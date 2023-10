Tony Arbolino (Kalex/1º): O rei da chuva

Enquanto os adversários no GP da Austrália caíam das selas em filas, Tony Arbolino dava as suas voltas ao vento e ao tempo aparentemente impassível - até que foi interrompido e o italiano foi declarado vencedor.

Por mais flutuantes que sejam as classificações de Tony Arbolino (23) esta época, por vezes no topo, por vezes em fracasso, o piloto milanês destaca-se regularmente assim que o tempo está molhado. "É verdade. Tivemos uma corrida com chuva três vezes nos últimos dois anos e ganhei todas elas", sorriu o piloto da Elf Marc VDS Racing Team. As condições em Phillip Island, sob chuva intensa e com rajadas de vento cada vez mais imprevisíveis, eram de facto insuportáveis.

Enquanto dez pilotos do pelotão de Moto2 caíram atrás dele nas primeiras nove voltas, Arbolino acabou por construir uma vantagem de mais de 15 segundos. "Podemos ter uma pequena vantagem com a chuva. A mota funcionou de forma excelente. No entanto, tive de fazer força apesar das más condições", comentou Arbolino sobre a sua corrida de hussardos.

Então, na décima volta, a corrida foi interrompida. A pontuação após nove voltas foi tida em conta, o que significou metade dos pontos para o Campeonato do Mundo. Isto permitiu a Arbolino reduzir a sua desvantagem em relação ao praticamente imbatível Pedro Acosta. "Na verdade, numa corrida como esta, os pontos deviam ser a dobrar em vez de serem reduzidos a metade", comentou o agora nove vezes vencedor de um GP depois da sua corrida com spray e aquaplanagem.

Arbolino, que entrou na classe Moto3 em 2017 com a equipa de Paolo Simoncelli, não deixou que a modesta soma de pontos estragasse a sua boa disposição. "Agora vou primeiro celebrar com os meus rapazes e depois atacar novamente na Tailândia, motivado de novo."

Resultado da corrida de Moto2, Phillip Island (22.10.):

1º Arbolino, Kalex, 9 Rdn em 16:22.970 min (= 146,6 km/h).

2º Canet, Kalex, + 15,088 seg

3º Aldeguer, Boscoscuro, + 15,614

4º Alcoba, Kalex, 1 rde a.

5º Roberts, Kalex, a 1 segundo.

6º Guevara, Kalex, 1º lugar a.

7º Chantra, Kalex, a 1 segundo.

8º Bendsneyder, Kalex, 1º para.

9º Acosta, Kalex, 1º para.

10º Ramirez, Kalex, 1º para.

11º Hada, Kalex, 1 ponto para.

12º Skinner, Kalex, 1 ponto para.

13º Gonzalez, Kalex, a um ponto.

14º Arenas, Kalex, a um passo.

15º Ogura, Kalex, a um prémio.

16º Nozane, Kalex, a 1 pancada de distância.

17º Foggia, Kalex, 1º para.

18º Surra, avançado, 1º para.

19 - Escrig, Atacante, 1 ponto para.

20 - Tulovic, Kalex, a um lugar de distância.

Classificação do Campeonato do Mundo de Moto2 após 16 de 20 corridas:

1º Acosta 280,5 pontos. 2º Arbolino 224.5. 3º Dixon 172. 4º Canet 154. 5º Chantra 127.5. 6º Lopez 119. 7º Gonzalez 116.5. 8º Aldeguer 112. 9º Salac 108. 9º Vietti 106. 11º Ogura 95.5. 12º Garcia 84. 13º Lowes 80. 14º Roberts 72.5. 15º Arenas 63. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 39.5. 18. D. Binder 31. 19. Bendsneyder 30. 20. Ramirez 23. 21. Foggia 23. 22. v/d Goorbergh 17. 23. Guevara 13. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4.5. 27. Skiner 2. 28. Kelly 1.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1. Kalex, 382,5 pontos (campeão mundial). 2º Boscoscuro 186. 3º Forward 1.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Red Bull KTM Ajo 343,5 pontos. 2º Elf Marc VDS Racing 304,5. 3º Pons Wegow Los40, 238. 4º Beta Tools SpeedUp 231. 5º Idemitsu Honda Team Asia 223. 6º Inde GASGAS Aspar 185. 7º QJMOTOR Gresini Moto2, 147,5. 8º Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 116,5. 9. Fantic Racing 106. 10. Italtrans Racing 95,5. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 43. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 14. Onlyfans American Racing 25. 15. Forward Team 1.