner 2. 28. Kelly 1.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Kalex, 382,5 points (champion du monde). 2. Boscoscuro 186. 3. Forward 1.

Championnat du monde par équipes :

1. Red Bull KTM Ajo 343,5 points. 2. Elf Marc VDS Racing 304,5. 3. Pons Wegow Los40, 238. 4. Beta Tools SpeedUp 231. 5. Idemitsu Honda Team Asia 223. 6. Inde GASGAS Aspar 185. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 147,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 116,5. 9. Fantic Racing 106. 10. Italtrans Racing 95,5. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 43. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 14. Onlyfans American Racing 25. 15. Forward Team 1.