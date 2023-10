Buriram: Aldeguer vence - Pedro Acosta tem de esperar

Na 17ª de 20 rondas do Campeonato do Mundo de Moto2, Pedro Acosta teve a oportunidade de se tornar o mais jovem Campeão do Mundo de Moto2 da história. Mas Tony Arbolino adiou a decisão ao terminar em 4º lugar.

A primeira decisão do título em 2023 pode agora ser tomada no GP da Tailândia, porque o líder do Campeonato do Mundo de Moto2 e piloto da Red Bull KTM Ajo, Pedro Acosta (já com sete vitórias esta época), aumentou a sua vantagem sobre Tony Arbolino (Elf Marc VDS Racing) de 50 para 56 pontos no molhado GP da Austrália, que foi abandonado após nove voltas.

Isto significa que a equipa de Aki Ajo tem a oportunidade de garantir o terceiro título consecutivo do Campeonato do Mundo de Moto2 no Circuito Internacional de Chang, depois de o ter conquistado em 2021 com Remy Gardner e em 2022 com Augusto Fernández.

Acosta faz 19 anos e 157 dias neste domingo. Este facto faria dele o mais jovem campeão do mundo de Moto2 na história da categoria, que existe desde 2010. Em termos gerais, Pedro seria o segundo mais jovem campeão do mundo na classe média, que foi disputada em motos de 250cc de 1949 a 2009.

O mais jovem campeão do mundo de 250cc foi Dani Pedrosa, em 2004, com a Movistar Honda, aos 19 anos e 18 dias.

Pedro Acosta, no domingo, não pode ganhar o título sozinho, mas precisa de um desempenho fraco de Arbolino, que continua a ser o único adversário do título.

a) Acosta será campeão do mundo se vencer e Arbolino não terminar acima do 10º lugar;

b) Acosta sagra-se campeão do mundo se terminar em segundo lugar e Arbolino não for além do 15º lugar.

"Não posso fazer mais do que tentar a vitória, o resto não está nas minhas mãos", sublinhou Acosta antes da partida.

Os resultados da Quali 2, Buriram (28/10):

1º Aldeguer, Boscoscuro, 1:35.371 min.

2º Acosta, Kalex, + 0,177 seg.

3º Arenas, Kalex, + 0,319

4º Canet, Kalex, + 0,339

5º Chantra, Kalex, + 0,417

6º Ramirez, Kalex, + 0,452

7º Lopez, Boscoscuro, + 0,557

8º Arbolino, Kalex, + 0,592

9º Dixon, Kalex, + 0,594

10º Roberts, Kalex, + 0,599

Assim, Pedro Acosta tinha de somar 19 pontos ou mais que Arbolino para se tornar Campeão do Mundo. O tempo estava nublado, mas ainda se esperava chuva para hoje.

Após a partida, Aldeguer assume a liderança à frente de Acista e Ramirez, 4º Chantra à frente de Lopez e Arbolino. Guevara trava na curva 1, caindo para o 26º lugar!

1ª volta: Aldeguer lidera à frente de Acosta (0,338 seg.). 3º Ramirez. Canet recebe uma "dupla volta longa" por uma falsa partida. Está atualmente em P6. 9º Arbolino, + 3,316 seg.

2ª volta: Aldeguer na P1 à frente de Acosta, + 0,625 seg. Hada despista-se.

3ª volta: Aldeguer já tem 0,7 seg. de vantagem sobre Acosta. 3º Ramirez. 4º Chantra, depois Lopez, Canet, Vietti, Dixon. 9º Arbolino. 10º Gonzalez.

Volta 4: Canet completa a primeira "volta longa" e cai para P11.

Volta 5: Jake Dixon, que ainda tem esperanças de chegar ao 3º lugar no WRC, cai; Vietti também cai duas curvas depois do contacto com Dixon.

Volta 6: Os fãs tailandeses rejubilam com o herói local Chantra (2,2 segundos atrás de Pedro) agora em 3º, atrás de Aldeguer e Acosta, que agora perdeu 1,4 segundos para o P1. 6º Arbolino. Van den Goorbergh recebe "penalização de longa volta" por condução irresponsável.

8ª volta: Sergio Garcia despista-se. Acosta a 1,6 segundos do líder Aldeguer.

10ª volta: Aldeguer lidera com 2,1 segundos de vantagem sobre Acosta. 3º Chantra (+3,1 seg. para P2). 4º Ramirez. 5º Arbolino. 6º Lopez. 7º Arenas. 8º Gonzalez. 9º Ogura. 10º Guevera. 11º Canet. 12º Alcoba. 20º Tulovic, + 21,946 seg.

12ª volta: Acosta agora 2,9 s atrás de Aldeguer. 3º Chantra, 6,4 s atrás do 1º lugar. 4º Ramirez. 5º Arbolino. Assim, o campeonato pode ficar em aberto até Sepang (12.11.).

14ª volta: Acosta está agora a 3,1 seg. de Aldeguer, que comete um erro na última curva.

15ª volta: Acosta agora apenas a 2,1 seg. após um erro de Aldeguer. 3º Chantra. 4º Arbolino. 5º Ramirez. 6º Arenas. 7º Ogura. 8 Lopez, 9 Gonzalez, 10 Guevara. 10º Guevara.

17ª volta: Aldeguer aumenta a diferença novamente para 2,5 seg.

Volta 18: Aldeguer agora com 2,7 segundos de vantagem sobre Acosta. 3º Chantra. 4º Arbolino. 5. Ramirez. 6º Arenas. 7º Ogura, que escorrega na curva 3. 8º Lopez. 9º Gonzalez. 10. Guevara. 11 Canet. 12. Foggia. - Também: 19º Tulovic, + 33,9 seg.

21ª volta: Aldeguer 3,6 seg. à frente de Acosta.

22ª volta: Fermin Aldeguer vence. Acosta vai para as últimas três corridas com 63 pontos de vantagem. Faltam ainda 75 pontos para serem atribuídos.

Resultado da corrida de Moto2, Buriram, 29.10.2023

1º Aldeguer, Boscoscuro, 22 Rdn

2º Acosta, Kalex, + 3,481 seg

3º Chantra, Kalex, + 9,794

4º Arbolino, Kalex, + 12,923

5º Ogura, Kalex, + 14,451

6º Ramirez, Kalex, + 14,816

Também:

23º Tulovic Kalex, + 1:27.793 min.