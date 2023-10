Lukas Tulovic (23.º): "Infelizmente, a típica curva de queda

No calor da luta pelo 19º lugar, Lukas Tulovic capotou na fase final e teve de se contentar com o último lugar no seu quarto e último Grande Prémio.

por Philippe Soutter - Automatic translation from German

Uma pequena consolação para Lukas Tulovic (23) foi, pelo menos, o facto de não ter tido problemas graves com a clavícula partida na Índia. "Não foi um problema. No máximo, é desconfortável quando ponho ou tiro o fato de cabedal". O atleta disse que estava mais inclinado a fazer a cirurgia necessária dentro de seis meses.

Depois, na corrida propriamente dita, o natural de Ebersbach não teve um andamento razoável. "Não posso dar uma razão específica para não estar a correr no meu melhor neste momento. Agora, tenho de limpar a cabeça até à próxima corrida, na Malásia, para poder competir o mais bem preparado possível. É tudo muito complexo".

Na corrida, o campeão europeu de Moto2 de 2022 manteve-se no 19º lugar durante muito tempo. "Estive envolvido num duelo permanente com o Alex Escrig. Depois que ele me ultrapassou, eu pude contra-atacar. Mas depois fui um pouco longe demais na curva 12. É a típica curva de despiste em Buriram. Infelizmente, capotei nos ressaltos. Não foi uma queda dramática, pelo menos consegui continuar".

Mas mais do que o 23º e, portanto, o último lugar já não era possível.

Assim, o piloto de Eberbach, de 1,85 cm de altura, ficou em 24º lugar na classificação intermédia do Campeonato do Mundo, com uns modestos 12 pontos.

O alemão está claramente atrás das suas próprias expectativas e especialmente das expectativas da sua equipa Liqui Moly Husqvarna Intact.

Apesar de ter de se ter em conta que foi atrasado por várias lesões, como a já mencionada clavícula partida.

Resultado da corrida de Moto2, Buriram, 29.10.2023

1º Aldeguer, Boscoscuro, 22 Rdn em 35:20.880 min (170.0 km/h)

2º Acosta, Kalex, + 3,481 seg.

3º Chantra, Kalex, + 9,794

4º Arbolino, Kalex, + 12,923

5º Ogura, Kalex, + 14,451

6º Ramirez, Kalex, + 14,816

7º Arenas, Kalex, + 15,030

8º Lopez, Boscoscuro, + 18,360

9º Guevara, Kalex, + 19.798

10º Gonzalez, Kalex, + 20 564

11º Canet, Kalex, + 20.962

12º Foggia, Kalex, + 24,198

13º J. Alcoba, Kalex, + 25,593

14º Lowes, Kalex, + 26,526

15º D. Binder, Kalex, + 33,565

16º Bendsneyder, Kalex, + 33,716

17º Salac, Kalex, + 33,734

18º Baltus, Kalex, + 35.157

Também:

23º Tulovic, Kalex, + 1:27.793 min.

Eliminados: v/d Goorbergh, Garcia, Vietti, Dixon, Roberts, Hada.

Classificação do Campeonato do Mundo de Moto2 após 17 de 20 corridas:

1º Acosta 300,5 pontos. 2º Arbolino 237.5. 3º Dixon 172. 4º Canet 159. 5º Chantra 143.5. 6º Aldeguer 137. 7º Lopez 127. 8º Gonzalez 122.5. 9º Salac 108. 10º Ogura 106.5. 11º Vietti 106. 12º Garcia 84. 13º Lowes 82. 14º Roberts 72.5. 15º Arenas 72. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 42.5. 18. Ramirez 33. 19. D. Binder 32. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 27. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4.5. 27. Skinner 2. 28. Kelly 1.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1. Kalex, 402,5 pontos (campeão mundial). 2º Boscoscuro 211. 3º Forward 1.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Red Bull KTM Ajo 372,5 pontos. 2º Elf Marc VDS Racing 319,5. 3º Beta Tools SpeedUp 264. 4º Idemitsu Honda Team Asia 250. 5º Pons Wegow Los40, 243. 6º Inde GASGAS Aspar 192. 7º QJMOTOR Gresini Moto2, 150,5. 8º Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 122,5. 9. Fantic Racing 106. 10. Italtrans Racing 99.5. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 44. 13. Onlyfans American Racing 35. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34.5. 15. Forward Team 1.