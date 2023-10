Lukas Tulovic (23º): "Por desgracia, la típica curva de caída

Un pequeño consuelo para Lukas Tulovic (23) fue al menos que no tuvo ningún problema grave con su clavícula rota en la India. "No fue un problema. Como mucho, es incómodo cuando me pongo o me quito el traje de cuero". Dijo que era más partidario de someterse a la operación necesaria dentro de seis meses.

Luego, en la carrera propiamente dicha, el nativo de Ebersbach no arrancó razonablemente. "No puedo dar una razón concreta de por qué no estoy pilotando a mi mejor nivel en este momento. Ahora tengo que aclarar mis ideas hasta la próxima carrera en Malasia para competir allí lo más en forma posible. Es todo muy complejo".

En carrera, el campeón de Europa de Moto2 de 2022 aguantó mucho tiempo en la 19ª posición. "Estuve envuelto en un duelo permanente con Alex Escrig. Después de que me adelantara, pude contrarrestar. Pero luego me he pasado un poco en la curva 12. Es la típica curva de caída en Buriram. Desgraciadamente, he volcado en los baches. No fue una caída dramática, al menos pude continuar".

Pero más que el 23º y por tanto último puesto ya no era posible.

Esto dejó al piloto de Eberbach, de 1,85 cm de estatura, en el puesto 24 de la clasificación intermedia del Campeonato del Mundo, con unos modestos 12 puntos.

El alemán está claramente por detrás de sus propias expectativas y, sobre todo, de las de su equipo Liqui Moly Husqvarna Intact.

Aunque hay que tener en cuenta que se ha visto frenado por diversas lesiones como la mencionada fractura de clavícula.

Resultado carrera Moto2, Buriram, 29.10.2023

1º Aldeguer, Boscoscuro, 22 Rdn en 35:20.880 min (170.0 km/h)

2º Acosta, Kalex, + 3,481 s

3º Chantra, Kalex, + 9.794

4º Arbolino, Kalex, + 12.923

5º Ogura, Kalex, + 14,451

6º Ramírez, Kalex, + 14.816

7º Arenas, Kalex, + 15,030

8º López, Boscoscuro, + 18.360

9º Guevara, Kalex, + 19.798

10º González, Kalex, + 20.564

11º Canet, Kalex, + 20.962

12º Foggia, Kalex, + 24.198

13º J. Alcoba, Kalex, + 25.593

14º Lowes, Kalex, + 26.526

15º D. Binder, Kalex, + 33.565

16º Bendsneyder, Kalex, + 33.716

17º Salac, Kalex, + 33.734

18º Baltus, Kalex, + 35.157

También

23º Tulovic Kalex, + 1:27.793 min.

Fuera: v/d Goorbergh, García, Vietti, Dixon, Roberts, Hada.

Clasificación del Campeonato del Mundo de Moto2 tras 17 de 20 carreras:

1º Acosta 300,5 puntos. 2º Arbolino 237,5. 3º Dixon 172. 4º Canet 159. 5º Chantra 143,5. 6º Aldeguer 137. 7º López 127. 8º González 122,5. 9º Salac 108. 10º Ogura 106,5. 11º Vietti 106. 12º García 84. 13º Lowes 82. 14º Roberts 72,5. 15º Arenas 72. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 42.5. 18. Ramírez 33. 19. D. Binder 32. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 27. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4.5. 27. Skinner 2. 28. Kelly 1.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1. Kalex, 402,5 puntos (campeón del mundo). 2º Boscoscuro 211. 3º Forward 1.

Campeonato del Mundo por equipos:

1º Red Bull KTM Ajo 372,5 puntos. 2º Elf Marc VDS Racing 319,5. 3º Beta Tools SpeedUp 264. 4º Idemitsu Honda Team Asia 250. 5º Pons Wegow Los40, 243. 6º Inde GASGAS Aspar 192. 7º QJMOTOR Gresini Moto2, 150,5. 8º Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 122,5. 9. Fantic Racing 106. 10. Italtrans Racing 99.5. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 44. 13. Onlyfans American Racing 35. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34.5. 15. Forward Team 1.