Lukas Tulovic (23°): "Purtroppo la tipica curva di caduta

Nel pieno della battaglia per il 19° posto, Lukas Tulovic si è ribaltato nella fase finale e ha dovuto accontentarsi dell'ultimo posto nel suo quarto e ultimo Gran Premio per il momento.

Una piccola consolazione per Lukas Tulovic (23) è stata almeno quella di non aver avuto problemi seri con la clavicola rotta in India. "Non è stato un problema. Al massimo è fastidioso quando indosso o tolgo la tuta di pelle". Ha detto di essere più propenso a sottoporsi all'intervento chirurgico necessario tra sei mesi.

Poi, nella gara stessa, il nativo di Ebersbach non è riuscito a partire in modo ragionevole. "Non posso dire perché non sto dando il meglio di me in questo momento. Ora devo schiarirmi le idee fino alla prossima gara in Malesia, per poter gareggiare il più possibile in forma. È tutto molto complesso".

In gara, il campione europeo Moto2 2022 ha mantenuto a lungo il 19° posto. "Sono stato coinvolto in un duello permanente con Alex Escrig. Dopo che mi ha superato, sono stato in grado di contrastare. Ma alla curva 12 mi sono spinto un po' troppo in là. È la tipica curva di Buriram. Purtroppo mi sono ribaltato sui dossi. Non è stata una caduta drammatica, almeno sono riuscito a continuare".

Ma più del 23° e quindi dell'ultimo posto non era possibile.

Questo ha lasciato il pilota di Eberbach, alto 1,85 cm, al 24° posto nella classifica intermedia del Campionato del Mondo con un modesto bottino di 12 punti.

Il tedesco è chiaramente al di sotto delle aspettative sue e soprattutto del suo team Liqui Moly Husqvarna Intact.

Anche se bisogna considerare che è stato rallentato da vari infortuni, come la già citata clavicola rotta.

Risultato gara Moto2, Buriram, 29.10.2023

1° Aldeguer, Boscoscuro, 22 Rdn in 35:20.880 min (170,0 km/h)

2° Acosta, Kalex, + 3,481 sec.

3° Chantra, Kalex, + 9,794

4° Arbolino, Kalex, + 12,923

5° Ogura, Kalex, + 14,451

6° Ramirez, Kalex, + 14.816

7° Arenas, Kalex, + 15.030

8° Lopez, Boscoscuro, + 18.360

9° Guevara, Kalex, + 19.798

10° Gonzalez, Kalex, + 20.564

11° Canet, Kalex, + 20.962

12° Foggia, Kalex, + 24.198

13° J. Alcoba, Kalex, + 25.593

14° Lowes, Kalex, + 26.526

15° D. Binder, Kalex, + 33.565

16° Bendsneyder, Kalex, + 33.716

17° Salac, Kalex, + 33.734

18° Baltus, Kalex, + 35.157

Inoltre:

23° Tulovic Kalex, + 1:27.793 min.

Fuori: v/d Goorbergh, Garcia, Vietti, Dixon, Roberts, Hada.

Classifica del Campionato del Mondo Moto2 dopo 17 gare su 20:

1° Acosta 300,5 punti. 2° Arbolino 237,5. 3° Dixon 172. 4° Canet 159. 5° Chantra 143,5. 6° Aldeguer 137. 7° Lopez 127. 8° Gonzalez 122,5. 9° Salac 108. 10° Ogura 106,5. 11° Vietti 106. 12° Garcia 84. 13° Lowes 82. 14° Roberts 72,5. 15° Arenas 72. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 42,5. 18. Ramirez 33. 19. D. Binder 32. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 27. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Skinner 2. 28. Kelly 1.

Campionato mondiale costruttori:

1. Kalex, 402,5 punti (campione del mondo). 2° Boscoscuro 211. 3° Forward 1.

Campionato del mondo a squadre:

1° Red Bull KTM Ajo 372,5 punti. 2. Elf Marc VDS Racing 319,5. 3. Beta Tools SpeedUp 264. 4. Idemitsu Honda Team Asia 250. 5. Pons Wegow Los40, 243. 6. Inde GASGAS Aspar 192. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 150,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 122,5. 9. Fantic Racing 106. 10. Italtrans Racing 99,5. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 44. 13. Onlyfans American Racing 35. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 1.