Pedro Acosta (Red Bull KTM/2º): Con la cabeza en lugar del corazón

Si Tony Arbolino, el único rival que le quedaba a Acosta en el Campeonato del Mundo, hubiera fallado, el español de 19 años podría haber celebrado ya la victoria por el título en Buriram. Pero Arbolino rodó hasta un seguro cuarto puesto y pospuso así la decisión al menos hasta la próxima ronda de Moto2 en Malasia, el 12 de noviembre, donde tendría que sumar 14 puntos más que el líder del Campeonato del Mundo para aplazar de nuevo la celebración del título.

En pocas palabras, Acosta sólo necesita terminar por delante o al menos cerca de Arbolino en la próxima carrera para conseguir el segundo título mundial de su carrera después de ganar el título de Moto3 en 2021. Por ello, en el Gran Premio de Buriram, prefirió dejar que el líder Fermín Aldeguer se escapara en lugar de arriesgar.

"Nuestro ritmo ha sido bueno, tanto en entrenamientos como en carrera. Me sorprendió que Aldeguer fuera capaz de sacarse un as de la manga al principio de la carrera y acelerar de esa manera", describió Acosta. "Después de 5, 6, 7 vueltas ya tenía una gran ventaja de 2,5 segundos, y cuando cometió un error en una curva y se fue largo, sentí que tenía la oportunidad de alcanzarle. Pero entonces me patinó la rueda delantera y decidí abandonar la persecución. A veces es mejor pilotar con la cabeza que con el corazón, y hoy ha sido uno de esos días".

De todas formas, las posibilidades de hacerse con el título tan pronto como en Buriram eran escasas, añadió la estrella del Red Bull KTM. "Tony Arbolino estaba fuerte, y con eso estaba claro que sólo tenía que centrarme en mi objetivo de asegurar el 1º o 2º puesto. Lo hemos conseguido y tenemos que estar contentos con este podio. 300 puntos WRC era mi objetivo para esta temporada, y ya lo hemos superado", sonrió Acosta, que ahora suma exactamente 300,5 puntos.

Y así fue como Fermín Aldeguer pudo subir al escalón más alto del podio por segunda vez en su joven carrera tras su sorprendente victoria en Inglaterra. "Hicimos un gran esfuerzo para poner la moto de tal manera que pudiera hacer vueltas rápidas individuales, así como mostrar un buen ritmo constante a lo largo de la carrera. Pero, para ser sincero, no esperaba ser capaz de ir tan rápido y dejar atrás a todos los demás", comentó el joven español de 18 años, que pasó directamente del Campeonato de Europa de Moto2 en 2021 al Campeonato del Mundo de Moto2 y, sin experiencia en Moto3, se ha convertido en el comodín del fabricante de Speed Up Luca Boscoscuro.

El tercer clasificado, Somkiat Chantra, estaba completamente fuera de sí mientras celebraba el histórico primer podio de un piloto tailandés en su Gran Premio de casa con un exitoso caballito y una larga vuelta de honor ante casi 80.000 estridentes aficionados tailandeses.

"Antes de la carrera estaba nervioso porque mi familia, mis amigos y todos mis fans estaban allí y todo el mundo me preguntaba si ganaría la carrera de Moto2. En la vuelta de calentamiento grité en mi casco para deshacerme de las emociones y concentrarme en pilotar", sonríe el piloto de 24 años. "En los tres primeros entrenamientos tuvimos problemas de agarre en la rueda delantera, que afortunadamente solucionamos para la calificación y la carrera. No hice una mala salida y me coloqué cuarto en la primera curva. Cuando adelanté a Ramírez y me puse tercero, Aldeguer y Acosta hacía tiempo que se habían escapado".

No obstante, la alegría y el alivio prevalecieron, sobre todo porque Chantra, piloto de Honda Asia, había resbalado cuando lideraba en la carrera bajo la lluvia del año pasado. "La ovación en las gradas fue un resultado increíble"˛ continuó Chantra. "Me gustaría dar las gracias a todos los aficionados por su increíble apoyo. Espero que hayan disfrutado de la carrera".

Resultado carrera Moto2, Buriram, 29.10.2023

1º Aldeguer, Boscoscuro, 22 Rdn en 35:20.880 min (170.0 km/h).

2º Acosta, Kalex, + 3,481 seg.

3º Chantra, Kalex, + 9.794

4º Arbolino, Kalex, + 12.923

5º Ogura, Kalex, + 14.451

6º Ramírez, Kalex, + 14.816

7º Arenas, Kalex, + 15.030

8º López, Boscoscuro, + 18.360

9º Guevara, Kalex, + 19.798

10º González, Kalex, + 20.564

11º Canet, Kalex, + 20.962

12º Foggia, Kalex, + 24.198

13º J. Alcoba, Kalex, + 25.593

14º Lowes, Kalex, + 26.526

15º D. Binder, Kalex, + 33.565

16º Bendsneyder, Kalex, + 33.716

17º Salac, Kalex, + 33.734

18º Baltus, Kalex, + 35.157

También

23º Tulovic Kalex, + 1:27.793 min.

Fuera: v/d Goorbergh, García, Vietti, Dixon, Roberts, Hada.

Clasificación del Campeonato del Mundo de Moto2 tras 17 de 20 carreras:

1º Acosta 300,5 puntos. 2º Arbolino 237,5. 3º Dixon 172. 4º Canet 159. 5º Chantra 143,5. 6º Aldeguer 137. 7º López 127. 8º González 122,5. 9º Salac 108. 10º Ogura 106,5. 11º Vietti 106. 12º García 84. 13º Lowes 82. 14º Roberts 72,5. 15º Arenas 72. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 42.5. 18. Ramírez 33. 19. D. Binder 32. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 27. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4.5. 27. Skinner 2. 28. Kelly 1.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1. Kalex, 402,5 puntos (campeón del mundo). 2º Boscoscuro 211. 3º Forward 1.

Campeonato del Mundo por equipos:

1º Red Bull KTM Ajo 372,5 puntos. 2º Elf Marc VDS Racing 319,5. 3º Beta Tools SpeedUp 264. 4º Idemitsu Honda Team Asia 250. 5º Pons Wegow Los40, 243. 6º Inde GASGAS Aspar 192. 7º QJMOTOR Gresini Moto2, 150,5. 8º Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 122,5. 9. Fantic Racing 106. 10. Italtrans Racing 99.5. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 44. 13. Onlyfans American Racing 35. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34.5. 15. Forward Team 1.