Buriram : Aldeguer s'impose - Pedro Acosta doit attendre

Lors de la 17e des 20 manches du championnat du monde Moto2, Pedro Acosta avait la possibilité de devenir le plus jeune champion du monde Moto2 de l'histoire. Mais Tony Arbolino a retardé la décision en terminant quatrième.

Le premier titre de l'année 2023 pourrait être attribué lors du GP de Thaïlande. En effet, le leader du championnat du monde Moto2, le pilote Red Bull KTM-Ajo Pedro Acosta (déjà sept victoires cette saison), a augmenté son avance sur Tony Arbolino (Elf Marc VDS Racing) de 50 à 56 points lors du GP d'Australie humide et interrompu après neuf tours.

Cela signifie que l'équipe d'Aki Ajo a la possibilité d'assurer un troisième titre mondial Moto2 consécutif sur le circuit international de Chang, car Remy Gardner l'a remporté en 2021 et Augusto Fernández en 2022.

Acosta aura 19 ans et 157 jours ce dimanche. Il deviendrait ainsi le plus jeune champion du monde Moto2 de l'histoire de cette catégorie, qui existe depuis 2010. Au total, Pedro serait le deuxième plus jeune champion du monde dans la catégorie des poids moyens, qui a été disputée de 1949 à 2009 avec des machines de 250 cm3.

Le plus jeune champion du monde 250cc a été Dani Pedrosa en 2004 sur la Movistar-Honda, à 19 ans et 18 jours.

Pedro Acosta dimanche ne peut pas remporter le titre par ses propres moyens, mais il a besoin pour cela d'une piètre performance d'Arbolino, qui est resté le seul adversaire pour le titre.

a) Acosta sera champion du monde s'il gagne et si Arbolino ne dépasse pas la 10e place ;

b) Acosta sera champion du monde s'il termine à la deuxième place et si Arbolino ne fait pas mieux que 15e.

"Je ne peux rien faire de plus que de viser la victoire, le reste n'est pas entre mes mains", a souligné Acosta avant le départ.

Coup d'œil sur les résultats des qualifications 2, Buriram (28.10.) :

1. Aldeguer, Boscoscuro, 1:35,371 min

2. Acosta, Kalex, + 0,177 sec

3. Arenas, Kalex, + 0,319

4. Canet, Kalex, + 0,339

5. Chantra, Kalex, + 0,417

6. Ramirez, Kalex, + 0,452

7. Lopez, Boscoscuro, + 0,557

8. Arbolino, Kalex, + 0,592

9. Dixon, Kalex, + 0,594

10e Roberts, Kalex, + 0,599

Pedro Acosta devait donc récolter 19 points ou plus qu'Arbolino pour devenir champion du monde. Le temps s'annonçait nuageux et il fallait s'attendre à de la pluie aujourd'hui.

Après le départ, Aldeguer a pris la tête devant Acista et Ramirez, 4e Chantra devant Lopez et Arbolino. Guevara a subi un énorme freinage dans le virage 1 et a été relégué à la 26e place !

1er tour : Aldeguer en tête devant Acosta (0,338 sec). 3. Ramirez. Canet reçoit un "double long lap" pour départ anticipé. Il est actuellement en P6. 9e Arbolino, + 3,316 sec.

2e tour : Aldeguer en P1 devant Acosta, + 0,625 sec. Hada a chuté.

3e tour : Aldeguer a déjà 0,7 sec d'avance sur Acosta. 3. Ramirez. 4. Chantra, puis Lopez, Canet, Vietti, Dixon. 9. Arbolino. 10. Gonzalez.

4e tour : Canet effectue son premier "long lap" et recule à la 11e place.

5e tour : Jake Dixon, qui espère encore la 3e place au championnat du monde, chute ; Vietti aussi chute deux virages après le contact avec Dixon.

6e tour : Les fans thaïlandais exultent car le héros local Chantra (à 2,2 sec de Pedro) est désormais 3e derrière Aldeguer et Acosta, qui a perdu 1,4 sec sur la P1. 6ème Arbolino. Van den Goorbergh reçoit une "pénalité de long lap" pour conduite irresponsable.

8e tour : Sergio Garcia chute. Acosta 1,6 sec derrière le leader Aldeguer.

10e tour : Aldeguer mène de 2,1 sec devant Acosta. 3. Chantra (+3,1 sec sur P2). 4. Ramirez. 5. Arbolino. 6. Lopez. 7. Arenas. 8. Gonzalez. 9. Ogura. 10. Guevera. 11. Canet. 12. Alcoba. 20. Tulovic, + 21,946 sec.

12e tour : Acosta maintenant 2,9 sec derrière Aldeguer. 3. Chantra, à 6,4 sec de la première place. 4. Ramirez. 5. Arbolino. Le championnat du monde pourrait donc rester ouvert jusqu'à Sepang (12.11.).

14e tour : Acosta est maintenant à 3,1 sec d'Aldeguer, qui a fait une faute dans le virage d'arrivée.

15e tour : Acosta n'est plus qu'à 2,1 sec après une erreur d'Aldeguer. 3. Chantra. 4. Arbolino. 5. Ramirez. 6. Arenas. 7. Ogura. 8. Lopez. 9. Gonzalez. 10. Guevara.

17e tour : Aldeguer creuse à nouveau l'écart à 2,5 sec.

18e tour : Aldeguer devance désormais Acosta de 2,7 sec. 3. Chantra. 4. Arbolino. 5. Ramirez. 6. Arenas. 7. Ogura, qui glisse sauvagement dans le virage 3. 8. Lopez. 9. Gonzalez. 10. Guevara. 11. Canet. 12. Foggia. - En outre : 19e Tulovic, + 33,9 sec.

21e tour : Aldeguer 3,6 sec devant Acosta.

22e tour : victoire de Fermin Aldeguer. Acosta aborde les trois dernières courses avec 63 points d'avance. Il reste 75 points à attribuer.

Résultat de la course Moto2, Buriram, 29.10.2023

1. Aldeguer, Boscoscuro, 22 rdn

2. Acosta, Kalex, + 3,481 sec

3. Chantra, Kalex, + 9,794

4. Arbolino, Kalex, + 12,923

5. Ogura, Kalex, + 14,451

6. Ramirez, Kalex + 14,816

En outre :

23e Tulovic Kalex, + 1:27,793 min