Tony Arbolino (Kalex/1°): Il re della pioggia

Mentre gli avversari del GP d'Australia cadevano dalle loro selle in fila, Tony Arbolino ha fatto i suoi giri nel vento e nelle condizioni atmosferiche apparentemente impassibili, finché non è stato fermato e l'italiano è stato dichiarato vincitore.

Per quanto fluttuanti siano le classifiche di Tony Arbolino (23) in questa stagione, a volte top, a volte flop, il corridore milanese eccelle regolarmente non appena è bagnato. "È vero. Negli ultimi due anni abbiamo disputato tre gare sotto la pioggia e le ho vinte tutte", ha sorriso il pilota dell'Elf Marc VDS Racing Team. Le condizioni a Phillip Island, sotto la pioggia battente e con raffiche di vento sempre più imprevedibili, erano davvero insostenibili.

Mentre dieci piloti della Moto2 sono caduti dietro di lui nei primi nove giri, Arbolino ha accumulato un vantaggio di oltre 15 secondi. "Potremmo avere un piccolo vantaggio con la pioggia. La moto ha funzionato in modo eccellente. Tuttavia, ho dovuto spingere nonostante le pessime condizioni", ha commentato Arbolino sulla sua corsa in ussemburgo.

Poi, al decimo giro, la gara è stata interrotta. Il punteggio dopo nove giri è stato preso in considerazione, il che significava metà dei punti per il Campionato del Mondo. Questo ha permesso ad Arbolino di ridurre il suo deficit nei confronti di Pedro Acosta, praticamente irraggiungibile. "In realtà, in una gara come questa, i punti dovrebbero essere doppi invece che dimezzati", ha commentato il nove volte vincitore del GP dopo la sua cavalcata tra spruzzi e aquaplaning.

Arbolino, che nel 2017 è entrato nella classe Moto3 con il team di Paolo Simoncelli, non ha lasciato che il modesto bottino di punti rovinasse il suo buon umore. "Ora festeggerò prima con i miei ragazzi e poi attaccherò di nuovo in Thailandia, fresco di motivazione".

Risultato gara Moto2, Phillip Island (22.10.):

1° Arbolino, Kalex, 9 Rdn in 16:22.970 min (= 146,6 km/h).

2° Canet, Kalex, + 15,088 sec.

3° Aldeguer, Boscoscuro, + 15,614

4. Alcoba, Kalex, 1 rde to.

5. Roberts, Kalex, 1 rd a.

6° Guevara, Kalex, 1 rd a.

7° Chantra, Kalex, 1 rd a.

8° Bendsneyder, Kalex, 1a a.

9° Acosta, Kalex, 1 rd a.

10° Ramirez, Kalex, 1 rd a.

11° Hada, Kalex, 1 rd a.

12° Skinner, Kalex, 1 rd a.

13° Gonzalez, Kalex, 1 rd a.

14° Arenas, Kalex, 1 rd a.

15° Ogura, Kalex, 1 rd a.

16° Nozane, Kalex, 1 rd a.

17° Foggia, Kalex, 1 rd a.

18° Surra, attaccante, 1 rd a.

19 - Escrig, attaccante, 1 rd a.

20. Tulovic, Kalex, 1 giro.

Classifica del Campionato mondiale Moto2 dopo 16 gare su 20:

1° Acosta 280,5 punti. 2° Arbolino 224,5. 3° Dixon 172. 4° Canet 154. 5° Chantra 127,5. 6° Lopez 119. 7° Gonzalez 116,5. 8° Aldeguer 112. 9° Salac 108. 9° Vietti 106. 11° Ogura 95,5. 12° Garcia 84. 13° Lowes 80. 14° Roberts 72,5. 15° Arenas 63. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 39,5. 18. D. Binder 31. 19. Bendsneyder 30. 20. Ramirez 23. 21. Foggia 23. 22. v/d Goorbergh 17. 23. Guevara 13. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Skiner 2. 28. Kelly 1.

Campionato mondiale costruttori:

1. Kalex, 382,5 punti (campione del mondo). 2° Boscoscuro 186. 3° Forward 1.

Campionato del mondo a squadre:

1° Red Bull KTM Ajo 343,5 punti. 2° Elf Marc VDS Racing 304,5. 3° Pons Wegow Los40, 238. 4° Beta Tools SpeedUp 231. 5° Idemitsu Honda Team Asia 223. 6° Inde GASGAS Aspar 185. 7° QJMOTOR Gresini Moto2, 147,5. 8° Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 116,5. 9. Fantic Racing 106. 10. Italtrans Racing 95.5. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 43. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 34.5. 14. Onlyfans American Racing 25. 15. Forward Team 1.