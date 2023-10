Lukas Tulovic (23e) : "Malheureusement, la courbe de chute typique

Lukas Tulovic (23 ans) a tout de même trouvé une petite consolation dans le fait qu'il n'a pas eu de problèmes sérieux avec sa clavicule cassée en Inde. "Ce n'était pas un problème. C'est tout au plus désagréable lorsque j'enfile ou enlève ma combinaison de cuir". Il aurait plutôt tendance à faire l'opération nécessaire dans six mois.

Lors de la course elle-même, le natif d'Ebersbach n'a pas réussi à se mettre raisonnablement en route. "Je ne peux pas donner de raison spécifique pour laquelle je ne suis pas au meilleur de ma forme en ce moment. Je dois maintenant me vider la tête jusqu'à la prochaine course en Malaisie pour y participer en étant le plus en forme possible. C'est très complexe".

En course, le champion d'Europe Moto2 2022 s'est longtemps maintenu à la 19e place. "J'ai été impliqué dans un duel permanent avec Alex Escrig. Après qu'il m'ait dépassé, j'ai pu contrer. Mais je suis allé un peu trop loin au virage 12. C'est un virage en épingle à cheveux typique de Buriram. J'ai malheureusement basculé sur les bosses. Ce n'était pas une chute dramatique, au moins j'ai pu continuer".

Mais il n'a pas pu faire mieux que la 23e et dernière place.

Le pilote d'Eberbach, qui mesure 1,85 cm, est donc resté bloqué à la 24e place du classement intermédiaire du championnat du monde, avec un modeste total de 12 points.

L'Allemand est donc nettement en deçà de ses propres exigences et surtout de celles de son équipe Liqui Moly Husqvarna Intact.

Même s'il faut tenir compte du fait qu'il a été freiné par différentes blessures, comme la fracture de la clavicule mentionnée plus haut.

Résultat de la course Moto2, Buriram, 29.10.2023

1. Aldeguer, Boscoscuro, 22 rdn en 35:20,880 min (170,0 km/h)

2. Acosta, Kalex, + 3,481 sec

3. Chantra, Kalex, + 9,794

4. Arbolino, Kalex, + 12,923

5. Ogura, Kalex, + 14,451

6. Ramirez, Kalex + 14,816

7. Arenas, Kalex, + 15,030

8. Lopez, Boscoscuro, + 18,360

9. Guevara, Kalex, + 19,798

10. Gonzalez, Kalex, + 20,564

11. Canet, Kalex, + 20,962

12. Foggia, Kalex, + 24,198

13. J. Alcoba, Kalex, + 25,593

14. Lowes, Kalex, + 26,526

15. D. Binder, Kalex, + 33,565

16. Bendsneyder, Kalex, + 33,716

17. Salac, Kalex, + 33,734

18. Baltus, Kalex, + 35,157

En outre :

23. Tulovic Kalex, + 1:27,793 min

Out : v/d Goorbergh, Garcia, Vietti, Dixon, Roberts, Hada.

Classement au championnat du monde Moto2 après 17 courses sur 20 :

1. Acosta 300,5 points. 2. Arbolino 237,5. 3. Dixon 172. 4. Canet 159. 5. Chantra 143,5. 6. Aldeguer 137. 7. Lopez 127. 8. Gonzalez 122,5. 9. Salac 108. 10. Ogura 106,5. 11. Vietti 106. 12. Garcia 84. 13. Lowes 82. 14. Roberts 72,5. 15. Arenas 72. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 42,5. 18. Ramirez 33. 19. D. Binder 32. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 27. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Skinner 2. 28. Kelly 1.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Kalex, 402,5 points (champion du monde). 2. Boscoscuro 211. 3. Forward 1.

Championnat du monde par équipes :

1. Red Bull KTM Ajo 372,5 points. 2. Elf Marc VDS Racing 319,5. 3. Beta Tools SpeedUp 264. 4. Idemitsu Honda Team Asia 250. 5. Pons Wegow Los40, 243. 6. Inde GASGAS Aspar 192. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 150,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 122,5. 9. Fantic Racing 106. 10. Italtrans Racing 99,5. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 44. 13. Onlyfans American Racing 35. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 1.